Минеев — идеальный кикбоксёр. Но в ринге его достоинствам конец

20 июля на «Live Arena» состоится вечер профессионального бокса. Украшением турнира станет восьмираундовый поединок двух топовых российских бойцов Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

Это будет третий очный поединок бойцов. Первые два раза Минеев и Исмаилов встречались по правилам смешанных единоборств: в 2018 году яркая пятираундовая битва завершилась вничью, а через три года бойцы провели реванш, в котором Владимир одержал досрочную победу. Спустя ещё три года Минеев и Исмаилов вновь встретятся между собой, однако на этот раз базовые кикбоксёр и вольник проведут поединок по правилам бокса.

Владимир Минеев – идеальный кикбоксёр. В этом виде спорта он становился чемпионом Европы и мира, владел чемпионскими поясами топовых организаций. И постепенно Минеев сумел перенести преимущества кикбоксинга в смешанные единоборства, где он довольно успешно выступал. Однако адаптироваться в профессиональном боксе ему будет гораздо сложнее.

В ринге Владимир лишится своего главного преимущества – ударов ногами. Он не сможет сушить ноги Исмаилова лоу-киками, не сможет сдерживать Магу на дистанции фронт-киками. И, конечно, это большая потеря для Минеева, так как работа ногами являлась важной частью стиля Владимира как в кикбоксинге, так и в смешанных единоборствах.

Минеев не особо подвижен на ногах, а именно в боксе скорость и передвижения играют немаловажную роль. Владимир часто застаивается, и в боксе, где ринг значительно меньше, чем клетка, преимущество в скорости и манёвренности будет на стороне Исмаилова.

Бой Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева Фото: FIGHT NIGHTS

Не стоит забывать про то, что Минеев достаточно много пропускает. У него крепкая челюсть, но при этом оборонительные навыки находятся не на самом высоком уровне. Вспомните, сколько Владимир напропускал в реванше с Исмаиловым: лицо Минеева было полностью разбито за три раунда. Да, у Маги в том поединке закончился бензин, и Владимир закончил поединок в свою пользу, но если бы бой продолжился, то Минеева вполне могли снять с поединка из-за множественных сечек.

С учётом того, как Исмаилов работает именно в боксёрских поединках, Владимиру будет тяжело сдерживать Магу на дистанции. Лысый хищник оказывает давление, постоянно сокращает расстояние и крайне много бьёт. Удары эти, как говорит сам Исмаилов, «корявые» и «колхозные», но Мага берёт тоннажем ударов. В ринге не будет тайского клинча, в котором Минеев чувствовал бы себя привычно и забирал бы силы у Маги, не будет борьбы, где Исмаилов мог бы потратить весь свой бензин. В чистой работе на руках, да ещё и в коротких трёхминутных раундах с минутным перерывом, Мага чувствует себя комфортно и может работать долго – со Штырковым, например, Исмаилов прошёл шесть полных раундов.

У Маги больше опыта именно в боксе, он уже прочувствовал, что это такое. Минееву же только предстоит познать тонкости нового вида спорта. Из того, что будет ему привычно – это большие перчатки, в которых он выступает по кикбоксингу. Всё остальное – тайминг, скорость, специфические особенности бокса – всё это будет для него в новинку. Владимир будет лишён всех тех преимуществ, которые помогали ему в кикбоксинге и смешанных единоборствах, и адаптироваться в новой для себя дисциплине ему будет крайне сложно.