«Всё решают деньги». В команде Нганну готовы к поединку с Джонсом

Одно из самых больших разочарований для фанатов смешанных единоборств – противостояние Фрэнсиса Нганну и Джона Джонса. А всё потому, что случиться ему было не суждено. Хищник покинул UFC и отправился покорять PFL, а Костяной стал чемпионом лучшей лиги на планете в тяжёлом весе, где продолжает царствовать до сих пор. Но стоит учесть, что от идеи всё-таки провести этот поединок не отказывались ни сами парни, ни промоутеры. А теперь активно ведутся разговоры, что Фрэнсис и Джон могут сойтись в самое ближайшее время. Правда, пока нет особенного понимания, в каком именно формате всё пройдёт.

О готовности к организации боя заявили в команде Нганну. Об этом сообщил его тренер Эрик Никсик: «Как мне кажется, при участии в организации этого поединка Саудовской Аравии возможно всё. Здесь всё решают деньги. Если это когда-то и состоится, то только при непосредственном участии Саудовской Аравии и самого Турки Аль аш-Шейха. У меня нет никаких ожиданий, когда всё доходит до такой стадии. К тому же, если бы это произошло, меня это не особо удивило бы. Дана — умный бизнесмен. Если он считает, что это имеет смысл для их бизнеса, то он бы так и поступил».

В Саудовской Аравии действительно проводятся события высочайшего уровня. Пока это касается именно профессионального бокса, но уже состоялся первый в истории турнир UFC в этой стране. И наметилось стремительное сближение, что может стать большим фактором в вопросе выступления Джонса. Нганну оба своих поединка по правилам профессионального бокса провёл именно в Саудовской Аравии. Поэтому у него не возникнет никаких проблем с тем, чтобы договориться с организаторами обо всех условиях. А сама страна совершенно точно хотела бы провести событие такого уровня и статуса.

Фрэнсис Нганну Фото: Richard Pelham/Getty Images

Одним из важнейших факторов проведения этого поединка наставник назвал деньги. И это действительно так. В Саудовской Аравии не скупятся осыпать суперзвёзд деньгами, выписывают огромные контракты. А ещё там прекрасно понимают, насколько сильно все ждут столкновения Нганну и Джонса. И неважно, в клетке или октагоне оно состоится. Теперь это не просто битва двух топовых тяжеловесов, которая просто обязана получиться огненной. Это противостояние двух лиг, которые намерены соперничать между собой, – UFC и PFL.

Дана Уайт президент UFC «К Турки Аль аш-Шейху у меня только уважение. Он отличный парень, и за последние пару месяцев у нас сложились крепкие отношения. Меня восхищают его достижения в боксе. Он единственный человек, который смог добиться организации многих крутых боёв. Теперь боксёры не избегают боёв, поскольку им выписывают солидные чеки. То, что он смог сделать за такое короткое время в боксе, просто невероятно. Мы вместе обсуждаем многие варианты и предложения. Я уважаю его и люблю. Посмотрим, что будет дальше».



Кажется, все стороны готовы к тому, чтобы поединок всё-таки был организован. Но вопросы по-прежнему остаются. В частности, нужно понимать, действительно ли Джонс готов выступить по правилам профессионального бокса. С одной стороны, хотелось бы увидеть парней именно по правилам смешанных единоборств. Кажется, что именно это позволило бы им проявить все свои лучшие качества. Но нужно понимать, что противостояние и без этого слишком сильно может быть подвержено давлению из-за противостояния PFL и UFC.

Джон Джонс Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Фанаты смешанных единоборств совершенно точно ждут боя Хищника и Костяного. И есть ощущение, что им совершенно неважно, по каким правилам оно будет проведено. Конечно, именно в MMA парни смогли бы показать все свои лучшие качества. Да и не возникало бы особых вопросов относительно того, насколько именно заслуженной будет победа того или иного бойца. В боксе оппоненты будут находиться в разных условиях, поскольку Нганну успел провести два поединка. Но есть уверенность, что Джонс всё равно примет этот вызов. Всю свою карьеру Костяной доказывал, что готов к любым из них.