Золотой мальчик бокса снова сходит с ума. Его уже исключили из WBC и отправляют в рехаб

Поп-звезда бокса Райан Гарсия в последние месяцы максимально заполняет собой информационное пространство. Он постоянный хедлайнер этого вида спорта, постоянно привлекает к себе внимание, но есть, как говорится, нюанс.

В меньшей степени интерес к Гарсии связан с его деятельностью непосредственно в ринге. Он очень здорово отбоксировал с Девином Хейни, но гораздо больше внимания привлекла его «деятельность» до боя: твиты про Богемскую рощу, проваленная весогонка, а следом пошли проваленные допинг-пробы, наличие остарина в крови и последовавшие за всем этим дисквалификация и обнуление победы над Хейни.

Этого Гарсии показалось мало, и теперь он снова ворвался в медиапространство, заставив о себе говорить. Райан очень мощно прошёлся по темнокожим, а по касательной задел ещё и евреев с мусульманами.

Разумеется, эти слова не могли не спровоцировать бурную реакцию общественности. Гарсия столкнулся с мощным потом критики. Как иначе? Это расистский скандал. Например, внук Мохаммеда Али Нико Уолш посоветовал Райану смотреть по сторонам после таких заявлений. А отец американского боксёра открыто признал, что его сыну нужно лечиться: «Я давно не разговаривал с Райаном. Он больше общается со своей матерью, чем со мной. Но всё в порядке, он позвонит мне, когда захочет. Я лишь хочу сказать, что мне бы хотелось, чтобы он прошёл какое-то лечение, когда дело доходит до его алкоголизма. Он говорит, что может это контролировать. Я надеюсь, что это действительно так. Но если он этого не сделает, ему нужно пройти лечение, чтобы он мог остановиться».

Райан Гарсия Фото: Getty Images

Однако стоит сказать, что родители совершенно не поддерживают слова Райана и даже выпускали по этому поводу небольшое заявление: «Наш сын сделал заявления, которые наша семья не разделяет. Мы не поддерживаем его в подобных выпадах. Они не отражают ценности тех, кто воспитал Райана. Те, кто знает нашего сына, могут подтвердить это».

А вот в WBC на выпад Гарсии отреагировали очень резко. Маурисио Сулейман не стал церемониться со звёздным боксёром: «Пользуясь своими полномочиями президента WBC, я исключаю Райана Гарсию из любой деятельности нашей организации. Мы отвергаем любую форму дискриминации. Я опасаюсь за состояние Райана, поскольку он отклонил многочисленные попытки оказать ему помощь в лечении психического здоровья и наркозависимости».

Итак, у Гарсии серьёзные проблемы. Есть немало примеров, когда неосторожные высказывания приводили буквально к отмене какой-либо известной личности. Райан не просто бросил неосторожную фразу, а сделал нечто большее, и это явно не сойдёт ему с рук просто так. В худшем случае это приведёт к тому, что он станет абсолютно не нужным никому.

Гарсия уже принёс извинения: «Я беру на себя всю ответственность за свои слова. Меня неправильно поняли. Я получил много травм, и это были тяжёлые пару месяцев, как все знают, но мне жаль. Я борюсь с зависимостью, и мне тяжело, с учётом всего, что происходит. Я на самом деле люблю темнокожих людей, и мне сказали, что я оскорбил всех моих темнокожих друзей. Это плохо, но всё, что я могу сделать — это стать лучше и перестать использовать глупые слова и позволять некоторым людям в моём окружении меня провоцировать. Приношу извинения всем, кого я обидел. Я по-прежнему выступаю за прекращение преступлений чернокожих против чернокожих».

Но почти сразу после этого Райан выпустил серию твитов. Обвинил WBC, что они не наказывали за расизм Девина Хейни и Тима Брэдли, а потом заявил, что некая элита сосредоточила внимание болельщиков вокруг него, чтобы отвлечь всех от других проблем. В итоге же увенчалось всё тем, что Гарсия объявил, что отправляется в рехаб и пройдёт реабилитацию. Что же, это действительно давно пора сделать.

Райан Гарсия Фото: Getty Images

Сейчас на стороне Райана буквально никого нет. Он умудрился в кратчайшие сроки сделать так, что его начали публично осуждать даже родители. О других и говорить нечего. Оскар де ла Хойя, промоутер Райана, тоже высказался: «В моей компании нет места нетерпимости и ненависти. Точка. Я решительно осуждаю слова Райана. Вижу, что он извинился, но это только начало, чтобы вернуть доверие и уважение тех, поддерживал и продолжает его поддерживать. Надеемся, что Райан воспользуется тем временем, которое он проведёт вне спорта, чтобы разобраться с проблемами. Мы готовы помочь всем, чем сможем».

Гарсии нужно срочно взяться за себя и в идеале взять паузу от социальных сетей. В любом случае Райан дисквалифицирован, он не будет боксировать, ему не нужно раскручивать бои. Пока каждое заявление Золотого мальчика оборачивается серьёзным ударом по его репутации. Так или иначе, он — звезда, так что команде Райана и ему самому нужно прийти в себя и перезагрузиться. Тогда есть шансы вернуться на вершину.