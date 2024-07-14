«Я бы не сказал, что Бивол — самый серьёзный соперник». Бетербиев недооценивает Дмитрия?

1 июня в Саудовской Аравии должен был состояться один из самых ожидаемых боксёрских поединков последних лет – бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Однако Бетербиев во время подготовки получил разрыв мениска и был вынужден сняться с поединка.

Биволу же нашли другого соперника – Дмитрий защищал свой пояс WBA против непобеждённого Малика Зинада. Бивол одержал очередную уверенную победу, сохранил «0» в графе поражений и по-прежнему ждёт поединка с Бетербиевым.

Артур же на всё это время пропал из медиапространства. Сам он отмечает, что устал от интервью, но при этом сделал несколько любопытных заявлений, наконец-то напомнив о себе. Так, Бетербиев отметил, что находится в хорошей форме и что контракт на бой с Биволом не подписан, но есть договорённости. По информации СМИ, их поединок должен состояться 12 октября. Также Артур высказался о своём предстоящем сопернике, сравнив его с предыдущими оппонентами.

«Я бы не сказал, что Бивол – самый серьёзный соперник. Как вы можете так оскорблять всех моих бывших соперников? Они же где‑то вас поймают», — приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».

Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Довольно интересное заявление. Если обратиться к послужному списку Артура в профессионалах, то он действительно впечатляет. 20 боёв, 20 побед, все они одержаны нокаутами – просто фантастическая статистика. Но были ли среди тех, кого побеждал Артур, боксёры уровня Бивола? Каллум Смит, например, которого Бетербиев победил в своём последнем бою, ранее был деклассирован Саулем Альваресом, а самого Альвареса в школу бокса сводил Бивол.

Идём дальше. Перед Смитом Артур боксировал с Энтони Ярдом – с вечным британским околотопом. В 2019 году Ярд был нокаутирован джебом 36-летнего Сергея Ковалёва, давно прошедшего свой пик, а в 2020 году проигрывал Линдону Артуру, из которого Бивол сделал боксёрскую грушу. К слову, до нокаута в поединке с Ярдом, то есть после семи раундов, Бетербиев проигрывал на судейских карточках.

Джо Смита-младшего побеждали и Бивол, и Бетербиев. Оба сделали это в собственном стиле: Артур нокаутировал его во втором раунде, а Дмитрий устроил очередной декласс в ринге. Маркус Браун, которого бил Бетербиев до Джо Смита, проигрывал 36-летнему Жану Паскалю, а Паскаля, в свою очередь, били и Бивол, и Ковалёв, и много кто ещё. Адама Дайнеса, с которым Артур встречался в 2021 году, и вовсе мало кто знал в мире профессионального бокса.

Пожалуй, самым серьёзным оппонентом в карьере Бетербиева был Александр Гвоздик, с которым он провёл объединительный поединок в 2019 году. Артур победил в 10-м раунде, но стоит отметить, что Гвоздик оказал россиянину серьёзное сопротивление, провёл отличную первую половину боя, в которой работал с дистанции и не давал доставать себя Бетербиеву. Да, во второй половине поединка Александр подсел физически, чем и воспользовался Артур, но при этом Гвоздик после девятого раунда вёл на судейских записках. Если бы Александру хватило функциональной подготовки на весь бой, то Бетербиев вполне мог и проиграть тот поединок.

И то, чего не хватило Гвоздику, есть у Бивола – феноменальная функциональная подготовка. Нет сомнений, что Дмитрий готов работать в своём привычном стиле и в привычном темпе все 12 раундов, тем более в самом важном поединке в жизни. Один из лучших боксёров современности Сауль Альварес уже столкнулся с недооценкой Дмитрия и в ринге был просто в шоке от происходящего – Бивол не дал сделать абсолютно ничего мексиканскому чемпиону, одержав сенсационную победу.

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бетербиеву не стоит повторять ошибок Канело и иметь хоть каплю недооценки Дмитрия. Соперников калибра Бивола в карьере Артура ещё не было, и предстоящий бой, если он, конечно, всё же состоится, будет для 39-летнего Бетербиева самым серьёзным испытанием на профессиональном ринге.