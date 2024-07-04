Детские обиды больших ребят. Волков морально сломал Павловича?

В июне в Саудовской Аравии состоялся первый в истории страны турнир UFC. Многим любителям единоборств он запомнился поединком двух топовых российских тяжеловесов Сергея Павловича и Александра Волкова. И разговоры по поводу этого боя не утихают до сих пор.

И дело не в спортивной составляющей: Волков одержал уверенную победу судейским решением, здесь вопросов нет никаких. Но после поединка Александр хотел поблагодарить Сергея за бой, на что Павлович ответил толчком и нецензурным выражением в адрес соотечественника. Именно эта история, конечно, волнует фанатов до сих пор.

Началось всё с того, что россияне не хотели принимать поединок между собой: они в своё время помогали друг другу готовиться к поединкам, спарринговали и находились в хороших отношениях. Поэтому оба заявляли, что подерутся друг с другом только за титул. Однако, несмотря на это, бой всё же официально анонсировали, и бойцы до сих пор не могут определить, кто первый дал согласие на поединок: оба утверждают, что лишь ответили на согласие оппонента.

Больше эта ситуация задела Павловича, который был настроен на поединок серьёзно. Даже на битве взглядов Сергей пытался выяснить у Драго, кто первый согласился на поединок. Волков же, кажется, принял правильное решение относиться к поединку спокойно, переводить какие-то острые моменты в шутку.

Александр Волков Фото: Getty Images

«Я понимал, что будет некоторый негатив в бою со стороны зрителей. И пытался перевести напряжение в шутку. Мне показалось, что он вполне мог это поддержать, потому что я рус, он рус… древние ящеры стравили русов. Это такой мем, который очень многие знают из компьютерной игры. Кто захочет, может погуглить», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Все эти шутки в интервью от Волкова также не нравились Павловичу, который заявил, что не особо понимает юмор Александра. Напряжение накапливалось, Волков как будто залез в голову Сергею, сам того не желая. А может быть, это был гениальный план от Драго, который во многом и повлиял на исход поединка.

Сергей Павлович — Александр Волков Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В итоге замотивированный Павлович гонялся за головой Волкова все три раунда, но догнать её не сумел. А Волков технично разобрался с соотечественником, забрав важнейшую победу. Казалось, поединок закончился, сейчас российские бойцы пожмут друг другу руки и забудут эту историю, но для Павловича это оказалось чем-то личным. Толчок после боя был неожиданным, и Павлович долгое время не комментировал свой поступок. Но спустя время всё же высказался.

«Сейчас бы не сделал, конечно. Потому что поутихли эмоции и так далее. Но те движения, которые были с его стороны, издалека делались… Не буду давать этому оценку. Я просто сделал для себя [вывод], что мы росли в разной среде, с разными понятиями, с разными принципами. И мне это далеко не близко, я привык жить по-мужски, быть пускай более прямолинейным, но честным и с мужскими взглядами на жизнь. Не думаю, что из-за боя [толкнул Волкова после поединка]. Если мы вернёмся, посмотрим мою карьеру, у меня же не было никаких проблем [после поражений]. Сама атмосфера закулисная, то, что я называю «не по-мужски» в моём понимании, — вот это вот спровоцировало. Оно имело почву под собой, и ты думал: «Да как же так? Вроде бы на камеру человек говорит какие-то вещи, а за камерой — совсем по-другому». Вот это мне не давало покоя — несправедливость такая», — сказал Павлович в прямом эфире «Матч! Боец».

Объяснить-то Сергей объяснил, но объяснение это открывает большую проблему Павловича. Получается, что Волков сумел залезть в голову Сергею, вывести его из психологического равновесия, особо и не применяя никакого трэш-тока. Шутки Драго казались безобидными и вполне себе остроумными, но у Павловича было на это своё мнение. Если Александру удалось так легко воздействовать на Сергея, то что будет, когда Павлович столкнётся с бойцами, которые не стесняются переходить какие-то границы в продвижении поединка, которые позволяют себе нелицеприятные выражения в адрес оппонентов?

Если Сергей и дальше будет так серьёзно относиться ко всему этому и это будет влиять на его поединки, то ничего хорошего для карьеры россиянина не будет. Павловичу нужно пересмотреть подход, нужно перестать настолько серьёзно всё воспринимать и быть чуть проще. UFC – это не только про бои, но и про медиа, про раскрутку, про шоу. Волков – не первый и не последний соперник Павловича, который будет активен в социальных сетях, в интервью, на пресс-конференциях. И, кажется, Драго показал одно из слабых мест Сергея. Поэтому Павловичу нужно меняться в этом направлении, если он хочет достичь вершины.

А Волков, кажется, вошёл в кураж и продолжает отлично держаться в медиапространстве, являясь для Павловича своеобразным примером того, как нужно действовать. Александр конфликт с соотечественником также переводит в шутки, продолжая задевать Сергея.

«Друзья, хотел поприветствовать всех вновь прибывших. Спасибо за вашу поддержку. Вас подписалось много после последнего боя, буду стараться радовать вас новым контентом. А если быть точным, то подписались 37 тысяч человек, но отписался один… Пишите, угадывайте кто», — сказал Волков в социальных сетях.