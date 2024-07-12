Ломаченко станет тем, кто остановит Танка Дэвиса. Джервонте не нужен такой бой

В лёгкой весовой категории на сегодняшний день очень мощная конкуренция. В этом дивизионе есть четыре действующих чемпиона мира, и почти каждый из них в теории может побороться за абсолют — Шакур Стивенсон, Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко, Денис Беринчик. Это не считая других крепких ребят, таких как Фрэнк Мартин, Джордж Камбосос, Уильям Сепеда, Кейшон Дэвис. И это ещё отсюда ушли Теофимо Лопес, Девин Хейни и Райан Гарсия.

Логично, что уже на протяжении долгого времени идут разговоры об объединительных поединках между чемпионами. В последние годы Саудовская Аравия сильно помогает профессиональному боксу в этом плане и действительно устраивает бои, где сильнейшие бьются с сильнейшими, а не бегают друг от друга. Лёгкому весу пока таких боёв не хватает, но ситуация может измениться в лучшую сторону к концу года.

Судя по всему, самый очевидный вариант — свести между собой Ломаченко и Дэвиса. Василий в лишних представлениях не нуждается, это действительно большая звезда. Ломаченко выиграл всё на любительском уровне, перешёл в профессионалы и продолжил разбивать всех там. В мае Лома в привычном стиле разнёс Джорджа Камбососа, не оставив ему ни шанса, и снова стал чемпионом мира.

После этого пошли разговоры о том, кто может стать следующим соперником. В первую очередь упоминались Шакур Стивенсон и Джервонта Дэвис, но промоутер Василия Боб Арум и не скрывал, что вариант с Танком ему нравится гораздо больше. А Ломаченко отвечал просто: «Знаете, за всю свою боксёрскую карьеру я никогда ни от кого не бегал и всегда принимал бои. После того как я немного отдохну, мы сможем поговорить о будущем».

В дело ещё пытался вмешаться Стивенсон, но Джервонта отбился и защитил свой пояс раньше, а потом сразу выразил желание встретиться с Ломаченко. Дэвис и сам уже достаточно давно считается звездой, он перестал скакать по весовым категориям и спокойно защищает свой титул WBA, разбивая всех, с кем приходится биться. И теперь Боб Арум сообщил, что объединительный поединок может состояться в ноябре.

Василий Ломаченко Фото: Getty Images

С точки зрения бокса бой Ломаченко — Дэвис — настоящий подарок для всех фанатов. Классическое противостояние стилей, два высокоуровневых боксёра и отличная интрига. К примеру, Фрэнк Мартин совсем недавно несколько раундов против Джервонты провёл хорошо, а потом его сломали. Сможет ли Ломаченко выдержать темп на протяжении всего боя? Что предложит Танк под неудобного оппонента? Готов ли Лома в принципе биться на таком уровне, ведь Камбосос и Дэвис — это совсем не одно и то же.

Многое в этом поединке будет сводиться к тому, как Ломаченко справится с ударной мощью Джервонты. Об этом говорит и потенциальный соперник обоих боксёров Шакур Стивенсон: «Я всё равно считаю, из-за навыков Ломаченко это будет хороший бой. Не думаю, что Ломаченко проходной соперник, хоть он и старше. Всё сводится к тому, сможет ли он выдержать удары Дэвиса».

Теофимо Лопес, который уже бился с Ломаченко в своё время, считает, что Джервонта справится, но весьма комплиментарно отзывается о бывшем сопернике: «Я верю, что Джервонта победит. Но я не думаю, что ему будет легко. Ломаченко — непростой соперник, у него невероятная ментальная устойчивость. Танк никогда не дрался с таким боксёром, как Лома. Он поймёт это, когда окажется с ним в ринге».

Джервонта — шикарный панчер с очень большой мощью для этой весовой категории. Это не секрет. Однако порой это играет злую шутку с боксёрами, они начинают слишком сильно закладываться на одно попадание, и если вдруг этого сделать не получится, то запасного плана просто нет. Дэвис практически во всех своих боях так или иначе нащупывает нужный тайминг и дистанцию. Ради этого он готов отдавать раунды, а в бою с Ломаченко это может стать роковой ошибкой.

Василия не так легко поймать, он и в 36 лет отлично двигается и грамотно читает своих соперников. А в работе челноком в игровом стиле ему вряд ли найдётся равный соперник в лёгком весе. Ломаченко — большая проблема для любого соперника, включая Джервонту. Если Мартин успешно забирал бой у Дэвиса на протяжении пяти раундов, то Ломаченко способен пойти дальше и удивить мир. Он не просто работает на очки, а за счёт накопления ущерба может и вовсе нокаутировать.

Джервонта Дэвис Фото: Getty Images

Сейчас бой с Василием — не лучший вариант для Джервонты. Очевидно, что Танк верит в свою непобедимость и считает, что на данном этапе это хороший бой. Потому что Ломаченко, с одной стороны — это серьёзное имя в резюме, а он ведь и поясом владеет. С другой — 36 лет, были поражения, и, возможно, есть вопросы к текущей форме. Но это ошибка, Ломаченко всё ещё способен сбить хайп с Джервонты.

Так или иначе, при любом исходе мы получим шикарный бой, который будет интересно смотреть всем болельщикам. И вот исход поединка может удивить многих, и Дэвису стоит задуматься об этом в первую очередь.