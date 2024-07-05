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Карьера Хамзата Чимаева, срыв боя с Робертом Уиттакером, причины и последствия, следующий поединок, возможные соперники

«Мне никогда не было легко». Чимаев рвался к титулу, но теперь на краю пропасти
Сергей Сорокин
Карьера Хамзата Чимаева
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Редкие бои, проблемы со здоровьем и прыжки по дивизионам.

Хамзат Чимаев – один из самых любопытных бойцов в истории UFC. Он быстро набрал популярность в лучшем промоушене на планете. А ещё стал любимчиком Даны Уайта, когда попросил назначить второй бой за неделю. Получил его, вышел в октагон, победил. Но те времена давно прошли. Сейчас Борз очень редко появляется в клетке, систематически испытывает проблемы со здоровьем, скачет по весовым категориям. И, видимо, впал в немилость боссов UFC. Особенно после того, как сорвался его поединок с Робертом Уиттакером на историческом турнире в Саудовской Аравии.

Хамзату всё тяжелее устраивать бои:
«Он болеет каждый раз, когда приближается бой». Чимаев из любимца UFC стал проблемой
«Он болеет каждый раз, когда приближается бой». Чимаев из любимца UFC стал проблемой

Начинают возникать опасения, что теперь карьера Хамзата может резко пойти на спад. А некоторые и вовсе считают – Борз рискует совсем скоро её завершить. Очень раздражённым на пресс-конференции выглядел Дана, который редко ругает Чимаева. Но теперь Уайт прошёлся по одному из любимчиков очень жёстко: «Проблема в том, что мы не знаем, что с ним не так. Каждый раз, когда приближается бой, он начинает болеть. Сейчас он не тренируется уже 3-5 дней, поэтому мы не могли выпустить его драться. Я помню Чимаева как молодого парня на Бойцовском острове. Он просил дать ему подраться дважды за две недели, и мы назначили ему бой. Он выглядел великолепно. Но теперь он болеет. Не знаю, что ещё сказать. И нет, он недоступен для нас, наши врачи не могут его осмотреть и проверить. У нас нет к нему доступа, так что это нелегко».

Борзу пророчили чемпионский пояс и невероятную славу. Да и Чимаев доказывал постоянно свою состоятельность, раз за разом красиво разбирался с оппонентами. Но с 2021 года Хамзат появлялся в клетке всего лишь четыре раза. Причём дважды его победы вызывали большие вопросы. Сначала Гилберт Бёрнс был несколько раз близок к тому, чтобы отправить Борза на канвас и даже финишировать. Затем спорный триумф с Камару Усманом, которого получилось одолеть лишь решением большинства судей. Конечно, позже всё списали на полученный в первом раунде перелом. Но факт остаётся фактом.

Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев

Фото: James Gilbert/Getty Images

Четыре боя за четыре года – далеко не тот показатель, с которым должен идти чемпион. Для сравнения, у Ислама Махачева за этот же отрезок в два раза больше выходов в октагон – восемь. И разве что по первому поединку с Александром Волкановски могли возникнуть какие-то вопросы. Все остальные бои россиянин забирал максимально уверенно. Не лучшим образом сказываются и попытки скакать по дивизионам. Хамзат провёл за карьеру в UFC семь боёв. Один из них – в промежуточной весовой категории. Ещё по три раза он выступал в среднем и полусреднем дивизионе. И остановиться на одном боец никак не может.

Буллет рискует остаться местечковой звездой без претензий на титул:
Шара идёт по пути Чимаева? Пирату уже закрыли дорогу в Америку
Шара идёт по пути Чимаева? Пирату уже закрыли дорогу в Америку

Теперь Хамзат выступил с заявлением. И, судя по нему, он намерен готовить почву для триумфального возвращения. Но возникает вопрос относительно того, насколько сам Чимаев действительно готов. Пока всё, к сожалению, напоминает ситуацию с Конором Макгрегором. Тот тоже много говорит, что совсем скоро снова окажется в октагоне. Но вместо этого срывает поединки и продолжает активничать только в социальных сетях. Ноториуса уже давно отправляют на спортивную пенсию. Теперь такие же посылы слышны и в адрес Чимаева. Но он не перестаёт на них отвечать.

Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев
непобеждённый чеченский боец, выступающий в среднем дивизионе UFC

«Трудные времена создают сильных мужчин. Мне никогда не было легко, и у меня никогда не было мыслей, что будет легче. Скоро я покажу вам всем, кто здесь король».

Хочется верить, что Борз всё-таки не пойдёт по той дорожке, которую выбрал для себя Конор. Конечно, Хамзат довольно нестабилен и часто срывает бои. Но каждый поединок встречается с восторгом, получается огненным. Да и нельзя отрицать невероятный талант, а также фантастическое трудолюбие Чимаева. Если он найдёт в себе силы, то может вернуться и вновь бороться за пояс. Но не подведёт ли здоровье ещё раз? Большой вопрос.

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