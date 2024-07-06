Минеев и Исмаилов спасут российские единоборства. Их трилогия – украшение MMA и бокса

20 июля на «Live Arena» состоится вечер профессионального бокса. Особый интерес вызывает бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Парни наконец-то закроют свою трилогию. Противостояние берёт начало с 19 октября 2018 года, когда они бились на Fight Nights Global 90. Тогда раздельным решением была выставлена ничья. А во втором бою на AMC Fight Nights 105 сильнее оказался уже Минеев, нокаутировавший Исмаилова в третьем раунде. Поэтому многие считают, что трилогией парни могут и не обойтись. Если Магомед победит, счёт в противостоянии станет равным.

Стоит отметить, что противостояние Минеева и Исмаилова становится визитной карточкой российских единоборств. А теперь оно должно заиграть новыми красками. Достаточно посмотреть на два предыдущих поединка. Первый – ожесточённая пятираундовая рубка с раздельным решением. Второй – технический нокаут, но какой красивый. Там парни все три раунда практически без остановки работали размашисто и очень активно. Поэтому даже у Минеева, который вышел из боя победителем, лицо было буквально разбито. А Магомед уступил, однако совершенно точно продемонстрировал свой характер.

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев Фото: РИА Новости

Но ведь не только в октагоне парни дают жару. Все до сих пор помнят, как именно разгонялся второй поединок. А там на Минеева напали в октагоне толпой. И это случилось незадолго до боя. Конечно, тот инцидент вызвал волну негатива. Правда, в итоге стало понятно, что именно тот перформанс навсегда закрепил за противостоянием Владимира и Магомеда статус главного в российских смешанных единоборствах. Помимо рукоприкладства, парни неплохо «рубятся» и на словах. Они устраивают огненные пресс-конференции. В этом нет ничего удивительного. Исмаилов – король российского трэш-тока, что он доказал уже давно. Владимир же настолько прокачал свои скиллы, что смог на равных говорить с Лысым хищником, а в каких-то аспектах даже его превосходить.

Теперь же противостояние может раскрыться с совершенно новой стороны. А всё потому, что парни перебираются в профессиональный бокс. Магомед уже давно попробовал в нём свои силы, даже бил очень сильных и крепких оппонентов. Для Минеева этот опыт будет первым. Но не возникает сомнений, что Владимир подошёл к подготовке максимально ответственно. Кроме того, он давно выступает по правилам кикбоксинга. Поэтому говорить о том, что Волжанин завис в смешанных единоборствах, не стоит. Возможно, даже сами парни хотели бы провести поединок по правилам MMA. Но Магомед продолжает испытывать проблемы с коленями, которые мешают ему полноценно работать в партере. И из-за этого Исмаилов не смог подраться с Анатолием Токовым.

Асланбек Бадаев вице-президент ACA «Это травма мениска. Магомед получил её давно, и в процессе подготовки она давала о себе знать, но как все спортсмены думают: ничего страшного, пронесёт, тем более бой такой важный. Ему нужен был реванш, поэтому он продолжал готовиться, однако как только началась весогонка, даже не последние дни, а предфинальный этап, когда уже начинают силы покидать тебя, когда вымывается кальций из организма, травма обострилась, и мениск не выдержал, он дорвал его на тренировке. Когда у тебя организм ослабший, ты уязвим для получения травм. Естественно, он хотел драться. Как он сказал: «Если бы колено ходуном не ходило, я бы вышел, можно было бы его зафиксировать…» Но колено гуляет, нет фиксации. Это даже в теории невозможно».

После второго поединка было понятно, что история Исмаилова и Минеева ещё не закончена. И 20 июля она получит логическое продолжение. Есть ощущение, что парни не подведут болельщиков. И в очередной раз спасут российские единоборства.