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UFC on ESPN 59, Муслим Салихов — Сантьяго Понциниббио, когда бой, где смотреть, онлайн-трансляция, кард, Намаюнас — Кортес

UFC on ESPN 59: Салихов пытается прервать серию неудач, Бандитка Роуз снова в клетке. LIVE
Сергей Сорокин
Муслим Салихов — Понциниббио, Роуз Намаюнас
Комментарии
Турнир в Денвере порадует большим количеством ярких поединков.

В ночь с 13 на 14 июля в Денвере пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59. Главным событием вечера станет поединок в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой промоушена Роуз Намаюнас, которая пытается покорить второй дивизион, и Трейси Кортес.

UFC 2024. UFC on ESPN 59, Денвер, США
Роуз Намаюнас — Трейси Кортес
14 июля 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Роуз Намаюнас
Не началось
Трейси Кортес

В соглавном событии турнира выступит россиянин Муслим Салихов. Король кунг-фу идёт на серии из двух поражений, и, возможно, новый бой станет его последним шансом сохранить своё место в UFC. Его соперником станет аргентинец Сантьяго Понциниббио.

UFC 2024. UFC on ESPN 59, Денвер, США
Сантьяго Понциниббио — Муслим Салихов
14 июля 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Сантьяго Понциниббио
Не началось
Муслим Салихов

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Последний бой Салихова закончился плохо:
Мужество сыграло с Салиховым злую шутку. Ветеран пропустил грязный приём и улетел в нокаут
Мужество сыграло с Салиховым злую шутку. Ветеран пропустил грязный приём и улетел в нокаут

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Где смотреть турнир UFC on ESPN 59 Когда пройдёт турнир UFC on ESPN 59 Полный кард UFC on ESPN 59
Live Сергей Сорокин

🧐 Салихов после предыдущего поражения высказался о призывах завершить карьеру

«Путь воина, путь побед и поражений! Тут другого не дано. Всем тем, кто говорит, что мне пора завязывать, хочу сказать, за меня и мою семью и моего больного сына, кроме меня, никто не позаботится. Так что, друзья мои, спасибо за советы, но я продолжу делать то, что я умею делать. Хочу поблагодарить UFC, Шона Шелби и менеджера Али Абдель-Азиза за возможность выступать и зарабатывать на высшем уровне», – написал Салихов в своих социальных сетях.

09:52 Сергей Сорокин

👌🏽 Намаюнас после перехода в новый дивизион идёт с рекордом 1-1

Сначала Роуз не справилась с крепкой француженкой Манон Фьоро, которая в UFC не проигрывала вообще. Но потом Намаюнас закрыла это поражение, одолев Аманду Рибас.

09:52 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC on ESPN 59

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 59 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:51 Сергей Сорокин

🙄 Также в Денвере должен был выступить Назим Садыхов

У азербайджанца сменилось два соперника, но в итоге и те, кто выходил на замену снялись друг за другом. Теперь Назим без соперника и, скорее всего, ему уже не успеют никого подобрать на 14 июля.

09:51 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир UFC on ESPN 59

Турнир UFC on ESPN 59 пройдёт в ночь с 13 на 14 июня в Денвере(США). Начало турнира в 2:00 по мск, бои основного карда стартуют в 5:00.

09:51 Сергей Сорокин

😌 Изначально у турнира был другой мейн-ивент

Соперницей Намаюнас должна была стать Мейси Барбер, идущая на серии из шести побед, но она снялась с турнира из-за болезни и на замену вышла Трейси Кортес.

09:51 Сергей Сорокин

Полный кард UFC on ESPN 59

Основной кард:

  • Роуз Намаюнас — Трейси Кортес;
  • Сантьяго Понзиниббио — Муслим Салихов;
  • Дрю Добер — Жан Силва;
  • Габриэль Бонфим — Анже Луса;
  • Джулиан Эроса — Кристиан Родригес;
  • Абдул Разак Альхассан — Коди Брандейдж.

Предварительный кард:

  • Джошуа Ван — Чарльз Джонсон;
  • Жасмин Ясудавичус — Фатима Клайн;
  • Луана Сантос — Мария Агапова;
  • Монтел Джексон — Дэ'Мон Блэкшир;
  • Джош Фремд — Андре Петроски.
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