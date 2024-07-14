Вместо реванша с Дациком — Джиган. Емельяненко после простоя нашёл себе нового соперника

В мае прошлого года Александр Емельяненко выступил в рамках очередного турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Соперником популярного бойца тогда стал блогер Евгений Ершов, и бой запомнился тем, что рефери по неведомой причине не зафиксировал поражение Емельяненко нокаутом в первом раунде. А ещё тем, как Александр практически без сопротивления провёл оппоненту кимуру и победил.

После триумфа Феникс надолго пропал с радаров российских промоушенов, так как отправился в Ингушетию для прохождения курса реабилитации. Александр подводил итоги так: «Я прошёл полный курс реабилитации, по-моему, семь месяцев. Пил, ну, около года назад, наверное. Не то чтобы отвращение появилось, знаешь, просто пришло понимание, что это мне мешает, это лишнее, что это мне не нужно, что оно очень сильно тянет меня не в ту сторону, что я могу обходиться без алкоголя. И раньше мог обходиться без него, но просто, знаешь… Жизнь такая была. Все выпивают. И ты выпиваешь, и тот выпивает. Пьют все. Ну а почему-то видят выпивающим только Емельяненко».

А потом Емельяненко ярко ворвался в медиапространство. Сначала пошли слухи, что боец принял ислам, и он стойко отбивался нейтральными ответами, не подтверждал и не опровергал. Затем Александр поспорил с президентом IBA Умаром Кремлёвым. Если боец не будет пить на протяжении года, то ему подарят квартиру. Ну и вдобавок ко всему Емельяненко и его менеджер (на тот момент) Никита Бурчак громко заявили, что подписали «один из самых крупных контрактов» с Ural FC на три поединка.

Первый соперник тоже определился довольно быстро — Емельяненко должен был провести реванш с Вячеславом Дациком, который двумя годами ранее нокаутировал его за 13 секунд. Бойцы успели провести несколько медийных мероприятий, слегка поцепляли друг друга через прессу и лично и всеми силами постарались привлечь внимание к поединку, что им, в принципе, и удалось. Но из-за не раскрытых до сих пор обстоятельств турнир был отменён, и бой Емельяненко — Дацик никто не переназначал.

Вячеслав Дацик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И Александр снова пропал из инфополя на несколько недель, что было непривычно. Как правило, он активно выкладывает публикации в свой телеграм-канал, раздаёт интервью, но в этот раз просто исчез. А когда появился, то рассказал, что потерял на прогулке в горах телефон и паспорта.

Теперь же Емельяненко, судя по всему, выбрал себе нового соперника, и это не реванш с Дациком: «Я с удовольствием с Джиганом подерусь, хоть завтра. Джиган, если ты мужчина, если у тебя есть мужской дух, выходи против меня на бой! А то ты замутил всю эту историю по поводу боя с Емельяненко, качал-качал её, а потом взял и слился. Сейчас ты где-то тренируешься, говорят, ты в форме, банку подкачал — выходи, я тебе подзатыльников надаю! Выходи, будь мужчиной».

Важный нюанс — Александр хочет боксировать, а не биться по правилам ММА. И у него уже есть история «противостояния» с Джиганом. Их бой мог пройти ещё в 2021 году, но всё сорвалось, и рэп-исполнитель жёстко высказывался о несостоявшемся сопернике: «Честно говоря, я горел этим желанием, когда у нас началась вся эта суета с Александром Емельяненко. Я думал, что подготовлюсь, начал опять заниматься и тренироваться. И кайф пропал. И дело даже не в деньгах. Я потерял этот кайф, его сейчас у меня нет. Если у меня появится этот кайф, я смогу ответить на вопрос о гонорарах. Я зарядил тогда 50 миллионов рублей. Я считаю, что на тот момент это был адекватный гонорар. И можно было это всё реализовать. Но, к сожалению, Саша Емельяненко бухал. Больше, чем я. И в этом он победил».

Теперь же организацией боя может заняться Умар Кремлёв: «Это возможно. Если они готовы, мы организуем. Но только по боксу. Финансовые запросы? Мы готовы, всё зависит от их готовности. Мы готовы и сами инвестировать, и находить спонсоров».

Умар Кремлёв Фото: РИА Новости

Емельяненко уже активизировался в социальных сетях, записывает видео и всячески демонстрирует готовность вернуться в дело. И, каким бы ни был этот поединок, на Александра захотят посмотреть, он соберёт аудиторию. Тем более у него есть опыт боёв с непрофессионалами, а у Джиган есть и своя фан-база, которая захочет оценить рэпера на ринге. И главное, что бойцов готовы заинтересовать финансово, так что шансы на такой бой немалые. И у Емельяненко будет возможность триумфально вернуться.