«Его невозможно сломать». Ян завоевал пояс UFC, но ошибка пустила карьеру под откос

Ровно четыре года назад состоялся грандиозный турнир UFC 251. Он вызывал особенный интерес у фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что на нём выступил наш соотечественник Пётр Ян. Он получил титульный шанс в противостоянии с Жозе Альдо. И подходил к этому поединку с максимальным настроем. Россиянин окончательно созрел для того, чтобы стать чемпионом лучшей лиги на планете. Но на пути оказался опаснейший бразилец. И всё-таки Ян достиг поставленной цели.

На кону оказался вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Пётр шёл на серии из шести побед в UFC и добрался до третьей позиции в рейтинге дивизиона. У Альдо был стрик из двух поражений, но организация продолжала верить в крепкого бразильца. И с самого начала поединка стало понятно, что россиянину будет непросто. Жозе получал довольно серьёзный урон, но не забывал отвечать. Уже в первом раунде Беспощадный был близок к финишу. Но Альдо выстоял и смог продолжить борьбу.

Правда, с каждой пятиминуткой бразильцу становилось всё сложнее. Его лицо покрывалось серьёзнейшим ущербом. А Ян владел инициативой и продолжал доминировать. Альдо искал возможность перехватить инициативу, но лишь «закапывался». А затем начал пустеть и «бензобак». В итоге в четвёртом раунде бразилец оказался на канвасе и получил очень серьёзный урон.

Пётр Ян и Жозе Альдо Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Тотальная доминация приносила свои плоды. И в пятом раунде наступила закономерная развязка. Россиянин ушёл сопернику за спину и начал набрасывать ему мощнейшие удары. Рефери ждал и не спешил останавливать поединок. Но с каждой атакой от Яна Альдо становился всё более апатичным, он практически перестал сопротивляться. В итоге судья всё-таки сжалился над Жозе и вмешался в дело. Пётр одержал важнейшую победу в карьере и завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. А технический нокаут подтвердил заявочку на долгую доминацию в дивизионе.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть запись боя можно на YouTube-канале UFC Eurasia.

Россиянин завоевал пояс и получил массу положительных откликов. Например, Дастин Порье подчеркнул, что именно Ян является лучшим по работе на руках в UFC. А главное, развивается практически во всех компонентах: «Я думаю, лучший боксер в UFC — Пётр Ян. Просто из-за его техники. Он не делает много движений, всегда хорошо выбирает позицию, выполняет мощные удары и точно попадает. Очень много вещей ему отлично удаются».

Хорхе Масвидаль бывший претендент на титул UFC «Пётр Ян. Он один из моих самых любимых бойцов. Слежу за ним с его первого боя в UFC по сегодняшний день. Нравится этот парень. Он компьютер, хладнокровный компьютер, который умеет бороться, драться в стойке, у него отличный грэпплинг, бесконечный бензобак. А ментально он крут до невозможности — этого парня просто нельзя сломать».

К сожалению, именно в плане ментальности Пётр и не выдержал. Уже следующий поединок Яна завершился тотальным разочарованием. Россиянин полностью доминировал над Алджамейном Стерлингом. Но в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар и был дисквалифицирован. А после этого потерпел четыре поражения в пяти встречах. И только теперь постепенно начинает возвращаться из этой «ямы». Победа над Сонг Ядонгом – радостная новость. Но прямо сейчас россиянину нужно ещё несколько громких побед, чтобы окончательно вернуться в гонку за титул.

И всё-таки хочется, чтобы слова Масвидаля оказались правдой. Россиянин делает шаги, чтобы полноценно вернуться и напомнить о себе. Кажется, что победа над Ядонгом – первая ступенька к вершине. Яну всего лишь 31, поэтому он вполне способен выступать на высоком уровне ещё долго. Главное, чтобы внутри Петра вновь разжёгся тот самый огонь, который однажды уже привёл его к чемпионскому поясу.