«Вторая попытка не нужна». Почему Фьюри не победит Усика в реванше

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе оправдал все ожидания. Невероятно драматичный поединок завершился победой Усика судейским решением, но Фьюри, побывавший в нокдауне, не согласился с вердиктом. Само собой, боксёры быстро договорились о реванше, который пройдёт 21 декабря 2024 года. Вот только нужен ли он? С каждым днём появляется всё больше сомнений, что у Цыганского короля будут хоть какие-то шансы во втором поединке.

В частности, неуверенность в необходимости реванша выразил известный британский тренер Доминик Ингл, который детально объяснил свою позицию.

«Фьюри наседал на Усика всего два-три раунда, хотя должен был быть способен на 12 таких раундов. Но Фьюри не был готов, даже близко. И второй бой не поможет сделать всё правильно, если Тайсон не смог сделать этого в первом бою.

Усик побил Фьюри, чего не удавалось Уайлдеру. Мелкий боец, пришёл из крузервейта… Он не должен был даже приблизиться к ударной дистанции Тайсона. Какие шансы теперь, что Тайсон перестроится и побьёт Усика? Это будет невероятно сложно, потому что у Усика теперь есть и психологическое преимущество. Да, Тайсон думает: «Я должен был сделать это, это и это». Но если он так хорош, он должен был сделать это ещё в первом бою. Вторая попытка просто не нужна.

Александр Усик — Тайсон Фьюри Фото: Nick Potts/Getty Images

Тайсон не побьёт Усика, делая те же самые вещи, которые он делал в прошлый раз. Даже если он добавит какие-то небольшие изменения, исправит то, что делал неправильно. Он может сделать изменения, но Усик также сделает изменения, потому что Усик много чего познал в том бою. Вы могли видеть его в некоторых моментах, когда он пропускал от Тайсона. Ему было сложно, он брал передышку, но он прекрасно знал, что делать. Спокойно выжидал момента и уверенно забрал победу», — сказал Ингл в интервью Boxing King Media.

Есть ощущение, что британский тренер абсолютно прав. Фьюри вышел на поединок с Усиком в идеальной физической форме и показал неплохой бокс, которого, впрочем, оказалось абсолютно недостаточно для победы над украинцем. Какие шансы, что Цыганский король сможет показать что-то кардинально новое? Вдобавок мы давно не видели в исполнении Фьюри действительно классных выступлений. Бой с Фрэнсисом Нганну стал провальным, избиение не особенно сопротивляющегося Дерека Чисоры тоже засчитать сложно. Получается, что в последний раз Тайсон показывал топ-уровень в поединке с Диллианом Уайтом. Больше двух лет назад.

Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

Да и психология — уязвимое место Фьюри. Он так долго рассказывал про «маленького и слабого» Усика, что поражение от Александра неминуемо стало ударом по психологии британца. Неудивительно, что всего через несколько дней после поражения появились видео, на которых Тайсон находится в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Так что не будет сюрпризом, если перед реваншем Фьюри действительно станет сомневаться в своих силах. А навыки самоконтроля у Цыганского короля далеко не идеальны — именно поэтому он посещает психолога и не раз оказывался в тяжёлой депрессии.

Впрочем, не стоит забывать, насколько хорошо проявляет себя Фьюри в самых сложных ситуациях. Он зачастую не слишком хорош в статусе фаворита, зато умение преподносить сюрпризы — стихия Тайсона. Сенсационная победа над Владимиром Кличко, успешное возвращение после двух лет депрессии, наконец, то самое выживание после страшного удара Уайлдера — Цыганский король точно знает толк в чудесах. И кто знает, может, в реванше с Усиком мы увидим очередное чудо от британца?