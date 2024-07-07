Без Хасбика, но с Абдурозиком. В Дубае устроили фрик-бой маленьких людей

Несколько лет назад с подачи блогера Асхаба Тамаева все начали активно обсуждать потенциальный поединок между блогером Хасбуллой Магомедовым и таджикским певцом Абдурозиком. Нюанс в том, что у обоих проблемы с гормоном роста, из-за чего они и в 18 лет остаются очень маленькими. Этот недуг также называют карликовостью.

Тогда противостояние вызвало сильный резонанс, фигурировали очень большие суммы и говорили даже о заинтересованности Даны Уайта в том, чтобы провести этот бой под эгидой UFC. Более того, глава промоушена сам открыто говорил, что вероятность данного события ненулевая. В Абу-Даби Хасбик и Абдурозик даже устроили потасовку, в ходе которой медиамалышей пришлось разнимать. Трэш-ток тоже был, но в итоге идея боя заглохла: либо из-за недовольства общественности, либо из-за слишком больших требований по гонорарам.

В итоге Хасбик стал амбассадором UFC и подписал эксклюзивный контракт, в рамках которого участвует в различных медиаактивностях организации. Дагестанского блогера даже добавили в игру UFC, и он, судя по всему, решил, что бой с Абдурозиком уже ему не нужен.

А вот для таджикского парня подыскали другого соперника — блогера из Узбекистана Эрали Бойкобилова, которому 15 лет, но у него то же самое заболевание. В начале 2022 года будущие соперники пересеклись на чемпионате Азии по боксу в Ташкенте и провели коротенький постановочный поединок, видео с которым тут же разлетелось по социальным сетям.

А сейчас, спустя два года идея организации столь безумного фрик-боя переросла в нечто материальное. Промоушен Social Knockout, проводящий поединки между медийными личностями, устроил очередной турнир в Дубае вечером 6 июля, и в кард попал поединок Абдурозика и Бойкобилова. Интересно, что этот бой стоял выше по значимости, чем, к примеру, противостояние экс-претендента на титул чемпиона UFC Даррена Тилла и Мохаммада Мути.

Абдурозик Фото: tkfightnight.com

Бой с участием Абдурозика продлился все четыре запланированных раунда, и маленькие бойцы показали серьёзную заряженность — с первых секунд полетели в рубку, яростно махали руками и пытались друг друга нокаутировать. Мощи, конечно, не хватало, но было желание. В итоге судьи объявили ничью, что, в принципе, было более чем ожидаемо.

Зато у Абдурозика это вызвало бурю негодования, которая переросла в небольшой скандал: «Всё, что он сделал — это ударил меня в затылок. Если он думает, что победил, то нет. Ноль, зеро. Я хотел шесть раундов, а он хотел только три. Реванш? Они должны мне хорошо заплатить, потому что я сделал Эрали известным».

Фрик-бои в современном мире зачастую привлекают больше внимания, чем даже некоторые титульники. К сожалению, такова реальность. Это, безусловно, плохо, и в идеале поединки вроде «Абдурозик vs Эрали» не должны вообще организовывать, но индустрия поп-ММА набрала слишком большие обороты и в ближайшее время не замедлится.

В России уже проводили даже бои между карликами в телефонной будке, и это ещё не худшая из идей промоутеров. За рубежом тоже решили привлечь внимание к себе таким способом, чтобы быть на слуху. Не удалось привлечь Хасбика — не проблема, привлечём другого «бойца» и раскрутим противостояние между малышами.

Возможно, в дальнейшем промоутеры начнут двигаться к более профессиональным турнирам или хотя бы перестанут устраивать такое посмешище в виде боёв с участием Абдурозика и других персонажей, которым по-хорошему в ринге делать нечего. Но на данный момент эти поединки всё ещё высоко котируют.