Усик перебирается в MMA? Тренер дал неожиданный инсайд о будущем Александра

Мир профессионального бокса совсем недавно пристально наблюдал за противостоянием Александра Усика и Тайсона Фьюри. Они выдали поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Теперь все пояса находятся на плече Александра, который забрал непростую победу. А сразу после этого Усик внезапно принял решение сменить род деятельности. Появились новости, что он будет сниматься в кино, а все фанаты с нетерпением ждут его появления на экранах. Но на этом Александр решил не останавливаться.

В последнее время многие бойцы меняют дисциплину, уходят в совершенно иное направление. И теперь неожиданным инсайдом поделился Сергей Лапин, который является тренером Усика: «Саша доказал, что является лучшим боксёром этого поколения. После того как он отправит Тайсона в отставку, может рассмотреть варианты выступлений в других видах единоборств. Он вполне может подраться и по ММА, и по правилам BKFC. Только представьте себе Усика и Джона Джонса, которые сражаются за звание самого жёсткого парня на планете. Или третий бой с Джошуа в клетке. Возможно, даже бой с Джейком Полом. Но тогда Саше пришлось бы драться, спрятав одну из рук за спину, чтобы всё было честно и справедливо».

АЛЕКСАНДР УСИК Фото: Getty Images

Стоит отметить, что переход Фрэнсиса Нганну в профессиональный бокс стал переломным моментом для всех единоборств. Сразу несколько спортсменов моментально заявили о желании попробовать себя в новом направлении. О таком говорил и Том Аспиналл, и Энтони Джошуа. Во-первых, это прекрасная возможность сменить деятельность и перезагрузиться. Во-вторых, такие эксперименты привлекают повышенный интерес, а контракты выписываются «жирные». Поэтому имеется прекрасная возможность подзаработать.

Усик, пожалуй, добился в боксе всего. И пояс абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе окончательно это подтвердил. Теперь осталось провести реванш с Цыганским королём. А затем Усик действительно может попробовать себя в смешанных единоборствах. Правда, большой вопрос возникает в весовой категории, в которой ему стоит выступать. А всё потому, что на фоне тяжеловесов Александр выглядит довольно маленьким. И если в профессиональном боксе габариты сказываются не так сильно при хорошей ударной технике и работе ног, то в смешанных единоборствах Усику может быть крайне непросто в партере.

АЛЕКСАНДР УСИК Фото: Getty Images

Вопрос заключается в том, какого формата может быть такой дебют. Основной вариант – выставочный поединок. И, конечно, желающих подраться с Усиком будет очень много. Александр – один из лучших боксёров на планете. И поединок с ним может стать прекрасной возможностью сорвать хайп и заработать денег. Поэтому представители смешанных единоборств совершенно точно попытаются зацепиться за такой шанс. Кроме того, в такой ситуации можно будет «поиграться» с весовыми категориями. Например, провести поединок с Конором Макгрегором. На такой бой по правилам смешанных единоборств хотели бы посмотреть абсолютно все.

Посмотреть на дебют Усика в смешанных единоборствах или кулáчке было бы очень интересно. А главное, он продолжает пробовать себя вообще везде. Сначала подписал профессиональный контракт с футбольным клубом, теперь пробует себя в кино. Поэтому не вызывает никаких вопросов реальность выступления Александра в новой дисциплине.