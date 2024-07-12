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Василий Ломаченко — Джервонта Дэвис, дата боя, когда состоится, объединительный бой, чемпион мира, кто фаворит, Боб Арум

Ломаченко станет тем, кто остановит Танка Дэвиса. Джервонте не нужен такой бой
Яхья Гасанов
Превью боя Василий Ломаченко — Джервонта Дэвис
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Василий и в 36 лет остаётся опаснейшим соперником.

В лёгкой весовой категории на сегодняшний день очень мощная конкуренция. В этом дивизионе есть четыре действующих чемпиона мира, и почти каждый из них в теории может побороться за абсолют — Шакур Стивенсон, Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко, Денис Беринчик. Это не считая других крепких ребят, таких как Фрэнк Мартин, Джордж Камбосос, Уильям Сепеда, Кейшон Дэвис. И это ещё отсюда ушли Теофимо Лопес, Девин Хейни и Райан Гарсия.

Логично, что уже на протяжении долгого времени идут разговоры об объединительных поединках между чемпионами. В последние годы Саудовская Аравия сильно помогает профессиональному боксу в этом плане и действительно устраивает бои, где сильнейшие бьются с сильнейшими, а не бегают друг от друга. Лёгкому весу пока таких боёв не хватает, но ситуация может измениться в лучшую сторону к концу года.

Судя по всему, самый очевидный вариант — свести между собой Ломаченко и Дэвиса. Василий в лишних представлениях не нуждается, это действительно большая звезда. Ломаченко выиграл всё на любительском уровне, перешёл в профессионалы и продолжил разбивать всех там. В мае Лома в привычном стиле разнёс Джорджа Камбососа, не оставив ему ни шанса, и снова стал чемпионом мира.

Ломаченко по-прежнему в большом порядке:
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После этого пошли разговоры о том, кто может стать следующим соперником. В первую очередь упоминались Шакур Стивенсон и Джервонта Дэвис, но промоутер Василия Боб Арум и не скрывал, что вариант с Танком ему нравится гораздо больше. А Ломаченко отвечал просто: «Знаете, за всю свою боксёрскую карьеру я никогда ни от кого не бегал и всегда принимал бои. После того как я немного отдохну, мы сможем поговорить о будущем».

В дело ещё пытался вмешаться Стивенсон, но Джервонта отбился и защитил свой пояс раньше, а потом сразу выразил желание встретиться с Ломаченко. Дэвис и сам уже достаточно давно считается звездой, он перестал скакать по весовым категориям и спокойно защищает свой титул WBA, разбивая всех, с кем приходится биться. И теперь Боб Арум сообщил, что объединительный поединок может состояться в ноябре.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Фото: Getty Images

С точки зрения бокса бой Ломаченко — Дэвис — настоящий подарок для всех фанатов. Классическое противостояние стилей, два высокоуровневых боксёра и отличная интрига. К примеру, Фрэнк Мартин совсем недавно несколько раундов против Джервонты провёл хорошо, а потом его сломали. Сможет ли Ломаченко выдержать темп на протяжении всего боя? Что предложит Танк под неудобного оппонента? Готов ли Лома в принципе биться на таком уровне, ведь Камбосос и Дэвис — это совсем не одно и то же.

Многое в этом поединке будет сводиться к тому, как Ломаченко справится с ударной мощью Джервонты. Об этом говорит и потенциальный соперник обоих боксёров Шакур Стивенсон: «Я всё равно считаю, из-за навыков Ломаченко это будет хороший бой. Не думаю, что Ломаченко проходной соперник, хоть он и старше. Всё сводится к тому, сможет ли он выдержать удары Дэвиса».

Теофимо Лопес, который уже бился с Ломаченко в своё время, считает, что Джервонта справится, но весьма комплиментарно отзывается о бывшем сопернике: «Я верю, что Джервонта победит. Но я не думаю, что ему будет легко. Ломаченко — непростой соперник, у него невероятная ментальная устойчивость. Танк никогда не дрался с таким боксёром, как Лома. Он поймёт это, когда окажется с ним в ринге».

Джервонта — шикарный панчер с очень большой мощью для этой весовой категории. Это не секрет. Однако порой это играет злую шутку с боксёрами, они начинают слишком сильно закладываться на одно попадание, и если вдруг этого сделать не получится, то запасного плана просто нет. Дэвис практически во всех своих боях так или иначе нащупывает нужный тайминг и дистанцию. Ради этого он готов отдавать раунды, а в бою с Ломаченко это может стать роковой ошибкой.

Василия не так легко поймать, он и в 36 лет отлично двигается и грамотно читает своих соперников. А в работе челноком в игровом стиле ему вряд ли найдётся равный соперник в лёгком весе. Ломаченко — большая проблема для любого соперника, включая Джервонту. Если Мартин успешно забирал бой у Дэвиса на протяжении пяти раундов, то Ломаченко способен пойти дальше и удивить мир. Он не просто работает на очки, а за счёт накопления ущерба может и вовсе нокаутировать.

Джервонта Дэвис

Джервонта Дэвис

Фото: Getty Images

Сейчас бой с Василием — не лучший вариант для Джервонты. Очевидно, что Танк верит в свою непобедимость и считает, что на данном этапе это хороший бой. Потому что Ломаченко, с одной стороны — это серьёзное имя в резюме, а он ведь и поясом владеет. С другой — 36 лет, были поражения, и, возможно, есть вопросы к текущей форме. Но это ошибка, Ломаченко всё ещё способен сбить хайп с Джервонты.

Так или иначе, при любом исходе мы получим шикарный бой, который будет интересно смотреть всем болельщикам. И вот исход поединка может удивить многих, и Дэвису стоит задуматься об этом в первую очередь.

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