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Абдурозик — Эрали Бойкобилов, Social Knockout, кто победил, как закончился бой, Абдурозик и Хасбик, фрик-бои, поп-ММА

Без Хасбика, но с Абдурозиком. В Дубае устроили фрик-бой маленьких людей
Яхья Гасанов
В Дубае устроили фрик-бой маленьких людей
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А закончили всё скандалом и заходом на реванш.

Несколько лет назад с подачи блогера Асхаба Тамаева все начали активно обсуждать потенциальный поединок между блогером Хасбуллой Магомедовым и таджикским певцом Абдурозиком. Нюанс в том, что у обоих проблемы с гормоном роста, из-за чего они и в 18 лет остаются очень маленькими. Этот недуг также называют карликовостью.

Тогда противостояние вызвало сильный резонанс, фигурировали очень большие суммы и говорили даже о заинтересованности Даны Уайта в том, чтобы провести этот бой под эгидой UFC. Более того, глава промоушена сам открыто говорил, что вероятность данного события ненулевая. В Абу-Даби Хасбик и Абдурозик даже устроили потасовку, в ходе которой медиамалышей пришлось разнимать. Трэш-ток тоже был, но в итоге идея боя заглохла: либо из-за недовольства общественности, либо из-за слишком больших требований по гонорарам.

В итоге Хасбик стал амбассадором UFC и подписал эксклюзивный контракт, в рамках которого участвует в различных медиаактивностях организации. Дагестанского блогера даже добавили в игру UFC, и он, судя по всему, решил, что бой с Абдурозиком уже ему не нужен.

Хасбик уже превратился в одну из звёзд UFC:
Главная звезда UFC 294 — Хасбик. Бьётся с Кормье, носит чемпионский пояс и восхищает UFC
Главная звезда UFC 294 — Хасбик. Бьётся с Кормье, носит чемпионский пояс и восхищает UFC

А вот для таджикского парня подыскали другого соперника — блогера из Узбекистана Эрали Бойкобилова, которому 15 лет, но у него то же самое заболевание. В начале 2022 года будущие соперники пересеклись на чемпионате Азии по боксу в Ташкенте и провели коротенький постановочный поединок, видео с которым тут же разлетелось по социальным сетям.

А сейчас, спустя два года идея организации столь безумного фрик-боя переросла в нечто материальное. Промоушен Social Knockout, проводящий поединки между медийными личностями, устроил очередной турнир в Дубае вечером 6 июля, и в кард попал поединок Абдурозика и Бойкобилова. Интересно, что этот бой стоял выше по значимости, чем, к примеру, противостояние экс-претендента на титул чемпиона UFC Даррена Тилла и Мохаммада Мути.

Абдурозик

Абдурозик

Фото: tkfightnight.com

Бой с участием Абдурозика продлился все четыре запланированных раунда, и маленькие бойцы показали серьёзную заряженность — с первых секунд полетели в рубку, яростно махали руками и пытались друг друга нокаутировать. Мощи, конечно, не хватало, но было желание. В итоге судьи объявили ничью, что, в принципе, было более чем ожидаемо.

Зато у Абдурозика это вызвало бурю негодования, которая переросла в небольшой скандал: «Всё, что он сделал — это ударил меня в затылок. Если он думает, что победил, то нет. Ноль, зеро. Я хотел шесть раундов, а он хотел только три. Реванш? Они должны мне хорошо заплатить, потому что я сделал Эрали известным».

Фрик-бои в современном мире зачастую привлекают больше внимания, чем даже некоторые титульники. К сожалению, такова реальность. Это, безусловно, плохо, и в идеале поединки вроде «Абдурозик vs Эрали» не должны вообще организовывать, но индустрия поп-ММА набрала слишком большие обороты и в ближайшее время не замедлится.

Есть и такой необычный формат боёв в поп-ММА:
Новый виток фрик-боёв. Британский стронгмен бьёт рекорды в UFC и дерётся с малышами
Новый виток фрик-боёв. Британский стронгмен бьёт рекорды в UFC и дерётся с малышами

В России уже проводили даже бои между карликами в телефонной будке, и это ещё не худшая из идей промоутеров. За рубежом тоже решили привлечь внимание к себе таким способом, чтобы быть на слуху. Не удалось привлечь Хасбика — не проблема, привлечём другого «бойца» и раскрутим противостояние между малышами.

Возможно, в дальнейшем промоутеры начнут двигаться к более профессиональным турнирам или хотя бы перестанут устраивать такое посмешище в виде боёв с участием Абдурозика и других персонажей, которым по-хорошему в ринге делать нечего. Но на данный момент эти поединки всё ещё высоко котируют.

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