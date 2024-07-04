Путь из MMA в бокс – в один конец. В попытках поменять дисциплину провалился даже Нганну

В ночь с 6 на 7 июля на арене «Honda Center» в Анахайме (США) состоится грандиозный боксёрский вечер. В его программе главным станет 10-раундовый поединок, в котором сойдутся Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз. Они являются выходцами из смешанных единоборств. И более того, они уже бились между собой. Прошлая встреча проходила по правилам ММА, и Диаз с Масвидалем выявляли первого обладателя пояса BMF в UFC. Поединок получился ярким, Хорхе одержал победу. А теперь Нейт жаждет реванша. Вот только особого ажиотажа вокруг этого боя пока нет. А всё потому, что выходцы из смешанных единоборств не блистают в ринге.

Стоит отметить, что это далеко не первый эксперимент с переходом парней из MMA в бокс. И пока можно констатировать, что практически все они завершаются провалом. Слишком уж разными выглядят дисциплины, а также подготовка к ним. Одним из первых на эту «золотую» дорожку встал Конор Макгрегор. В этом нет ничего удивительного, именно его все давно хотели увидеть в этом виде спорта. 26 августа 2017 года его соперником стал Флойд Мейвезер. Завершилось всё болезненно для Ноториуса. В 10-м раунде он проиграл техническим нокаутом. Флойд мог финишировать ирландца намного раньше, но откровенно с ним игрался.

Говоря откровенно, не лучшим образом прошёл и вояж в профессиональный бокс для Фрэнсиса Нганну. А сначала казалось, что он сможет там пошуметь. Но в итоге стало понятно, что неплохой перформанс в бою с Тайсоном Фьюри связан скорее с плохой подготовкой Цыганского короля. После этого поединка все даже поверили в сказку. Но затем она разбилась об «скалы» амбиций Энтони Джошуа. Эй Джей вышел и быстро финишировал Хищника. И теперь, видимо, Фрэнсису придётся вернуться в смешанные единоборства.

Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Боксёры действительно встречают представителей смешанных единоборств не особо дружелюбно. Но ещё грустнее всё получается в тот момент, когда между собой сталкиваются в ринге два представителя смешанных единоборств. Например, совсем недавно прошёл ветеранский поединок. В нём столкнулись Андерсон Силва и Чейл Соннен. И бой прошёл очень скучно. Выставочный поединок продлился всего лишь пять раундов. Но даже за это время публика была близка к тому, чтобы уснуть. Соперники не били, а буквально «щекотали» друг друга. Поэтому и рефери выставили бойцам ничью. Зрелище было действительно грустным.

Очень негативно высказался о предстоящем поединке Диаза и Масвидаля бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон: «Это поединок двух старых и полных неудачников из UFC, которым давно пора уйти из боёв. На ринг выйдут неряшливые и старые бойцы. Они больше не могут соревноваться на таком элитном уровне, как я. Они оба получили по 10 секунд славы в UFC, а теперь живут за счёт тех успешных боёв 10-летней давности».

Хочется надеяться, что главные гангстеры UFC последних лет всё-таки не подведут. Более того, Диаз с Масвидалем имеют историю противостояния, что лишь подогревает к нему интерес. Да и Нейт не так давно всё-таки довольно неплохо выглядел против Джейка Пола. Но тенденция всё равно заключается в том, что бойцы из MMA перебираются в профессиональный бокс откровенно не лучшим образом. И пока особых предпосылок к изменению ситуации не наблюдается.