Умеет в реслинге всё, дерётся дольше Фёдора. Джон Сина уходит в прощальный забег

WWE – сильнейшая в мире лига профессионального реслинга. Её суперзвёзды всегда на слуху и вызывают особый интерес. Но теперь фанаты этого вида спорта получили серьёзный повод для грусти. Промоушен лишается одного из самых легендарных чемпионов. Свой «последний танец» анонсировал Джон Сина. Правда, посыпать голову пеплом пока рано. А всё потому, что рестлер собирается ещё больше года радовать болельщиков активными выступлениями. И только после этого окончательно распрощается с промоушеном. К тому моменту Джону будет 48 лет.

7 июля в канадском Торонто состоялось одно из самых ожидаемых в WWE шоу года Money in the bank (MITB). Изначально Сину на нём не ждали, появление рестлера получилось ярким и неожиданным. Вот только восторг очень быстро сменился разочарованием. Джон сделал очень важное заявление о своей карьере. Рестлер напомнил всем, что занимается любимым делом уже больше двух десятилетий, причём повидал совершенно разные времена в истории лиги – и хорошие, и плохие. И поэтому теперь может покинуть промоушен со спокойной душой. Трибуны восприняли новость с лёгкой грустью, но отдали дань уважения легенде и начали вовсю скандировать «спасибо, Сина!».

Джон Сина Фото: Gregory Bojorquez/Getty Images

Сам Джон ответил на это своим красивым жестом. Он растрогался и обратился к болельщикам со словами благодарности: «Это невероятный жест доброты от вас. Я хочу сказать спасибо, большое спасибо за то, что позволили мне быть частью вселенной, которую вы построили».

Стоит отметить, что Сина уточнил – пока фанатам рано переживать. Он не собирается прощаться с организацией уже сейчас. Конечно, предстоящая WrestleMania (главное шоу года в WWE) станет последней, на которой появится легендарный рестлер. Но он планирует продолжать появляться на турнирах вплоть до конца 2025 года. Поэтому анонс получился с отложенным эффектом.

Джон Сина Фото: WWE/Getty Images

Чтобы понимать значимость ухода Джона, нужно оценить его достижения. Первый контракт с World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE) был подписан в 2001 году. И с ходу Сина начал доказывать, что является топовым рестлером. Изначально Джон примерил на себя роль рэпера-трэштокера. И именно в этом амплуа была обретена первая слава. Но после первого же чемпионства в WWE в 2005 году он примерил на себя образ супергероя. И развивал промоушен всеми силами – и в клетке, и за её пределами.

Сина является рекордным 16-кратным чемпионом мира: 13-кратным чемпионом WWE и трёхкратным чемпионом мира в тяжёлом весе. Он также является пятикратным чемпионом Соединённых Штатов WWE, двукратным командным чемпионом WWE, двукратным командным чемпионом мира, двукратным победителем «Королевской битвы» и победителем матча Money in the Bank. Он также был хедлайнером многих крупных шоу WWE, в том числе пять раз главного шоу года — WrestleMania.

Список достижений Сины действительно внушительный. Но профессиональную карьеру придётся завершить сразу по двум причинам. Во-первых, в 47 лет становится всё тяжелее выступать на прежнем уровне. Реслинг, конечно, имеет в себе элементы игры «по сценарию», а также моменты, которые оттачиваются на тренировках. Но всё это тоже требует серьёзнейшей подготовки. И выполнять сложные трюки становится всё опаснее для здоровья. Кроме того, параллельно у Сины очень успешно развивается карьера в кинематографе. Он получает громкие роли, популярен у продюсеров и фанатов. Поэтому теперь Джон сможет полноценно сосредоточиться на этой деятельности.

Джон Сина Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Безусловно, WWE теряет суперзвезду, без которой будет довольно тяжело делать кассу. Даже в солидном возрасте Сина продолжал вызывать запредельный интерес каждым своим появлением. Всё это похоже на историю Фёдора Емельяненко, и даже возраст практически совпадает. Но Джон всё-таки собирается выступать чуть дольше.