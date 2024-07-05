На пути Копылова — Халк. Следующий бой Роман проведёт с бразильским нокаутёром

Россиянин рвётся в топ-15 UFC и выйдет в октагон во второй раз за три месяца.

24 августа в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Vegas 96. В карде турнира свой очередной поединок проведёт российский средневес Роман Копылов, его соперником станет бразилец Брунно Феррейра по прозвищу Халк.

Роман Копылов выступает в лучшей лиге мира с ноября 2019 года. В UFC Роман попал с рекордом 8-0 и в качестве чемпиона Fight Night Global. Однако путешествие в лиге Даны Уайта началось для россиянина с двух поражений: сначала он проиграл удушающим приёмом Карлу Роберсону, а затем единогласным решением судей уступил соотечественнику Альберту Дураеву. Копылов повис на грани увольнения, но сумел выбраться из сложной ситуации и выйти на мощную серию побед. Последовательно Роман нокаутировал Алессио Ди Кирико, Пунаэле Сориано, Клаудио Рибейро и Джоша Фремда, забрал два бонуса за выступление вечера и стал одним из главных претендентов на попадание в топ-15.

Однако в феврале 2024 года Копылов согласился выйти на замену на коротком уведомлении на поединок против Энтони Эрнандеса. Номерной турнир, шанс попасть в элиту – Роман рискнул, но вновь проиграл удушающим, что опять откинуло россиянина от рейтинга. Пришлось начинать всё заново, и в последнем поединке Копылов одержал непростую победу над очень сложным соперником. Россиянин разделил клетку с Сезаром Алмейдой, на счету которого есть победа над самим Алексом Перейрой в кикбоксинге. Интересно, что Копылов, который славится своей ударной техникой, решил добавлять в борьбе и перед поединком с Алмейдой отправился на сборы в Дагестан. И в поединке с жёстким ударником-кикбоксёром именно навыки в борьбе помогли Роману одержать непростую победу.

Теперь Копылову предстоит поединок с ещё одним мощным бразильцем Брунно Феррейрой. Феррейра дебютировал в смешанных единоборствах довольно поздно – в 2019 году, когда ему было 26 лет. Но физически крепкий бразилец довольно быстро набил серию из шести досрочных побед, попал в претендентскую серию Даны Уайта, где нокаутировал Леона Алиу в первом раунде, и получил контракт с лучшей лигой мира. В UFC Халк стартовал с победы нокаутом над Грегори Родригесом, однако затем Феррейра потерпел первое и единственное поражение в карьере: он проиграл нокаутом Нурсултону Рузибоеву.

Поражение не сломило бразильца, Брунно вернулся в октагон в начале 2024 года и оформил очередной нокаут в поединке с Филом Хоусом. А в последнем поединке Феррейра фантастическим ударом локтя с разворота потушил свет Дастину Штольцфусу.

Бой Брунно Феррейра — Дастин Штольцфус Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Брунно имеет небольшой для средневесов рост – 177 см. При этом бразилец одарён физической мощью и обладает нокаутирующим ударом. Нужно сказать, что ни один из поединков Феррейры не дошёл до судейского решения: проиграл он нокаутом, а из 11 побед восемь одержал нокаутами, а ещё три – сабмишенами. Как и любой бразилец, Феррейра неплохо чувствует себя в партере, но при этом всё-таки Халк предпочитает рубиться именно в стойке.

Возможно, это сыграет на руку Копылову. Роман – отличный ударник, который никогда ещё не проигрывал нокаутом. Копылов умеет отлично работать с дистанции, а в поединке с Феррейрой у него будет преимущество как в росте, так и в размахе рук. При этом, как мы видели в последнем поединке, Роман становится более разносторонним бойцом, подтягивает навыки борьбы и умеет подстраиваться под соперника.

Россиянин рвётся в топ-15 среднего веса. Несмотря на то что его последний поединок проходил в июне и выдался не самым простым, Роман согласился на очередной бой уже в августе. Победа над Брунно, особенно уверенная победа, может принести Копылову заветное место в топ-15, после чего россиянин сможет рассчитывать на более серьёзные вызовы. Осталось эту победу оформить.