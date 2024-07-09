Проснулся слишком поздно. Трэш-ток Анкалаева неуклюж и навязчив

На последнем турнире UFC чемпион организации в полутяжёлом весе Алекс Перейра провёл очередную защиту своего пояса. Бразилец в начале второго раунда нокаутировал в реванше Иржи Прохазку и снова подтвердил статус сильнейшего полутяжеловеса лиги.

С этим фактом отчаянно не соглашается топовый Магомед Анкалаев. Российский боец уже давно выступает в UFC, и на данный момент у него 10 побед в 12 последних поединках, одна ничья и один бой, признанный несостоявшимся. Анкалаев очень долго находится в топе полутяжёлого дивизиона, однако никак не может получить новый титульный шанс.

Один раз Магомед дрался за вакантный пояс против Яна Блаховича, но тот поединок, по мнению судей, завершился вничью, а пояс так и остался вакантным. С тех пор прошло уже много времени, однако Анкалаев так и не получил второй титульный шанс.

Долгое время россиянин был весьма скромным бойцом, не пользовался соцсетями, не вступал ни в какие конфликты. Многие именно с этим связывали тот факт, что в UFC его недолюбливали: мол, Магомед совершенно немедийный боец, который не слишком интересен публике, особенно американской. Видимо, Анкалаев тоже посчитал, что основная проблема кроется в этом, и активизировался в медиапространстве.

Началось всё после победы над Джонни Уокером. Тогда Анкалаев высказался о своём потенциальном поединке против Алекса Перейры или Джамала Хилла, которые на тот момент ещё не подрались друг с другом.

«Помните это, ребята — я сдержал своё слово, данное перед боем с Джонни. А мой следующий бой завершится нокаутом до второго раунда. Особенно если это будет Джамал Хилл или чемпион. Мне не нужна борьба ни для одного из них. У этих ребят слабые челюсти», — сказал Анкалаев.

Достаточно громкое заявление, особенно для Магомеда. После победы Перейры на UFC 300 над Хиллом, Анкалаев оставил для бразильца очередное послание.

«Алекс, поздравляю. Давай организуем бой в Абу-Даби. Я нокаутирую в первом раунде. У тебя слабый подбородок», — написал Анкалаев.

Интересно, что Анкалаеву предлагали бой на UFC 300 с Перейрой, но из-за Рамадана Магомед отказался, после чего почему-то стал выпрашивать бой с Алексом в Абу-Даби. И Анкалаев, и его менеджер были уверены, что диктовать UFC свои условия – отличная идея. Но идея оказалась не самой лучшей, и вместо Анкалаева ещё один титульный бой получил Иржи Прохазка. Магомед же продолжил активно вести себя в социальных сетях, пытаясь задеть Перейру. Россиянин неоднократно высказывался, что как боец он намного лучше, чем чемпион.

Алекс Перейра Фото: Ian Maule/Getty Images

«У Алекса Перейры есть чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, однако никто в мире не верит, что он сможет победить меня, даже в UFC. Для меня это будет самый тяжёлый бой в карьере. Но я верю, что нокаутирую его в стойке», – написал Анкалаев.

Бразилец же на это не обращает никакого внимания, продолжая штамповать победы, и на данный момент Перейра – одна из главных звёзд UFC. Вместе с этим у Алекса появились различные варианты продолжения карьеры – от перехода в тяжёлый вес и боя с Джоном Джонсом до… ухода в бокс. Да, Перейра настолько крут, что своими выступлениями впечатлил самого Энтони Джошуа: британец заявил, что Алекс обязательно должен попробовать себя в ринге. Ответ бразильца не заставил долго ждать.

«Для меня честь, что ты сказал об этом. Это всегда было моей мечтой. Однако мне 37 лет и уже поздно начинать карьеру в боксе. Но с кем бы ты рекомендовал мне подраться?» — ответил Перейра.

И, конечно, эта ситуация не могла пройти мимо Анкалаева, который снова выступил с комментарием.

«Я против тебя, я нокаутирую тебя в первом раунде. Тебе не нужен бокс, тебе нужен самый большой вызов в твоей жизни. Ты пытаешься получить ещё один легкий гонорар, но как насчёт того, чтобы подраться в UFC? Я имею в виду настоящий бой», – написал Анкалаев в соцсетях.

А следом досталось и самому Джошуа.

«Ты пытаешься получить ещё один лёгкий чек. Как насчёт того, чтобы прийти в UFC и провести настоящий бой?» — ответил Анкалаев Джошуа.

В последнее время Магомеда стало очень много в медиапространстве. Правда, трэш-ток в его исполнении выглядит совершенно неестественно: как будто все эти посты за него пишет не самый лучший пиар-менеджер. Магомед стал очень навязчив, комментирует буквально каждый шаг Перейры, в надежде получить титульный шанс. Но Алекс не из тех людей, кого можно вывести из равновесия такими приёмами: бразилец на все вопросы о бое с Анкалаевым отвечает, что всё зависит от UFC.

Магомед Анкалаев Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Магомед делает слишком опрометчивые заявления: например, что нокаутирует Перейру в первом раунде и что у Алекса слабая челюсть. Бразилец, в отличие от россиянина, зачистил дивизион и не дал усомниться в своей силе. При этом достаётся не только Перейре. Магомед зачем-то ответил Джошуа, зачем-то назвал Прохазку маленьким и посоветовал тому перейти в средний вес. Всё это выглядит очень неуклюже и отрицательно сказывается на репутации россиянина.

Анкалаев, безусловно, топовый боец, и, возможно, один из самых серьёзных вызовов для Перейры. Но получить бой с Алексом с помощью навязчивого трэш-тока не получится: Магомеду нужно доказывать свою состоятельность в клетке, а не в социальных сетях.