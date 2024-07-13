«Никто не позаботится о больном сыне». Салихову — 40, и у него есть мотивация биться в UFC

В ночь на 14 июля в Денвере пройдёт очередной турнир UFC, и внимание большинства российских болельщиков будет приковано к соглавному событию вечера — Муслим Салихов сойдётся с аргентинцем Сантьяго Понциниббио.

Салихов — из тех бойцов, которые приходили в лучший ММА-промоушен мира уже с очень серьёзным бэкграундом. Пожалуй, Муслим — один из самых необычных дагестанцев, которые попадали в UFC. Если все привыкли видеть бойцов из этого региона с мощной базой борьбы, то Салихов шёл другим путём и ещё в детстве начал заниматься восточными единоборствами. В частности, ушу-саньда. А занимался он в школе «Пять сторон света», откуда вышел и Забит Магомедшарипов.

Известность Салихов получил уже в Китае, где и превратился в звезду. Там он стал одним из самых титулованных представителей ушу-саньда, пять раз выиграв чемпионат мира. А ещё победил на турнире «Саньда Ван», что принесло ему звание короля кунг-фу. Да, это не просто прозвище Муслима, а заслуженное звание. И с таким послужным списком Салихов вскоре попал в ММА. Тогда ему было 27 лет. А в UFC он попал и вовсе в 2017 году, когда ему исполнилось 33 года.

Муслим Салихов Фото: Chris Unger/Getty Images

Сейчас Королю кунг-фу уже 40 лет, и он не собирается заканчивать карьеру: «У меня новый контракт, и он рассчитан ещё на три боя».

При этом не сказать, что последние годы складываются для Муслима успешно. За два года он провёл четыре поединка и потерпел поражения в трёх из них. Относительно недавно, в феврале, был нокаутирован Рэнди Брауном, а до того уступил решением крепкому и вязкому Николасу Далби. После двух поражений кряду многие стали писать, что Салихову пора завершать, но он высказался в социальных сетях: «Путь воина — путь побед и поражений! Тут другого не дано. Всем тем, кто говорит, что мне пора завязывать, хочу сказать: за меня, мою семью и моего больного сына, кроме меня, никто не позаботится. Так что, друзья мои, спасибо за советы, но я продолжу делать то, что я умею делать. Хочу поблагодарить UFC, Шона Шелби и менеджера Али Абдель-Азиза за возможность выступать и зарабатывать на высшем уровне».

Уже перед новым боем с Понциниббио Салихов слегка раскрыл тему болезни сына и отметил, что дело пошло на лад: «Сейчас всё хорошо, в плане здоровья у него всё нормально, по-прежнему только ночами не спит и пока не разговаривает. Есть ещё проблемы. С двух лет я его по разным больницам возил. Сейчас уже больниц и врачей ему не надо, просто нужны логопеды и кое-какие моменты неврологические поправить. Развитие остановилось, надо вот это восстанавливать. Нет, не сердце. Считайте, что всё нормально уже».

У Салихова отличная мотивация продолжать биться. К тому же, несмотря на возраст, он всегда действует в очень ярком стиле, за его боями интересно наблюдать. Кроме того, Муслим утверждает, что перед последними поединками испытывал проблемы со здоровьем и это сказалось на его выступлениях. В ночь на 14 июля будет отличная возможность это доказать.

И по-человечески очень хочется, чтобы Муслим вернулся на победную тропу, а его сын окончательно выздоровел.