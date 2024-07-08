UFC on ESPN 59: последний шанс Салихова и поход Бандитки Роуз за вторым поясом. LIVE

В ночь на 14 июля в Денвере пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59. Главным событием вечера станет поединок в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой промоушена Роуз Намаюнас, которая пытается покорить второй дивизион, и Трейси Кортес.

В соглавном событии турнира выступит россиянин Муслим Салихов. Король кунг-фу идёт на серии из двух поражений, и, возможно, новый бой станет его последним шансом сохранить своё место в UFC. Его соперником станет аргентинец Сантьяго Понциниббио.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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