Вместо титульников в UFC — спарринги с блогерами и участие в шоу. Что с карьерой Чимаева

Осенью прошлого года глава UFC Дана Уайт, отвечая на вопрос о том, кто может стать новой звездой промоушена, назвал Хамзата Чимаева. С тех пор он провёл лишь поединок с Камару Усманом, победил бывшего чемпиона, но при этом оставил немало вопросов.

Тем не менее было много разговоров об обещанном титульнике в среднем весе для Борза. И ему даже предложили бой в январе с Шоном Стриклендом, но Хамзат отказался, сославшись на перелом, полученный в бою с Усманом. И с тех пор практически все обсуждения Чимаева сводятся к критике. Он снялся с боя с Робертом Уиттакером, опять вызвал на поединок половину ростера UFC, а ещё попал в странную историю с криптовалютой.

Вопрос напрашивается сам собой — что происходит с карьерой Хамзата? Безусловно, ему очень сильно мешает отсутствие визы, из-за чего он не выступает в США и редко бьётся в принципе. Возможно, без этих проблем мы бы видели Чимаева чаще и сам он реже бы участвовал в различных шоу.

Совсем недавно стало известно, что Хамзат примет участие в Hardcore Fighting Reality Show. Это практически аналог шоу The Ultimate Fighter в UFC, и туда тренерами пригласили бывших звёзд ММА — Тайрона Вудли и Люка Рокхолда. А Чимаев лишь примет участие в борцовской схватке с Рокхолдом. Неизвестно, какие будут правила, длительность, но участие Хамзата уже анонсировано.

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

А ещё раньше стало известно, что Борз поучаствует в ещё одном шоу, аналогичном TUF. Боец вместе с Арманом Царукяном станут тренерами на шоу Hype Reality. Съёмки будут в Таиланде, и начнутся они во второй половине июля. Всё это займёт немало времени, так что в ближайшие недели Чимаев будет занят явно не подготовкой к возвращению в октагон. Это на фоне разговоров о том, что Борз собирается выступить в октябре на UFC 308.

Ещё один штрих к текущей деятельности Чимаева — он участвует в съёмках у блогеров. Например, провёл спарринг с Михаилом Литвиным в начале июня. Блогер заплатил за то, чтобы попытаться выстоять под ударами Хамзата минуту. Там боец оформил несколько нокдаунов, в итоге в конце пробил Литвину корпус и, судя по всему, сломал ему ребро.

Всё это здорово прокачивает узнаваемость Чимаева, но у него не было проблем с медийностью. Просто сейчас это выглядит главным приоритетом Хамзата, что совсем не вяжется с его амбициями взять три пояса. Даже взять один пояс сейчас для Борза довольно проблематично, и его деятельность вне октагона явно не двигает его к цели.

У Чимаева всё ещё серьёзный потенциал, с его борьбой мало кто справится, но он перешёл в режим «один год — один бой» ещё до того, как достиг вершины, и это определённо не лучший вариант. В ММА важно оставаться актуальным, и для этого нужно выходить в октагон и раскручивать бои, но пока Чимаеву не до этого. Такими темпами Дане Уайту придётся брать назад слова о звёздном статусе Хамзата, и он станет ещё одним «а что если?» в истории UFC.