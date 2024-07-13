UFC on ESPN 59: Салихов пытается прервать серию неудач, Бандитка Роуз снова в клетке. LIVE

В ночь с 13 на 14 июля в Денвере пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59. Главным событием вечера станет поединок в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой промоушена Роуз Намаюнас, которая пытается покорить второй дивизион, и Трейси Кортес.
В соглавном событии турнира выступит россиянин Муслим Салихов. Король кунг-фу идёт на серии из двух поражений, и, возможно, новый бой станет его последним шансом сохранить своё место в UFC. Его соперником станет аргентинец Сантьяго Понциниббио.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🧐 Салихов после предыдущего поражения высказался о призывах завершить карьеру
«Путь воина, путь побед и поражений! Тут другого не дано. Всем тем, кто говорит, что мне пора завязывать, хочу сказать, за меня и мою семью и моего больного сына, кроме меня, никто не позаботится. Так что, друзья мои, спасибо за советы, но я продолжу делать то, что я умею делать. Хочу поблагодарить UFC, Шона Шелби и менеджера Али Абдель-Азиза за возможность выступать и зарабатывать на высшем уровне», – написал Салихов в своих социальных сетях.
👌🏽 Намаюнас после перехода в новый дивизион идёт с рекордом 1-1
Сначала Роуз не справилась с крепкой француженкой Манон Фьоро, которая в UFC не проигрывала вообще. Но потом Намаюнас закрыла это поражение, одолев Аманду Рибас.
Где смотреть турнир UFC on ESPN 59
Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 59 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🙄 Также в Денвере должен был выступить Назим Садыхов
У азербайджанца сменилось два соперника, но в итоге и те, кто выходил на замену снялись друг за другом. Теперь Назим без соперника и, скорее всего, ему уже не успеют никого подобрать на 14 июля.
Когда пройдёт турнир UFC on ESPN 59
Турнир UFC on ESPN 59 пройдёт в ночь с 13 на 14 июня в Денвере(США). Начало турнира в 2:00 по мск, бои основного карда стартуют в 5:00.
😌 Изначально у турнира был другой мейн-ивент
Соперницей Намаюнас должна была стать Мейси Барбер, идущая на серии из шести побед, но она снялась с турнира из-за болезни и на замену вышла Трейси Кортес.
Полный кард UFC on ESPN 59
Основной кард:
- Роуз Намаюнас — Трейси Кортес;
- Сантьяго Понзиниббио — Муслим Салихов;
- Дрю Добер — Жан Силва;
- Габриэль Бонфим — Анже Луса;
- Джулиан Эроса — Кристиан Родригес;
- Абдул Разак Альхассан — Коди Брандейдж.
Предварительный кард:
- Джошуа Ван — Чарльз Джонсон;
- Жасмин Ясудавичус — Фатима Клайн;
- Луана Сантос — Мария Агапова;
- Монтел Джексон — Дэ'Мон Блэкшир;
- Джош Фремд — Андре Петроски.