Поход за абсолютом или бой с Кроуфордом? Яркая победа Энниса открыла перед ним все двери

В ночь на 14 июля в Филадельфии состоялся большой боксёрский вечер, главным событием которого стал титульный поединок в полусредней весовой категории. Действующий чемпион мира по версии IBF Джарон Эннис вышел на очередную защиту пояса в поединке с армянско-российским бойцом Давидом Аванесяном.

Давид Аванесян Фото: James Chance/Getty Images

Энниса называют одним из опаснейших боксёров современности, и рекорд американца это подтверждает — 31-0, 28 побед нокаутами. В последнем поединке Джарон разобрал Роймана Вилью, нокаутировав его в 10-м раунде. Более того, Энниса часто называют тем, кто вполне может справиться с нынешним первым номером P4P Теренсом Кроуфордом, который сейчас поднялся в весе. А ещё перед боем с Аванесяном Джарон сообщил, что намерен идти к званию абсолютного чемпиона в своём дивизионе.

У Аванесяна тоже есть пересечения с Кроуфордом. В декабре 2022 года Теренс нокаутировал Давида в титульном поединке, и та победа получилась весьма скандальной. Были разговоры, что Кроуфорд жульничал и набил перчатки гипсом. Но доказано это не было. После чувствительного поражения Аванесян успел вернуться и победить камерунца Сержа Амбобо. Этого хватило, чтобы получить новый титульный шанс в поединке с Эннисом.

Джарон сразу начал давить, практически каждый его удар был крайне опасным для Аванесяна, и Давид не успевал нащупать свою дистанцию. Чемпион же атаковал намного чаще и гораздо качественнее. Правда, в одном из эпизодов Эннис ошибся и пробил ниже пояса, после чего Аванесян несколько минут не мог прийти в себя.

В итоге Давид вернулся в бой и в следующих раундах даже сумел навязать неплохую конкуренцию. У Аванесяна неплохо получалось боксировать на ближней дистанции, а на средней и дальней была полная доминация от Энниса, который бил и мощнее, и разнообразнее. Джарон, который до боя обещал нокаут, заряжался на финиш и вкладывался буквально в каждую атаку. Аванесяну иногда удавалось запирать чемпиона к канатам, но этого было недостаточно для того, чтобы полностью переломить ход боя.

В четвёртом раунде положение Давида стало уже угрожающим — Эннис разбил ему нос и откровенно куражился над соперником. В пятой трёхминутке Аванесян попытался отыграться, но в итоге «съел» левый хук навстречу и упал. Подняться удалось, но избиение было настолько безжалостным, что врачи и команда Давида приняли решение не продолжать бой. Скорее всего, причиной стала распухшая челюсть Аванесяна, так что в актив Энниса отправилась ещё одна досрочная победа.

Джарон Эннис Фото: Steve Marcus/Getty Images

Шикарное, доминирующее выступление от чемпиона, который оправдал и все комплименты в свой адрес, и авансы. Теперь для Джарона открывается множество вариантов — он уже выразил желание встретиться с Мэнни Пакьяо, если тот справится с Марио Барриосом, можно пойти за объединением всех четырёх поясов, которые и есть, пожалуй, наиболее интересный вариант для всего боксёрского мира.

Турки Аль аш-Шейх, уже устроивший ряд грандиозных поединков за последний год, заявил, что хочет увидеть бой Энниса с Кроуфордом: «Я связался с Джароном и Эдди Хирном, чтобы поздравить с победой, и я хотел бы увидеть Энниса в бою с Кроуфордом в первом среднем весе в ближайшее время».

Важный нюанс — у Кроуфорда есть бой с Исраилом Мадримовым, и для начала нужно выиграть здесь. А уже тогда Теренс оценит, нужен ли ему бой с Эннисом. В любом случае Джарон очередной яркой и уверенной победой повышает свои акции и приближается к тому, чтобы окончательно стать большой звездой современного бокса.