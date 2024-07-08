Хабиб сделает из Умара чемпиона UFC. Но со здоровьем что-то нужно решать

3 августа в Абу-Даби состоится очередной турнир UFC. Возглавят его топовые представители легчайшего веса – второй номер рейтинга Кори Сэндхаген и непобеждённый россиянин Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, занимающий 10-ю строчку.

Для Умара это отличный шанс влететь в титульную гонку, обогнав по пути других оппонентов, которые занимают более высокие места в рейтинге. Хабиб в своих социальных сетях намекнул, что победа над Кори принесёт Умару титульный бой.

«Основной фокус на 3 августа, где впервые Умар Нурмагомедов возглавит турнир UFC в Абу-Даби. Если выиграет – ему обещают бой за титул чемпиона», – написал Хабиб в соцсетях.

В этом нет ничего удивительного. Действующий чемпион организации в легчайшем весе Шон О’Мэлли в своё время получил точно такой же шанс: Сахарок располагался за пределами десятки сильнейших, но Дана Уайт подарил ему бой с Петром Яном, который до этого дважды дрался за пояс с Алджамейном Стерлингом. Итог мы все знаем: Шон победил Яна крайне спорным судейским решением, а следом забрал пояс.

По похожей дороге может пойти и Умар Нурмагомедов. Да, сейчас Сэндхаген идёт на серии из трёх побед, и Кори довольно крепкий боец – настоящая проверка для Умара. Но при этом американец довольно удобен для Нурмагомедова стилистически: защита от тейкдаунов, согласно сайту UFC, у Кори 64%, то есть у Умара не должно возникнуть проблем с тем, чтобы переводить габаритного Сэндхагена вниз. Ну а в партере у россиянина точно будет преимущество.

Команда Хабиба грамотно ведёт Умара к поясу, и у Нурмагомедова есть отличные шансы стать новым чемпионом. Победа над Кори выведет Умара на победителя боя Шон О’Мэлли – Мераб Двалишвили, и в обоих случаях Нурмагомедов как минимум не выглядит аутсайдером.

Умар Нурмагомедов Фото: Getty Images

Умару 28 лет, у него идеальный рекорд 17-0, отличные навыки как в стойке, так и партере. И Нурмагомедов по праву считается одним из самых опасных и перспективных бойцов дивизиона, с этим соглашались и О’Мэлли, и Двалишвили. Умар тренируется с Хабибом, и, конечно, это огромное преимущество над всеми остальными. Кажется, всё идеально и титул не за горами, но есть одно большое «но», которое может перечеркнуть все преимущества Умара – это здоровье.

Россиянин слишком часто снимается с боёв, и это преследует Умара всю карьеру в UFC. Началось всё с дебютного поединка с Сергеем Морозовым, с которого Нурмагомедов снялся из-за стафилококковой инфекции. Позже Умар Морозова победил, но факт остаётся фактом. Из-за пандемии был отменён поединок Нурмагомедова с Хантером Азуром, следом Умар снялся с поединка с британцем Натаниэлем Вудом. Неудачи преследовали россиянина, который в периодах между отменёнными поединками всё же успевал выступать и побеждать. Нурмагомедов сетовал на то, что никто из топовых соперников не принимает с ним бой, на что справедливо получил ответ от одного фаната: «Может, всё потому, что ты никогда не появляешься на боях».

Летом 2023 года Умар должен был встретиться с Кори Сэндхагеном, это также должен был быть претендентский поединок, который возглавил бы один из турниров UFC. Но Нурмагомедов слетел и с этого поединка: Умар получил травму плеча и перенёс операцию.

Все эти снятия с боёв уже отразились на репутации Умара, но пока всё же идеальный послужной список, отличные навыки и фамилия Нурмагомедов помогают россиянину держаться на виду. Однако с этим Умару и его команде нужно что-то делать, ведь перед глазами есть характерный пример Хамзата Чимаева. Каким бы феноменальным бойцом Борз ни был, его проблемы со здоровьем и частые отмены поединков надоели даже Дане Уайту, который изначально был в восторге от Чимаева.

У Умара есть все шансы стать новым чемпионом UFC в легчайшем весе, есть все необходимые для этого навыки. Однако если Нурмагомедов не решит проблему с частыми «слётами» с поединков, то вместо титульной дороги он может пойти по дороге, которую протоптал Хамзат.