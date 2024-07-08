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UFC on ESPN 59, Муслим Салихов — Сантьяго Понциниббио, когда бой, где смотреть, онлайн-трансляция, кард, Намаюнас — Кортес

UFC on ESPN 59: последний шанс Салихова и поход Бандитки Роуз за вторым поясом. LIVE
Яхья Гасанов
Муслим Салихов — Понзиниббио, Роуз Намаюнас
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До турнира осталось меньше недели.

В ночь на 14 июля в Денвере пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59. Главным событием вечера станет поединок в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой промоушена Роуз Намаюнас, которая пытается покорить второй дивизион, и Трейси Кортес.

UFC 2024. UFC on ESPN 59, Денвер, США
Роуз Намаюнас — Трейси Кортес
14 июля 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Роуз Намаюнас
Не началось
Трейси Кортес

В соглавном событии турнира выступит россиянин Муслим Салихов. Король кунг-фу идёт на серии из двух поражений, и, возможно, новый бой станет его последним шансом сохранить своё место в UFC. Его соперником станет аргентинец Сантьяго Понциниббио.

UFC 2024. UFC on ESPN 59, Денвер, США
Сантьяго Понциниббио — Муслим Салихов
14 июля 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Сантьяго Понциниббио
Не началось
Муслим Салихов

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Последний бой Салихова закончился плохо:
Мужество сыграло с Салиховым злую шутку. Ветеран пропустил грязный приём и улетел в нокаут
Мужество сыграло с Салиховым злую шутку. Ветеран пропустил грязный приём и улетел в нокаут

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Где смотреть турнир UFC on ESPN 59 Когда пройдёт турнир UFC on ESPN 59 Полный кард UFC on ESPN 59
Live Яхья Гасанов

👌🏽Намаюнас после перехода в новый дивизион идёт с рекордом 1-1

Сначала Роуз не справилась с крепкой француженкой Манон Фьоро, которая в UFC не проигрывала вообще. Но потом Намаюнас закрыла это поражение, одолев Аманду Рибас.

10:06 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC on ESPN 59

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 59 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:06 Яхья Гасанов

🙄Также в Денвере должен был выступить Назим Садыхов

У азербайджанца сменилось два соперника, но в итоге и те, кто выходил на замену снялись друг за другом. Теперь Назим без соперника и, скорее всего, ему уже не успеют никого подобрать на 14 июля.

10:06 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир UFC on ESPN 59

Турнир UFC on ESPN 59 пройдёт в ночь с 13 на 14 июня в Денвере(США). Начало турнира в 2:00 по мск, бои основного карда стартуют в 5:00.

10:06 Яхья Гасанов

😌Изначально у турнира был другой мейн-ивент

Соперницей Намаюнас должна была стать Мейси Барбер, идущая на серии из шести побед, но она снялась с турнира из-за болезни и на замену вышла Трейси Кортес.

10:05 Яхья Гасанов

Полный кард UFC on ESPN 59

Основной кард:

Роуз Намаюнас — Трейси Кортес;
Сантьяго Понзиниббио — Муслим Салихов;
Дрю Добер — Жан Силва;
Габриэль Бонфим — Анже Луса;
Джулиан Эроса — Кристиан Родригес;
Абдул Разак Альхассан — Коди Брандейдж.

Предварительный кард:

Джошуа Ван — Чарльз Джонсон;
Жасмин Ясудавичус — Фатима Клайн;
Луана Сантос — Мария Агапова;
Монтел Джексон — Дэ'Мон Блэкшир;
Джош Фремд — Андре Петроски.

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