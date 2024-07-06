Масвидаль — Диаз: бывшие звёзды UFC закатят шикарный бой или разочаруют? LIVE

В ночь на 7 июля в Анахайме (США) на арене «Honda Center» состоится большой боксёрский вечер. Его главным событием станет 10-раундовый поединок, в котором сойдутся Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз. Это реванш экс-звёзд UFC. Первая встреча проходила по правилам ММА, и Диаз с Масвидалем определяли первого обладателя пояса BMF. Хорхе тогда одержал победу, а теперь Нейт настроен взять реванш. Два ярких бойца могут устроить яркое шоу в ринге.

В соглавном поединке вечера мы увидим экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса, который проведёт свой второй поединок в профессиональном боксе. Его оппонентом станет Крис Авила, который также ранее выступал в UFC.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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