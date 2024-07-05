Неудачно постриг Волкова, назвал Сульянова «чепухой». Огненное интервью с Корешковым

В ночь с 28 на 29 июня на арене «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолс (США) прошёл интереснейший турнир PFL 6. Особый интерес вызвал поединок, в котором в клетке оказался Андрей Корешков. Экс-чемпион Bellator вернулся в Гран-при PFL противостоянием с Гоити Ямаути.

Россиянин забрал победу единогласным решением судей. А теперь поговорил с нами и рассказал о том, как именно проходил поединок. Кроме того, Корешков прокомментировал самые яркие события из мира смешанных единоборств.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

– Андрей, как проходил поединок? Какие ощущения после него остались? Система PFL не дала пробиться в плей-офф.

– После боя ощущения нормальные. Очень рад, что победил в этом бою. Это было одной из главных задач – победить. Естественно, я пытался сделать всё, чтобы победить досрочно. Были неплохие моменты, но реализовать их до конца не получилось. Соперник – не слабый, непростой, крепкий. Он никогда не проигрывал нокаутом, опытный, опасный. То, на что я делал ставку, получилось. Нужно отдать должное моему сопернику. Он реализовал свои сильные стороны: борьба в партере, контроль. Однако урона и мощи, которые я выдал, хватило, чтобы одержать эту победу судейским решением.

– Был опасный момент, когда соперник забрал спину. Обошлось без паники?

– Мой опыт позволяет не паниковать. Паника – это страшно. Ты начинаешь делать необдуманные вещи, учащается сердцебиение, быстрее устаёшь. Этого не было. В этих позициях я умею работать, мы их прорабатывали, готовили. И я знал, что он забирает спину, работает оттуда неплохо. Но чего-то серьёзного не смог сделать, я был к этому готов. Я контролировал ситуации, которые были не в мою пользу.

Андрей Корешков Фото: Cooper Neill/Getty Images

– А как вам новая система PFL, которая даже при победах ничего не гарантирует?

– У меня смешанные чувства. Она мотивирует тебя на то, чтобы ты пытался финишировать соперника. Но всё зависит от стилистической работы самих бойцов. У борцов есть единственный шанс – забороть, сделать приём. Если ударники – это зрелищная работа. Но при этом смешанные чувства. Всё зависит от того, кто стал твоим оппонентом, какая у него была оппозиция. Если это лёгкий, проходной боец, то ты можешь его с меньшими потерями нокаутировать или засабмитить. Но если тебе в каждом круге попадается крепкий соперник… Шансов на финиш становится меньше. Однако сбалансировать эту систему очень тяжело. Очень сильно влияет класс бойцов. В Гран-при были соперники, которые были бы более удобны для меня.

– Как прошёл переход из Bellator в PFL, что успели заметить нового?

– Есть определённые новшества: чипы в перчатках, замер скорости удара. Но это больше для зрителей, разогрева интереса, дополнительной статистики. А в целом всё плюс-минус то же самое.

Андрей Корешков Фото: Cooper Neill/Getty Images

– После этого боя у вас был любопытный случай с USADA. Вас тестировали прямо в России?

– Да, PFL и Bellator заключили контракт с USADA. Это подразумевает, что комиссары могут приезжать к тебе без предупреждения. Такие проверки были у меня. Один раз в США, второй – в Омске. Они звонят за час и договариваются о встрече. А могут сразу подъехать к дому. В тот момент я ребёнка отводил в садик. В итоге встретились с комиссаром перед тренировкой в школе «Шторм».

– Сотрудничество PFL с USADA – это хорошо?

– Чистый спорт – это хорошо. Ты чувствуешь защищённость, наверное. От того, что твой соперник будет иметь преимущество от использования препаратов. Но есть и обратная сторона – неудобства. Ты должен постоянно указывать своё местоположение. Ничего страшного, однако бывают моменты, когда тебе нужно срочно сорваться. А ещё случается так, что ты внёс изменения, а их заметили уже тогда, когда комиссар приехал. И иногда они могут просто позвонить в дверь, поставить галочку о сорванном тестировании и уехать. И получается, что ты своё тестирование прогулял. На первый раз тебя вроде могут простить. Но лучше не пропускать, быть более внимательным.

Андрей Корешков Фото: Cooper Neill/Getty Images

– Логичный вопрос после поединка. Что дальше?

– Я пока не знаю. Очень сильно рассчитываю, что успею выступить до конца года ещё один раз. У меня есть ещё контракт с Bellator, я могу выступать в двух лигах. В PFL начинается плей-офф. И количество пар становится намного меньше. Потенциально место в карде есть. Кем-то нужно его закрывать. Надеюсь, мне представится такая возможность. Главное, чтобы предложение поступило.

– Возвращаются флаги и гимны России на крупных турнирах. Насколько это сильно влияет на моральное состояние бойцов?

– Быть настоящим патриотом – очень сильно помогает. Ребятам очень важно, чтобы их принадлежность была видна. Я горд, когда могу представлять свою страну, выходя с флагом.

– А есть ли вероятность, что в ближайшие два-три года топовая международная лига решится на проведение турнира в России?

– Мне тяжело сейчас оценивать это. Есть ряд моментов, которые будут мешать: санкции, отношение спортсменов. Некоторые попросту боятся ехать в Россию. Они думают, что тут с ними произойдёт что-то страшное. Бразильцы все бесстрашные. Но некоторые американцы и европейцы уверены, что с ними что-то случится, что могут посадить, закрыть.

– А как вам поединок Павловича и Волкова в UFC?

