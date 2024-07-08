«Это всегда было моей мечтой». Ещё один чемпион UFC готовится «сбежать» в бокс

В конце июня на турнире UFC 303, прошедшем в рамках Международной недели боёв, бразильский чемпион Алекс Перейра брутально переехал Иржи Прохазку и оформил вторую защиту титула в полутяжёлом весе. Столь яркая победа, добытая к тому же после выхода на коротком уведомлении, сильно повысила котировки Поатана, и, как это часто бывает, перед ним должно открыться много дверей.

Можно выйти на третью защиту титула — против Магомеда Анкалаева, можно попытаться взять историческую планку и побороться за третий пояс, поднявшись в тяжёлый вес. А есть и оригинальный ход — попытать удачу в боксе. Это совсем не новая история для чемпионов UFC. На ум сразу приходят Конор Макгрегор и Фрэнсис Нганну.

Бой Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера Фото: Christian Petersen/Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа уже закинул удочку и выразил мнение, что Перейру неплохо бы посмотреть в боксе: «Алекс Перейра однажды должен дебютировать в боксе».

Бразилец быстро отреагировал: «Для меня честь, что ты сказал об этом. Это всегда было моей мечтой. Однако мне уже 37 лет и уже поздно начинать карьеру в боксе. Но с кем бы ты рекомендовал мне подраться?»

Джошуа ответил и на это: «Варианты безграничны, чемпион. Уверен, что-то можно будет сделать. Черкни пару строк моим менеджерам».

К слову, для Перейры бокс — совсем не чужой вид спорта. В своё время бразилец начинал именно там, а уже потом перебрался в кикбоксинг и покорил там две весовые категории в Glory. На сайте BoxRec у Алекса значится один профессиональный поединок, который состоялся в 2017 году. Тогда будущий чемпион UFC в двух дивизионах встретился с соотечественником Марсело де Соузой Крузом и нокаутировал его в третьем раунде. То есть рекорд Перейры в боксе уже лучше, чем у Макгрегора и Нганну вместе взятых.

К слову, Нганну вполне мог бы стать ориентиром для Алекса, так как Фрэнсис по-прежнему находится на контракте с промоушеном PFL, но при этом свободно выступает в боксе. Нганну уже провёл два больших боя — с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа — и, скорее всего, проведёт ещё как минимум один бой. Однако Фрэнсис готов выступать и в ММА, там есть варианты подраться с Ренаном Феррейрой и Вадимом Немковым, которые сидят в ожидании и без соперников. А ещё есть почти фантастическая опция боя с Джоном Джонсом, с которым даже была дуэль взглядов на одном из турниров PFL.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Надо сказать, что чемпионы UFC в последнее время стали активно говорить о боксёрских поединках. Илия Топурия незадолго до того, как взял титул, заявлял о намерениях подраться с Саулем Альваресом: «Я бы очень хотел когда-нибудь сразиться с Канело. Я очень, очень уважаю его. Но однажды хочу с ним подраться. Как только завоюю пояс и стану чемпионом UFC, хочу выйти на него. Потому что я действительно думаю, что у меня есть шансы с ним. Я верю, что у меня есть возможность победить его».

А Шон О’Мэлли хочет бой с Джервонтой Дэвисом: «Я не против надрать зад Джервонте. И, я знаю, все сейчас начнут писать «Шон косит под Конора». Но, говорю вам, этот бой случится. Он же такого низкого роста! Я бы с удовольствием с ним побоксировал. Если бой достаточно громкий, UFC будет не против. Может, мне будет нужно выиграть ещё пару боёв, завоевать ещё один пояс. И не знаю, считается ли сам Джервонта достаточно большой звездой, однако это точно произойдёт».

Шон О’Мэлли Фото: Getty Images

В UFC любят громкие бои, а Алекс Перейра уже стал довольно большим именем в мире единоборств. Бразилец выдаёт яркие поединки, шикарно себя чувствует в стойке, и нет сомнений, что в боксе он будет ощущать себя отлично. Правда, в идеале нужно закончить работу в полутяжёлом весе, где есть претендент, который более чем способен лишить Перейру титула.

Это Магомед Анкалаев — и россиянин уже отреагировал на заигрывания бразильца с боксом. Досталось и Джошуа: «Ещё один чемпион хочет сбежать в бокс, так как знает, что в следующем поединке потеряет титул. Ты и я. Я нокаутирую тебя в первом раунде. Тебе не нужен бокс. Ты должен встретиться с самым большим испытанием в своей жизни. А ты, Энтони, пытаешься урвать ещё один лёгкий гонорар. Как насчёт того, чтобы прийти в UFC и проверить себя в настоящем бою?»

Однако если Перейра справится и с таким испытанием, то не останется претендентов, которых он не побил, поэтому вариант с боксом станет гораздо более реальным, и бои с участием Алекса точно привлекут внимание.