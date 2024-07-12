«Ночь чемпионов IBA»: титульники россиян, возвращение Гаджимагомедова и Батыргазиева. LIVE

На турнире выступят ещё несколько ярких боксёров из нашей страны.

12 июля в Серпухове на арене «Колизей IBA» пройдёт большой вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA». В главном событии турнира россиянин Муслим Гаджимагомедов встретится с китайцем Чжан Чжаосинем. На кону стоит вакантный титул чемпиона WBA в бриджервейте (до 101,6 кг).

В соглавном событии вечера выступит Альберт Батыргазиев, соперником которого станет ирландец Джоно Кэрролл. В этом поединке будет оспариваться временный пояс WBA во втором полулёгком весе.

Также на турнире пройдёт ещё ряд поединков с участием таких российских боксёров, как Дмитрий Двали, Василий Егоров и Артур Субханкулов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.