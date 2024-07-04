«Даже русские ему не помогли». На топового бойца UFC из Дагестана напали прямо на улице

27 июля в Манчестере (Англия) состоится грандиозный номерной турнир UFC 304. В его рамках запланировано сразу несколько топовых противостояний. Очень интересным обещает получиться бой, в котором сойдутся Мухаммад Мокаев и Манел Капе. Особенно теперь, когда в Сеть просочилась новость об уличной драке бойцов. Сначала парни активно обменивались «любезностями» в социальных сетях. А затем решили, что пора переходить к решительным действиям. Видимо, соперники не простили друг другу колкостей и обидных слов в интернете. И решили всё по старинке — на кулаках прямо на улице.

Стоит отметить, что Мокаев перед предстоящим боем пока выглядит скромнее. Видимо, он полностью сосредоточен на титульном шансе, маячащем где-то очень близко. Но нужно обязательно побеждать Капе, чтобы убедить организацию в своей состоятельности. А вот Манел, который давно уже не является непобеждённым, развлекается на полную катушку. Сперва он довольно жёстко прошёлся по уроженцу Дагестана в социальных сетях.

Манел Капе боец UFC в наилегчайшей весовой категории «Мокаев — самый молодой боец, и в последнее время он наделал много шума. К тому же он идёт на серии из шести побед. Кто-то должен спустить его с небес на землю. Я собираюсь в очередной раз показать, что мои поединки не выходят скучными. Вы увидите мастер-класс в моём исполнении. Я не концентрируюсь на его борьбе. Сколько бойцов сумели перевести меня в партер? Даже чемпион Пантожа не смог этого сделать. Вы думаете, Мокаев сможет? Если он переведёт меня, то я сделаю то же, что сделал с Давидом Дворжаком, — оторву ему руку».

А теперь появились новости, после которых противостояние заиграло новыми красками. Бразильский боец UFC Джин Силва рассказал в интервью с MMA Fighting, что Капе совершил нападение на Мокаева. Причём сделал это прямо в Лас-Вегасе (США) – напротив Института UFC: «Манел Капе ударил Мокаева прямо здесь, возле спортзала, некоторое время назад. Он ударил Мухаммада локтем по голове на улице, братан. Капе поймал Мокаева рядом со штаб-квартирой UFC. Он врезал ему головой и локтем и рассёк голову Мокаеву. Капе — настоящий психопат, а я как раз собирался спарринговать с ним в тот день. Все происходило рядом со входом в штаб-квартиру UFC. Там были русские, но даже они не помогли Мокаеву. Они просто смотрели, как Мухаммад отхватывает».

Мухаммад Мокаев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Стоит отметить, что в UFC довольно давно такой способ разгона поединков стал делом обычным. Например, совсем недавно похожий конфликт спровоцировал Арман Царукян. Он столкнулся с Бобби Григом в отеле (а ведь они вообще выступали в разных парах) и устроил настоящее разбирательство с потасовками и выяснением отношений. И интерес к каждому из парней моментально возрос в разы. Поэтому и теперь всё выглядит похожим на попытку максимально прокачать статус боя, чтобы совершенно точно придать ему претендентский характер.

Нужно понимать, что Мокаев не самый яркий боец. Конечно, он пытается побеждать красиво в октагоне, но пять поединков подряд неизменно добирались до третьего раунда. Дагестанец пытается рисковать, однако сам попадается на сложные и опасные приёмы, после которых буквально выживает. Да и за пределами клетки Мухаммад старается быть звездой. Но пока все его реплики однотипны, особого «огня» в них нет. И вот теперь Мокаев сразу становится намного более интересным персонажем, пусть напали и на него.

Мухаммад Мокаев и Жафел Фильо Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Видимо, в UFC окончательно возвращаются те времена, когда свои поединки прокачивал Конор Макгрегор. С драками, скандалами, нападениями. И это даже хорошо. Конечно, мы не поощряем агрессию, особенно за пределами октагона. Но интерес к этому противостоянию после свежих новостей совершенно точно вырос в несколько раз. Мокаеву, кажется, это и было жизненно необходимо.