Провалился в боксе — пора назад в MMA. Блудного Нганну заставят отработать деньги в PFL

Фрэнсис Нганну – один из самых великих тяжеловесов в истории смешанных единоборств. Но в последнее время он переживает тяжелейшие времена. Попытки засветиться в боксе принесли большие гонорары, но обернулись провалом в поединке с Энтони Джошуа. В итоге Хищника стали высмеивать, напоминая об опасности перехода из одной дисциплины в другую. А затем боец пережил ужасную трагедию. Полуторагодовалый сын Нганну скончался 29 апреля. Но постепенно Фрэнсис начинает возвращаться к спортивной жизни.

Стоит отметить, что боксёрский путь Фрэнсиса, пожалуй, должен завершиться. Конечно, он ворвался в джентльменский вид спорта ярко. Был очень неплохой поединок с Тайсоном Фьюри, в котором Нганну едва не победил. Но затем всё слишком быстро стало на свои места. Бой с Энтони Джошуа обернулся тотальным провалом. Уже во втором раунде Хищник отправился в тяжелейший нокаут. И окончательно стало понятно, что Цыганский король просто плохо подготовился к противостоянию с Фрэнсисом. А вот Эй Джей никаких шансов Нганну не оставил.

Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Кроме того, Фрэнсиса уже откровенно заждались в PFL. Хищник подписал контракт с этой лигой в мае 2023 года. И с тех пор даже близко не подобрался к первому поединку в промоушене. А ведь Нганну сразу получил целый спектр приятных бонусов. Он признался в том, что выбил очень щедрое денежное предложение, которое перебивало все остальные. А ведь в UFC предлагали Нганну от $ 6 млн до $ 8 млн за выступление. А значит, за каждый поединок в PFL Хищник получит ещё больше. Но в итоге боец ни разу не появился в октагоне.

Но в ближайшее время, кажется, Фрэнсис всё-таки вернётся в смешанные единоборства. Во-первых, в боксе – два поражения подряд. И после такого очень хочется наконец-то победить. Во-вторых, в PFL могут наконец-то начать требовать от Нганну выхода в клетку. У организации есть контракт с бойцом, поэтому она рано или поздно станет настаивать на бое. А ведь вариантов и потенциальных соперников в промоушене становится всё больше. И есть ощущение, что Хищнику могут очень быстро дать титульный поединок. В команде Фрэнсиса сообщили, что он уже начинает готовиться к возвращению.

Эрик Никсик тренер Фрэнсиса Нганну «Он поправляется. Улыбка возвращается на его лицо, и он всё чаще шутит. Он вернулся в зал и немного поболтал со Стриклендом и остальными парнями. Мы прекрасно понимаем, что далеко не все раны затянулись. У него ещё будут моменты слабости и уязвимости. Хотя он уже заговорил о следующем бое. Как-то за обедом он сказал, что хотел бы следующий бой посвятить сыну».

Один из реальных вариантов для Фрэнсиса – бой с Вадимом Немковым. Россиянин совсем недавно перебрался в тяжёлый вес. И даже успел дебютировать в PFL с победы. Он выступил 24 февраля на турнире в Саудовской Аравии. И спокойно финишировал бразильца Бруно Каппелоццу. Уже во втором раунде Вадим поймал соперника на ручной треугольник. Бразилец не сдавался и в какой-то момент просто отключился. Рефери остановил поединок, зафиксировав победу Немкова сабмишеном.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Если говорить откровенно, фанаты смешанных единоборств соскучились по Фрэнсису. Нганну способен стать главной суперзвездой PFL. Поэтому после неудачного выступления в боксе он должен вернуться в клетку. И тогда у Хищника будет возможность спасти своё рассыпающееся наследие.