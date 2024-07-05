«Мне никогда не было легко». Чимаев рвался к титулу, но теперь на краю пропасти

Хамзат Чимаев – один из самых любопытных бойцов в истории UFC. Он быстро набрал популярность в лучшем промоушене на планете. А ещё стал любимчиком Даны Уайта, когда попросил назначить второй бой за неделю. Получил его, вышел в октагон, победил. Но те времена давно прошли. Сейчас Борз очень редко появляется в клетке, систематически испытывает проблемы со здоровьем, скачет по весовым категориям. И, видимо, впал в немилость боссов UFC. Особенно после того, как сорвался его поединок с Робертом Уиттакером на историческом турнире в Саудовской Аравии.

Начинают возникать опасения, что теперь карьера Хамзата может резко пойти на спад. А некоторые и вовсе считают – Борз рискует совсем скоро её завершить. Очень раздражённым на пресс-конференции выглядел Дана, который редко ругает Чимаева. Но теперь Уайт прошёлся по одному из любимчиков очень жёстко: «Проблема в том, что мы не знаем, что с ним не так. Каждый раз, когда приближается бой, он начинает болеть. Сейчас он не тренируется уже 3-5 дней, поэтому мы не могли выпустить его драться. Я помню Чимаева как молодого парня на Бойцовском острове. Он просил дать ему подраться дважды за две недели, и мы назначили ему бой. Он выглядел великолепно. Но теперь он болеет. Не знаю, что ещё сказать. И нет, он недоступен для нас, наши врачи не могут его осмотреть и проверить. У нас нет к нему доступа, так что это нелегко».

Борзу пророчили чемпионский пояс и невероятную славу. Да и Чимаев доказывал постоянно свою состоятельность, раз за разом красиво разбирался с оппонентами. Но с 2021 года Хамзат появлялся в клетке всего лишь четыре раза. Причём дважды его победы вызывали большие вопросы. Сначала Гилберт Бёрнс был несколько раз близок к тому, чтобы отправить Борза на канвас и даже финишировать. Затем спорный триумф с Камару Усманом, которого получилось одолеть лишь решением большинства судей. Конечно, позже всё списали на полученный в первом раунде перелом. Но факт остаётся фактом.

Хамзат Чимаев Фото: James Gilbert/Getty Images

Четыре боя за четыре года – далеко не тот показатель, с которым должен идти чемпион. Для сравнения, у Ислама Махачева за этот же отрезок в два раза больше выходов в октагон – восемь. И разве что по первому поединку с Александром Волкановски могли возникнуть какие-то вопросы. Все остальные бои россиянин забирал максимально уверенно. Не лучшим образом сказываются и попытки скакать по дивизионам. Хамзат провёл за карьеру в UFC семь боёв. Один из них – в промежуточной весовой категории. Ещё по три раза он выступал в среднем и полусреднем дивизионе. И остановиться на одном боец никак не может.

Теперь Хамзат выступил с заявлением. И, судя по нему, он намерен готовить почву для триумфального возвращения. Но возникает вопрос относительно того, насколько сам Чимаев действительно готов. Пока всё, к сожалению, напоминает ситуацию с Конором Макгрегором. Тот тоже много говорит, что совсем скоро снова окажется в октагоне. Но вместо этого срывает поединки и продолжает активничать только в социальных сетях. Ноториуса уже давно отправляют на спортивную пенсию. Теперь такие же посылы слышны и в адрес Чимаева. Но он не перестаёт на них отвечать.

Хамзат Чимаев непобеждённый чеченский боец, выступающий в среднем дивизионе UFC «Трудные времена создают сильных мужчин. Мне никогда не было легко, и у меня никогда не было мыслей, что будет легче. Скоро я покажу вам всем, кто здесь король».



Хочется верить, что Борз всё-таки не пойдёт по той дорожке, которую выбрал для себя Конор. Конечно, Хамзат довольно нестабилен и часто срывает бои. Но каждый поединок встречается с восторгом, получается огненным. Да и нельзя отрицать невероятный талант, а также фантастическое трудолюбие Чимаева. Если он найдёт в себе силы, то может вернуться и вновь бороться за пояс. Но не подведёт ли здоровье ещё раз? Большой вопрос.