Головкин принял сторону Запада. Звёздный боксёр толкает Казахстан к абсурдному решению

Мировой бокс на протяжении длительного времени находится в подвешенном состоянии. Раскол топовых организаций, постоянные конфликты. А особенно острой становится ситуация между IBA и World Boxing. Многие национальные федерации буквально разрываются между ними, не могут сделать для себя окончательный выбор. Но на днях прозвучала очень неожиданная новость, которая вызвала особенный интерес. Легенда казахстанского бокса Геннадий Головкин заявил, что хочет выхода национальной федерации из IBA.

Стоит отметить, что Трипл Джи не стал особенно сглаживать углы. И изначально заявил, что будет буквально настаивать на том, чтобы федерация приняла соответствующее решение. Вот только никакой аргументации от Головкина так и не последовало: «Мы со своей стороны пытаемся убедить федерацию присоединиться к World Boxing, пытаемся настоять на этом. Мы пытаемся это сделать и продолжим подталкивать их к этому решению. Но решение останется за Казахстанской федерацией бокса, это её свободный выбор. Её решение».

Раскол в мировом любительском боксе произошёл на фоне внешнеполитической ситуации. Альтернативная организация World Boxing, у истоков которой стояли США и Великобритания, была создана в 2023 году. После этого часть национальных федераций объявили о своём выходе из IBA. Но Казахстан, как казалось, не собирался идти по тому же пути. На протяжении длительного времени спортсмены продолжали выступать на крупных турнирах, получали постоянную поддержку от организации. А в итоге теперь Головкин решил полностью прервать взаимодействие с IBA.

Геннадий Головкин Фото: Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

При этом все довольно спокойно относятся к таким высказываниям Головкина. Например, не видит поводов для переживания глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов. Он напомнил основную причину, по которой Геннадий всеми силами пытается убедить федерацию в необходимости разрыва отношений с IBA. А это желание угодить интересам Международного олимпийского комитета.

Эдуард Кравцов глава тренерского совета сборной России по боксу «Геннадий переживает такой этап жизни, который свойственен многим боксёрам, великим спортсменам. Его спортивная жизнь закончилась. А началась обычная, людская. Он просто пока не совсем адаптировался к её реалиям. Кроме бокса, он ничем особенно не занимался. Теперь он оторван от реалий, которые есть в мире бокса. Он является президентом Национального олимпийского комитета Казахстана. Действует по указке МОК. Уже ни для кого не секрет, что МОК шантажирует федерации, через свои административные ресурсы заставляет уходить из IBA. Но Геннадий преследует только свои шкурные интересы, не отстаивает интересы боксёров и тренеров. Сытый голодного не поймёт. Геннадий – сытый, наполненный во всех смыслах этого слова. К сожалению, он не понимает боксёров и тренеров, которые связывают свою судьбу с IBA, которые могут зарабатывать на достойную жизнь. Они участвуют в различных проектах, созданных IBA. И эти проекты дают возможность для обеспечения семей».

Сытый голодного не поймёт. Геннадий – сытый, наполненный во всех смыслах этого слова. К сожалению, он не понимает боксёров и тренеров, которые связывают свою судьбу с IBA, которые могут зарабатывать на достойную жизнь. Они участвуют в различных проектах, созданных IBA. И эти проекты дают возможность для обеспечения семей. Об этом никто не задумывается».

А после этого Кравцов очень эмоционально обратился к самому Головкину. И даже дал совет: «Я знаю Геннадия уже 20 лет. И хочу дать совет думать не о своих интересах, а о боксёрах и тренерах. Таких же, как и он. Думать о том, откуда он вышел. А не о своих шкурных интересах и интересах ангажированных людей».

К сожалению, в этом противостоянии всегда будут страдать именно боксёры и их наставники. Чиновники продолжают выяснять отношения, а спортсмены лишаются огромных возможностей. IBA, к слову, действительно создаёт масштабные проекты, которые помогают находить себя многим талантам. И сейчас многие крупнейшие организации восстанавливают статус России. На этом фоне действия Головкина выглядят настоящим саботажем. И хочется верить, что сама федерация будет ставить в приоритет именно интересы боксёров и тренеров.