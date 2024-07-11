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UFC 251: Пётр Ян — Жозе Альдо, кто победил, результат боя, исход поединка, титульный бой, Пётр Ян стал чемпионом UFC

«Его невозможно сломать». Ян завоевал пояс UFC, но ошибка пустила карьеру под откос
Сергей Сорокин
UFC 251: Пётр Ян — Жозе Альдо
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Пётр мог стать доминирующим чемпионом, а теперь спасает наследие.

Ровно четыре года назад состоялся грандиозный турнир UFC 251. Он вызывал особенный интерес у фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что на нём выступил наш соотечественник Пётр Ян. Он получил титульный шанс в противостоянии с Жозе Альдо. И подходил к этому поединку с максимальным настроем. Россиянин окончательно созрел для того, чтобы стать чемпионом лучшей лиги на планете. Но на пути оказался опаснейший бразилец. И всё-таки Ян достиг поставленной цели.

Пётр обладает великолепной ударной техникой:
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На кону оказался вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Пётр шёл на серии из шести побед в UFC и добрался до третьей позиции в рейтинге дивизиона. У Альдо был стрик из двух поражений, но организация продолжала верить в крепкого бразильца. И с самого начала поединка стало понятно, что россиянину будет непросто. Жозе получал довольно серьёзный урон, но не забывал отвечать. Уже в первом раунде Беспощадный был близок к финишу. Но Альдо выстоял и смог продолжить борьбу.

Правда, с каждой пятиминуткой бразильцу становилось всё сложнее. Его лицо покрывалось серьёзнейшим ущербом. А Ян владел инициативой и продолжал доминировать. Альдо искал возможность перехватить инициативу, но лишь «закапывался». А затем начал пустеть и «бензобак». В итоге в четвёртом раунде бразилец оказался на канвасе и получил очень серьёзный урон.

Пётр Ян и Жозе Альдо

Пётр Ян и Жозе Альдо

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Тотальная доминация приносила свои плоды. И в пятом раунде наступила закономерная развязка. Россиянин ушёл сопернику за спину и начал набрасывать ему мощнейшие удары. Рефери ждал и не спешил останавливать поединок. Но с каждой атакой от Яна Альдо становился всё более апатичным, он практически перестал сопротивляться. В итоге судья всё-таки сжалился над Жозе и вмешался в дело. Пётр одержал важнейшую победу в карьере и завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. А технический нокаут подтвердил заявочку на долгую доминацию в дивизионе.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть запись боя можно на YouTube-канале UFC Eurasia.

Россиянин завоевал пояс и получил массу положительных откликов. Например, Дастин Порье подчеркнул, что именно Ян является лучшим по работе на руках в UFC. А главное, развивается практически во всех компонентах: «Я думаю, лучший боксер в UFC — Пётр Ян. Просто из-за его техники. Он не делает много движений, всегда хорошо выбирает позицию, выполняет мощные удары и точно попадает. Очень много вещей ему отлично удаются».

Хорхе Масвидаль
Хорхе Масвидаль
бывший претендент на титул UFC

«Пётр Ян. Он один из моих самых любимых бойцов. Слежу за ним с его первого боя в UFC по сегодняшний день. Нравится этот парень. Он компьютер, хладнокровный компьютер, который умеет бороться, драться в стойке, у него отличный грэпплинг, бесконечный бензобак. А ментально он крут до невозможности — этого парня просто нельзя сломать».

К сожалению, именно в плане ментальности Пётр и не выдержал. Уже следующий поединок Яна завершился тотальным разочарованием. Россиянин полностью доминировал над Алджамейном Стерлингом. Но в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар и был дисквалифицирован. А после этого потерпел четыре поражения в пяти встречах. И только теперь постепенно начинает возвращаться из этой «ямы». Победа над Сонг Ядонгом – радостная новость. Но прямо сейчас россиянину нужно ещё несколько громких побед, чтобы окончательно вернуться в гонку за титул.

Бывшему чемпиону UFC будет непросто вернуть себе пояс:
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«Мне один бой до титула». Зачем Пётр Ян обманывает себя и болельщиков?

И всё-таки хочется, чтобы слова Масвидаля оказались правдой. Россиянин делает шаги, чтобы полноценно вернуться и напомнить о себе. Кажется, что победа над Ядонгом – первая ступенька к вершине. Яну всего лишь 31, поэтому он вполне способен выступать на высоком уровне ещё долго. Главное, чтобы внутри Петра вновь разжёгся тот самый огонь, который однажды уже привёл его к чемпионскому поясу.

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