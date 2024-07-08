«Ночь чемпионов IBA»: Гаджимагомедов и Батыргазиев оставят пояса в России. LIVE

12 июля в Серпухове на арене «Колизей IBA» пройдёт большой вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA». В главном событии турнира россиянин Муслим Гаджимагомедов встретится с китайцем Чжан Чжаосинем. На кону стоит вакантный титул чемпиона WBA в бриджервейте (до 101,6 кг).
В соглавном событии вечера выступит Альберт Батыргазиев, соперником которого станет ирландец Джоно Кэрролл. В этом поединке будет оспариваться временный пояс WBA во втором полулёгком весе.
Также на турнире пройдёт ещё ряд поединков с участием таких российских боксёров, как Дмитрий Двали, Василий Егоров и Артур Субханкулов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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👌🏽Глава IBA Кремлёв высказался о предстоящих титульниках Гаджимагомедова и Батыргазиева
«Я как президент Международной ассоциации бокса желаю удачи всем участникам этого турнира. Пусть победит сильнейший! Но, конечно, я буду переживать за своих родных Альберта Батыргазиева и Муслима Гаджимагомедова. Как же без них! Им предстоят непростые бои — даю 50 на 50. Им обоим будет очень сложно, но надеюсь, Альберт и Муслим не подведут», — сказал Умар Кремлёв.
Где смотреть турнир «Ночь чемпионов IBA»
Посмотреть трансляцию турнира «Ночь чемпионов IBA» можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ивента.
😌Чжаосинь: осознаю, что Гаджимагомедов в расцвете сил
«Осознаю, что Гаджимагомедов сейчас в хорошей форме, он в расцвете сил. Мне этот бой очень интересен, это большой вызов! Для меня это будет третья встреча с российским боксёром. У вас достаточно хорошая школа, российские боксёры настойчивые. В боях с ними набираешься опыта», — сказал китаец на пресс-конференциии.
Когда пройдёт турнир «Ночь чемпионов IBA»
12 июля в Серпухове состоится турнир «Ночь чемпионов IBA», на котором пройдут титульные поединки с участием Муслима Гаджимагомедова и Альберта Батыргазиева. Начало боксёрского вечера — в 18:00.
😎Муслим Гаджимагомедов: не упущу шанс стать чемпионом мира, пояс останется в России
«Это четвёртый бой, и сразу поединок за пояс чемпиона мира. Я всегда мечтал о титуле, мечтал стать чемпионом мира по профессионалам. Я готов! Я не упущу такую возможность стать чемпионом мира. Пояс останется в России. Я смотрел его бой с Евгением Романовым (Чжаосинь во втором раунде нокаутировал россиянина — прим. «Чемпионата»). В боксе не бывает случайностей. Это непростой соперник. Уверен, что меня ожидает непростой бой. Но я готов, и я собираюсь выиграть», — сказал Гаджимагомедов на пресс-конференции.
Кард турнира «Ночь чемпионов IBA»
Муслим Гаджимагомедов — Чжан Чжаосинь;
Альберт Батыргазиев — Джоно Кэролл;
Дмитрий Двали — Шахобидин Зоиров;
Артур Субханкулов — Кесей Абеид Касонго;
Василий Егоров — Хосе Эспинас.