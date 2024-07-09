Конфликты с бойцами и критика российских лиг. Кто главная звезда ММА в мире рефери

Работа рефери в смешанных единоборствах зачастую остаётся в тени, а если и обсуждается, то это в основном критика: поздняя или ранняя остановка и упущение нарушений правил бойцами. Одно из самых известных имён судейского цеха ММА — Марк Годдард. Этот рефери оказывается в центре внимания чаще своих коллег. Если раньше главной звездой в этой сфере был Джон Маккарти, то сейчас это звание можно передать Годдарду.

Марк — бывший боец. Он не добился на этом поприще больших результатов, выступал в основном в маленьких британских промоушенах и насобирал рекорд 7-6-1, а потом был вынужден завершить карьеру из-за травмы. Рефери он стал случайно — выручил знакомого промоутера, у которого не было судьи для одного из поединков. Марк говорил, что не испытывает и половины того удовольствия, которое получал, когда бился сам. Однако отмечает: «Я всегда был рефери в теле бойца».

Новый виток карьеры Годдарда насчитывает уже почти 20 лет, и за это время рефери успел обзавестись хорошей репутацией. Неслучайно мы видим Марка в больших боях. Разумеется, он судит не только в UFC, но именно благодаря лучшему промоушену мира он стал известен больше, чем некоторые бойцы.

Марк Годдард Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Британец определённо входит в число тех, кому готовы доверять события высокой значимости. Но есть, например, боец, чьи бои Годдард принципиально не обслуживает: «Есть некоторые вещи, о которых люди не знают, и по разным причинам эти самые обстоятельства вынуждают меня отказываться судить определённые бои. Классический случай: вы когда-то видели, чтоб я был рефери на выступлениях Леона Эдвардса? Нет, и знаете почему? Я был его первым тренером, когда он начал заниматься ММА. Это было очень давно, ещё когда он был любителем, и сейчас я просто не хочу ему мешать».

От работы в реванше Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи Марк тоже намеренно отказался: «Я отказывался судить реванш Исраэля Адесаньи против Алекса Перейры. Ранее я работал с Исраэлем, и он проиграл свой пояс. Когда назначили его реванш с Перейрой, я отказался быть там, поскольку перед поединками мы должны заходить в раздевалку и говорить с парнями, и мне не хотелось напоминать ему о тех моментах, когда мы работали в клетке и он проигрывал. И это не единственные случаи, когда я принимал такие решения».

К слову, после первого боя с Перейрой Адесанья критиковал Годдарда за раннюю остановку, говоря, что мог продолжить биться. И таких случаев в карьере Марка уже накопилось немало. Скандальным получился бой Сэма Алви и Джимми Крута, когда даже Дана Уайт отметил, что рефери проделал очень плохую работу. Годдард также обслуживал первый бой Перейры и Иржи Прохазки, первый бой Камару Усмана и Колби Ковингтона, поединок Шона О’Мэлли и Алджамейна Стерлинга.

Все эти случаи тоже запомнились тем, что Годдарда критиковали за раннюю остановку. Как рассказывал сам рефери, после боя Ковингтона и Усмана ему угрожали и обвиняли в том, что у него был финансовый интерес. Но у него практически всегда один ответ: «Я очень уважаю каждого, кто выходит в клетку. Но моя работа в том, чтобы защитить бойца независимо от того, что он будет мне говорить, когда встанет».

Первый бой Камару Усмана и Колби Ковингтона Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

А вот Камару за пару лет до этого боя с Ковингтоном критиковал Годдарда и говорил, что не будет драться, если Марк будет обслуживать его поединок. Дело было в решении британского рефери, принятом в реванше Дастина Порье и Эдди Альвареса. Эдди нанёс запрещённый удар локтем 12-6 (за них в своё время дисквалифицировали Джона Джонса), после чего Годдард поднял бойцов и лишил Альвареса позиционного преимущества. Чуть позже Порье нокаутировал соперника.

Сам Годдард не переживает из-за таких ситуаций: «Страх ведёт к панике, а паника ведёт к неправильным решениям. Да, приходится встречаться с довольно пугающими персонажами. Но если ты рефери, тебе платят за то, чтобы ты не боялся. Вас будут критиковать, не сомневайтесь. В любом виде спорта судья всегда первый попадает под раздачу. Меня это не пугает, я не неженка. Без этого в моей работе нельзя. Мои решения основаны на честности и на соответствии моменту. Я обожаю правила и процедуры, поэтому мне идеально подходит роль рефери. Мы знаем, что правильно и что нет, и мы следуем этим правилам».

Годдард обращает внимание на то, как ведут себя бойцы, и постоянно подчёркивает, что хочет видеть от них взаимоуважение и дисциплину. А самым недисциплинированным бойцом, с которым ему приходилось сталкиваться, Марк называет россиянина: «Самый недисциплинированный боец UFC? Роман Богатов. Я останавливал поединок три или четыре раза, но он был доведён до конца. Роман вёл себя безрассудно в октагоне, не контролировал себя, не оценивал риски и опасность, которую он представлял перед своим соперником и мной. За годы своей карьеры я повидал многое, но столько остановок боя из-за нарушений правил мне приходилось делать только из-за действий Богатова. Плюс он пытался выяснять отношения со мной, переходя на личности».

Роман Богатов Фото: Zuffa LLC via Getty Images

А ещё Годдард, судя по всему, крайне негативно настроен по отношению к поп-ММА. Например, от рефери досталось лиге «Наше Дело», которая четыре года назад устроила поединок Дарины Мадзюк против мужчины весом 240 кг. Девушка победила, а Годдард, каким-то образом увидевший этот бой, лаконично отреагировал: «Вот с чем приходится иметь дело в 2020 году. Постыдно, мерзко и отвратительно».

Марк не планирует надолго задерживаться в роли рефери. Он уже отработал в этом качестве почти 20 лет и продолжает становиться лучше: «Я надеюсь достичь совершенства в тот день, когда я уйду на пенсию после 25 лет на работе. Такова моя цель».

А пока Годдард выходит на топовые бои, приглашается на самые большие турниры, неизменно подмигивает публике после того, как его объявит Брюс Баффер, а потом приступает к работе: «Мне всё равно, как тебя зовут, мне всё равно, где проходит поединок, и мне всё равно, насколько высоки ставки. Когда я делаю свою работу, я хочу, чтобы оба бойца знали: они будут драться на равных условиях».