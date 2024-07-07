Идеально выверенная тоска. Шакур снова победил, но разочаровал зрителей

Несмотря на период летних отпусков, большой бокс никуда не уходит. На этих выходных за классическое единоборство отвечал турнир в Ньюарке, в главном поединке которого выступали легковесы: непобеждённый американец Шакур Стивенсон защищал свой титул WBC от армяно-немецкого претендента Артёма Арутюняна. Стивенсон считался однозначным фаворитом, но и его соперника не стоило списывать со счетов — Арутюнян мог похвастать солидным опытом и крепким ударом.

Впрочем, на бумаге у Стивенсона всё равно имелось куда больше козырей. Невероятный уровень защитных навыков, богатый арсенал не самых чистых трюков и высочайший бойцовский интеллект делают Шакура максимально неудобным боксёром. Да, американец далеко не самый опасный нокаутёр, но для уверенных побед судейскими решениями этого и не нужно. Кстати, почти все эксперты снова ожидали не особо зрелищного поединка, хотя сам Стивенсон обещал устроить настоящее шоу.

Поединок начался неторопливо. Арутюнян захватил центр ринга и выбрасывал одиночные силовые удары, а его оппонент аккуратно работал в защите у канатов, параллельно выискивая бреши в обороне немецкого армянина. И постепенно Шакур всё-таки находил пути к голове и корпусу соперника, хотя до реально опасных ситуаций дело не доходило. Стартовые раунды вообще получились достаточно тоскливыми: боксёры осторожничали и старались больше работать на ногах. Впрочем, от чемпиона другого стиля ожидать и не стоило, а вот почему Артём не показывал особой агрессии и пытался лишь переиграть техничного Шакура — вопрос.

Арутюнян на откровенный риск не шёл, а бо́льшая часть его атак пролетала мимо чемпиона или попадала в блок. У Стивенсона же точность к седьмому раунду была почти в два раза выше, хотя он выбрасывал чуть меньше ударов. Постепенно претендент уставал и уже сам прижимался к канатам, а трибуны недовольно гудели, требуя показать хоть что-то яркое. Что было не в интересах Шакура, который продолжал спокойно набирать очки в глазах судей и замедлять оппонента ударами в корпус. Постепенно зрители начали уходить — последние два раунда досмотрели далеко не все.

Ушедшие, кстати, ничего особо не потеряли: поединок не набрал мощных оборотов даже в концовке. Арутюняну не хватало сил и умений, чтобы попытаться переломить ход схватки, а Стивенсона всё устраивало. Все три судьи отдали победу Шакуру — 119-109, 118-110 и 116-112, а мы теперь ждём, когда Стивенсон встретится с Танком Дэвисом. Может, хотя бы тогда будет интересно?