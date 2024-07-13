Над Нганну смеялись, но он своего добился. PFL сделала то, чего не смогли в UFC

Весной прошлого года бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну наконец обрёл новое пристанище и подписал контракт с PFL. Было много разговоров о том, почему боец решил покинуть лучший промоушен мира, и основной причиной, разумеется, называли финансовый вопрос.

Сам Нганну постоянно утверждал, что хотел добиться лучших условий не только для себя, но и для других бойцов. И в PFL, как сообщалось, пошли на это, а вдобавок дали Фрэнсису место в консультативном совете бойцов лиги и сделали его руководителем ещё не запущенного проекта PFL Africa.

Фрэнсис Нганну Фото: Getty Images

Нганну был доволен: «У меня есть место за столом консультативного совета бойцов, я первый действующий боец, который вошёл в этот совет. Я отношусь к этому вопросу очень серьёзно. В основном это будет совет, который будет выступать за бойцов. Не за промоушен, а за бойцов, потому что за столом всегда две стороны, и чаще всего мы забываем о другой стороне, которая важнее всего — о бойцах.

Помимо всего этого, у нас есть масштабный план по развитию спорта в Африке. Благодаря этому партнёрству мы запускаем PFL Africa, который будет целым промоушеном, базирующимся в Африке, чтобы помочь развитию бойцов на континенте, помочь развитию инфраструктуры, помочь привезти тренеров в Африку, дать африканским бойцам те же возможности, те же ресурсы, что и людям здесь, в США. У ребят там есть огромный талант. Проблема сейчас заключается в ресурсах, инфраструктуре, и это то, о чём действительно заботится PFL, и мы собираемся двигаться вместе».

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Звучало очень красиво, но не совсем правдоподобно, так как африканский проект был только в разработке, а многие просто высмеивали Нганну либо осуждали его за раздутое эго и желание быть выше других. В частности, на это намекал Дана Уайт, который не мог примириться с уходом одного из чемпионов.

Прошло больше года, и у Нганну появился ответ хейтерам — направление PFL Africa официально запускается и начнёт полноценную работу во втором квартале 2025 года. Соответственно, это значит, что и первый турнир на африканской земле пройдёт в эти даты. Генеральный директор PFL Питер Мюррей отметил, что лига заходит на рынок, которое долгое время не был полноценно раскрыт: «Африка — родина одних из величайших бойцов, включая Фрэнсиса Нганну. PFL Africa стремится предоставить болельщикам контент премиум-класса, одновременно укрепляя глобальное присутствие на рынке, который слишком долго оставался недостаточно раскрытым. Вместе с нашими партнёрами с нетерпением ждём открытия PFL Africa в следующем году».

Нганну, разумеется, тоже не скрывал своей радости: «Я взволнован. Для меня большая честь быть председателем PFL Africa, лиги, которая сформирует саму основу африканского ММА. Как мы уже видели, в Африке есть огромное количество талантов, которые только и ждут шанса продемонстрировать свои навыки на мировом уровне. Очень горжусь тем, что возвращаюсь на родину и предоставляю отличный контент региону с такой страстной и разнообразной аудиторией фанатов».

Фрэнсис Нганну Фото: Getty Images

Надо сказать, что PFL действительно активно развивается по всем направлениям. У них, помимо основного турнира, есть уже PFL Europe и PFL MENA (арабское направление с арабскими бойцами). То есть работа ведётся так, чтобы максимально расширить охват и не упускать талантливых бойцов.

В этом плане PFL удалось провернуть то, что не удалось UFC. Дана Уайт последние года четыре стабильно рассуждал о том, что хочет турнир в Африке, и, более того, утверждал, что им это удастся сделать раньше всех. Вот, например, что Уайт говорил в начале 2022 года: «Вообще-то последние два года я говорил, что мы хотим в Африку. Судя по всему вы, ребята, не в курсе того, что сейчас происходит во всём мире. В мире непростая ситуация, вести дела очень сложно. Даже турнир в Нью-Йорке или Калифорнии — это уже огромная победа. Вот, например, в Великобритании отменили масочный режим, ситуация становится лучше, мы попытаемся провести турнир в Англии. Поверьте, как только мы сможем отправиться во Францию, Африку и другие места, мы будем там раньше всех».

В конце того же года Дана снова транслировал желание провести турнир на новом для промоушена континенте: «Сейчас я сфокусирован на Африке. Я так сильно хочу устроить там турнир. К тому же прошло много времени с тех пор, как мы были в других странах. Скоро мы вернёмся в Австралию, Бразилию, поедем в Южную Корею. Сейчас мы рассматриваем возможность проведения турнира в Нигерии. Мы что-нибудь придумаем. Мне плевать, насколько масштабным будет турнир. Я просто хочу сделать это. У нас есть африканские чемпионы. Я собираюсь построить там бренд. Не знаю, когда мы туда приедем. Сперва наши люди поездят по Африке и посмотрят, где мы можем провести турнир».

Дана в этом разговоре затронул важную вещь — на тот момент у UFC ещё был африканский чемпион. Это как раз Нганну, а вот Камару Усман тогда титул утратил, и, очевидно, промоушен рассчитывал на то, что Нигерийский кошмар вернёт пояс. Теперь у UFC есть только Дрикус дю Плесси, который надеется на турнир в ЮАР, но, похоже, пока его не рассматривают в качестве одной из звёзд. Непонятно, способен ли он стать доминирующим чемпионом или уже в августе расстанется с титулом. А вот у PFL есть суперзвезда из Африки — Нганну.

В UFC упустили момент, и теперь им нужно сильно постараться, чтобы опередить конкурентов. Судя по всему, это можно назвать первой относительно большой победой PFL над флагманом мирового ММА. Но, конечно, важно продолжать работу, иначе UFC с её сумасшедший пиар-машиной сможет забрать африканский рынок даже в таком положении.