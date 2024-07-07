Тяжёлый вес — главная проблема UFC. Во всём виноваты Джон Джонс и Дана Уайт

Несколько недель назад в Саудовской Аравии на турнире UFC прошёл поединок между российскими тяжеловесами Сергеем Павловичем и Александром Волковым. Драго одержал уверенную победу, которая стала для него четвёртой подряд, и поднялся на третью строчку в рейтинге.

В нормальном мире это означало бы, что Волков становится легитимным претендентом на титул. Но нынешнее положение тяжёлого дивизиона весьма далековато от понятия «нормально». А всему виной — легендарный Джон Джонс, являющийся действующим чемпионом UFC, и глава промоушена Дана Уайт, который стоит на защите одного из своих любимцев.

В ноябре прошлого года Джонс порвал грудную мышцу незадолго до поединка со Стипе Миочичем и выбыл с турнира UFC 295. Возможно, этот бой стал бы последним для обоих бойцов, но травма, выбившая Джона на долгий срок, спутала карты всем. В UFC приняли решение ввести временный пояс и дали возможность Тому Аспиналлу и Сергею Павловичу его оспорить. Британец в итоге стал временным чемпионом и столкнулся с тем, что ему не дают провести объединительный бой с Джонсом.

Том Аспиналл Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Бой со Стипе должен состояться. Знаете, оба этих парня заслуживают этого. Джон — величайший боец смешанных единоборств всех времён, а Стипе — величайший тяжеловес всех времён. И они заплатили своё, сделали своё дело. Эти двое хотят драться друг с другом, и это обязательно произойдёт. Кто бы ни победил, мы посмотрим, что они решат делать после, и будем отталкиваться от этого», — заявлял Дана Уайт в ответ на вопрос о потенциальных соперниках Джонса.

Что касается Аспиналла, то тут глава UFC разыграл карту доброго дядюшки и снисходительно позволил британцу защищать свой временный титул: «Аспиналл мог бы драться снова. Но я пока не знаю. Джон получил травму, с этим ничего не поделаешь. Посмотрим, что случится в 2024 году. Если Аспиналл захочет драться до того, как состоится бой Джонса и Миочича, почему бы и нет? Почему бы не позволить ему защитить титул?».

Здорово, что Аспиналлу дают возможность не простаивать, но он всё же должен быть первым претендентом на бой с Джонсом. А в итоге Джон ждёт боя с Миочичем. Стипе, безусловно, легенда, но не бьётся уже больше трёх лет, и у него нет ни одной победы над кем-либо из текущего ростера UFC.

Если бы такая ситуация сложилась в любом другом промоушене, то Дана Уайт распинал бы их за это на каждой пресс-конференции. Сам же при этом устроил странную ситуацию, когда чемпион сидит со своим поясом и сам определяет себе пул претендентов из одного человека, а все остальные не понимают, чего ждать и когда можно рассчитывать на титульный бой.

Очевидно, что бой Джонса и Миочича запланирован на UFC 309 в Нью-Йорке. У Аспиналла запланирована защита временного титула на конец июля в бою с Кёртисом Блэйдсом. Все остальные варианты встают на паузу. Сириль Ган и Александр Волков не знают, получат ли они титульный бой сразу или им придётся биться ещё по одному разу, пока на вершине запутались в поясах и их значимости.

Дана Уайт лишь предполагает, что Аспиналл может получить бой с победителем противостояния Джонс — Миочич. Если они оба не завершат одновременно карьеры, что наиболее вероятно, то Аспиналлу придётся ждать объединительный бой до середины следующего года в лучшем случае. И выходит так, что лучший тяжеловес мира, во всяком случае по набору навыков, вынужден довольствоваться «картонным» поясом больше года. Абсурд.

Джон Джонс Фото: Getty Images

Уайт и Джонс сами создали из этого проблему, захотев устроить ветеранскую разборку с участием Миочича. Со спортивной точки зрения этот бой мало что представляет. От него осталась только громкая вывеска. Более логичные и правильные варианты в UFC отвергли и застопорили целый дивизион. А если кто-то снова снимется, то ждать ещё?

Сейчас тяжёлый вес — главная проблема промоушена, и самое печальное то, что она точно не решится в ближайшее время. Выход один — ждать. И довольны этим исходом только три человека: Уайт, Джонс и Миочич.