– Нормальный поединок. Он прошёл именно так, как я и думал. Я ожидал, что именно Волков выиграет, причём в такой манере. Правда, думал, что бой закончится досрочно. Что Павлович вымашется, а Александр этим воспользуется. Но поединок прошёл всю дистанцию. И Волков смог лучше реализовать свои сильные стороны.

– А ожидали ли вы того, что произошло после поединка? Это были нервы? Или попытка сразу разогнать реванш?

– Я не знаю. Не в курсе той ситуации, которая между ними произошла. Возможно, у Сергея личные претензии. Но я не в курсе их взаимоотношений. Из интервью Павловича видно, что у него есть что-то личное, он чем-то недоволен. Это их дела, они ребята взрослые, сами разберутся.

– Александра причёсывали прямо между раундами. Вы раньше такое видели?

– Я с ним знаком нормально, мы одно время жили в США, участвовали в Гран-при Bellator, жили рядом. Я помню, что он и его родные очень внимательно относятся к его внешнему виду. И если он выглядит нестандартно, они переживают. Бывало, что через месяц-два нужно стричься. Мне было проще, я всегда стригусь налысо. И в одном из моментов Саша попросил меня его постричь, сделать покороче. Ну, я и сделал. Он посмотрел в зеркало, взял машинку и начал делать что-то сам. Подходит через пять минут и просит сделать ещё короче. Я делаю, а наш общий менеджер случайно ударил меня по локтю. Мне было смешно, а вот Александру – далеко не смешно. Он очень разозлился, потому что ему пришлось стричься налысо. Но я тут не причём. У него были претензии к нашему общему менеджеру.

– Как вы оцениваете его титульные перспективы? Саша на серии из четырёх побед.

– Шанс есть. У него есть опыт выступлений против Гана и Аспиналла. Если он сделает правильные выводы, работу над ошибками, подметит свои моменты, то сможет реваншироваться и стать чемпионом. Мне тяжело предсказать, какой поворот будет в их титульной гонке. Но Волков находится в обойме тех бойцов, которые являются претендентами.

– Дисквалификация Царукяна. Как вы считаете, так и нужно наказывать за такие действия?

– Тяжело рассуждать. Я, если честно, сильно не вникал. Думаю, что секьюрити должны реагировать быстрее. А не тогда, когда Арман нанёс несколько ударов. Но уже дали дисквалификацию, ничего не поделаешь. Если они это сделали, значит, считают, что правы – вот и всё.

– Ислам Махачев получает вызовы от Дастина Порье и Майкла Чендлера. Но есть ли смысл оставаться в этом дивизионе?

– Вообще, он вычистил весь дивизион. Но если ему комфортно, он может там оставаться на протяжении длительного времени. Может быть, мне показалось, но ему уже тяжеловато даётся сгонка. Возможно, повлияла инфекция. Я подробностей не знаю. Но видно, что жёсткая сгонка очень сильно влияет на функциональное состояние в момент боя. Думаю, драться в более высокой весовой категории ему будет комфортнее. В плане конкуренции с другими ребятами нужно смотреть. И он будет больше весить, и соперники. И как это повлияет – не знаю. Остаётся только ждать.

– А как вам мастер весогонок Алекс Перейра? Сможет ли он пойти за третьим чемпионским поясом?

– У него есть индивидуальные особенности организма. Если вывозит – почему нет? Но как это будет на практике… У Перейры, наверное, большинство соперников были максимально удобные. Это ребята, которые не борются, а дерутся только в стойке. И, конечно, у чемпиона одной из элитнейших кикбоксёрских организаций есть преимущество в этом компоненте. С ним пытались бороться. Тот же кикбоксёр Адесанья два раунда его пытался залёживать. Честно скажу, что соперники были очень удобны для него.

– Немного коснёмся дел из России. Ваш товарищ Александр Шлеменко идёт к отметке в 100 побед. Как сказывается наличие такого бойца рядом, в команде?

– Он показывает и словом, и делом, как нужно работать. Я многое у него перенимаю. Рад тому, что он появился в моей жизни. Горд, что представляю школу «Шторм». У меня перед ним большая ответственность. Он сохраняет форму, постоянно тренируется, пашет ещё больше, чем раньше. И если посмотреть на уровень оппозиции – он высокий. Даже выше, чем когда он был молодым. Он же не только спортивной деятельностью ограничивается. Он занимается общественной деятельностью, успевает и тренировать, и тренироваться. Он большой молодец. Единственный такой в мире боец.

– У Александра есть конфликты. Один из самых ярких – с Анатолием Сульяновым. Верите ли вы, что он всё-таки подерётся со Шлеменко?

– У Анатолия есть новое прозвище. Это именно Чепуха. Он чепуху нёс и до этого, не только с Александром. И я считаю, что у него не состоится никакой бой. У него нет возможности даже ответить за свои слова. Мне очень интересно, когда состоится их встреча. А рано или поздно она состоится. И очень интересно, сможет ли Анатолий эту надменность и высокомерие сохранить. Мне кажется, что он будет стоять, поджав хвост, с трясущимися коленями и слезами на глазах. Либо прятаться за кого-то. Вот и всё.

– А как же бой с Асланбеком Бадаевым?

– Это всё слова. Сравнить его с другими промоутерами, главами лиг. Александр Шлеменко, Майрбек Хасиев, Камил Гаджиев, Асланбек Бадаев. Видно, что они воспитанные, серьёзные. Они все вызывают уважение. И взять Анатолия Сульянова. Кроме смеха, другого ничего на ум не приходит. Он не следит за своими словами и несёт чепуху. Серьёзно к нему никто относиться не будет.

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

– А на какой секунде случится нокаут, если они всё-таки увидятся в жизни?

– Думаю, у Анатолия случится сердечный приступ.