За Перейрой идёт россиянин, уже побеждавший бразильца. У Анкалаева неожиданный конкурент

Полутяжёлый вес в UFC продолжает радовать шикарными противостояниями и интересными сценариями. Чемпионом продолжает оставаться Алекс Перейра, который доминирует в дивизионе. Видимо, следующим соперником бразильца станет россиянин Магомед Анкалаев. Но внезапно ещё один наш соотечественник решил бросить вызов обладателю пояса. Артём Вахитов собирается продолжить своё противостояние с Перейрой. Именно продолжить, поскольку россиянин уже бился с бразильцем по правилам кикбоксинга. Причём соперники сталкивались между собой дважды, а один из поединков закончился победой Вахитова.

Артём уже бросил Алексу вызов и высказал уверенность в том, что способен противостоять действующему чемпиону лучшей лиги на планете. А также напомнил, что прямо сейчас в их противостоянии равенство: «Следующий бой мог бы стать трилогией. Думаю, он вызвал бы интерес у фанатов во всем мире. Мы ударники высокого уровня, постоянно бьём ногами, коленями и руками. Вспомните, как мы дрались в рамках Glory, а потом представьте, что мы находимся в маленьких перчатках в октагоне UFC. Вместе с командой мы изучим ошибки Алекса, я буду готов. Я уже побеждал его раньше и уверен, что смогу сделать это ещё раз».

Бой Артёма Вахитова Фото: Imago images/Pro Shots/TASS

Вахитов – топовый российский кикбоксёр, который выступал на самом высоком уровне. А главное, он был чемпионом организации Glory в полутяжёлом весе. И именно там Артём дважды столкнулся с Перейрой. Первый поединок остался за бразильцем, который на тот момент находился в великолепном состоянии. Но второй бой получился совершенно иным. Россиянин смог проделать качественную работу над ошибками, выглядел намного лучше и одержал убедительную победу. Поэтому ещё в кикбоксинге казалось, что это противостояние обязано получить логическое продолжение. Но теперь, видимо, оно будет перенесено в смешанные единоборства.

Журналист Эмиль Сардарьен в своих социальных сетях сообщил, что Вахитов может оказаться в лучшей лиге на планете. По его информации, Артём будет бороться за контракт с UFC через Dana White Contender Series. Более того, по информации источника, россиянин проведёт бой на DWCS уже этим летом. И, стоит отметить, Вахитову нужно поспешить, если он действительно хочет возродить противостояние с Перейрой. Бразилец внезапно собрался в профессиональный бокс, поэтому может и не дождаться Артёма. Но в UFC любят такие противостояния, поэтому вряд ли упустят шанс организовать поединок.

Артём Вахитов экс-чемпион Glory «Он стал суперзвездой, и я рад за него, но когда я слышу, что его называют лучшим ударником в мире… Скажем так: думаю, любителям ММА надо познакомиться со мной и моей командой. Его главная слабость в том, что он полностью сосредоточен на атаке, у него нет защиты. Из-за этого он во встречах с техничными ударниками пропускает много ударов в голову, как это случилось во втором бою с Адесаньей. Он пропустил, поскольку для соперника, который понимает, что делает, в его защите много дыр. У других бойцов возникали проблемы с Алексом, поскольку у них недостаточно хорошая ударная техника. Они чувствовали неуверенность, выходя против него и думая, что он непобедим, и, таким образом, проигрывали ещё до начала боя».



Вахитов действительно может стать новым словом в полутяжёлом весе UFC. Он пока идёт в MMA скромно, имеет рекорд 2-1. Но при этом россиянин стартовал с поражения, а затем начал стремительно менять положение дел. И теперь в его противостояние с Перейрой верится всё сильнее. Главное, чтобы на Dana White Contender Series Артём показал себя с лучшей стороны. И тогда он сможет перейти дорогу даже Анкалаеву.