Боксёрский реванш Минеева с Исмаиловым и бой Джейка Пола. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая принесёт любителям единоборств множество ярких турниров и поединков. В мире профессионального бокса состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе между боксёрами, у которых 34 нокаута на двоих. В смешанных единоборствах пройдёт очередной турнир UFC, а также состоится турнир одной из лучших отечественных лиг по кулачным боям – TOP DOG. И, конечно, стоит выделить поединок самого популярного блогера-боксёра Джейка Пола. А вишенкой на торте на этой неделе станет боксёрский реванш Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

20 июля. Дзюнто Накатани – Винсент Астролабио

В Токио состоится очередной вечер профессионального бокса, возглавит который бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе между Дзюнто Накатани и Винсентом Астролабио. Накатани – настоящий японский вундеркинд, чемпион мира в трёх весовых категориях. У японца идеальный рекорд – 27-0, при этом для «мухача» у него колоссальное количество нокаутов – 20. Более того, Дзюнто является автором нокаута 2023 года по версии журнала The Ring. На этот раз Накатани будет защищать свой чемпионский пояс в поединке с Винсентом Астролабио, у которого также в активе довольно много нокаутов – 14. Поэтому бой обещает быть крайне интересным.

Дзюнто Накатани Фото: Sarah Stier/Getty Images

20 июля. Магомед Исмаилов — Владимир Минеев

20 июля на «Live Arena» в Москве состоится вечер профессионального бокса PULSE UP, главным событием которого станет поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Эти два бойца по праву считаются едва ли не главными звёздами российских ММА и уже дважды встречались в клетке. Один раз была зафиксирована ничья, один раз победу техническим нокаутом одержал Минеев. Теперь бойцы выйдут в ринг, проведут восемь раундов по три минуты и, возможно, окончательно закроют все конфликты между собой. Главное событие предстоящей недели.

20 июля. Олег Фомичёв – Мурад Халидов

20 июля в Уфе состоится юбилейный турнир по кулачным боям TOP DOG 30. Изначально возглавить его должны были самый известный кулачник страны Фомич и эпатажный боец лиги Игорь «Имеля» Ионов. Но Имеля выбыл, и его в титульном бою в полутяжёлом весе заменит Мурад Халидов. Мурад – мастер спорта по боксу, чемпион лиги «Наше дело». Халидов обладает мощнейшим ударом, поэтому бой с Фомичом должен быть конкурентным.

Олег Фомичёв Фото: Top Dog

20 июля. Евгений Шишков – Иса Исаев

Поединок Шиши и Тандовского на турнире TOP DOG 30 ознаменует первую трилогию в истории организации. Два неуступчивых и ярких кулачника вновь встретятся друг с другом для того, чтобы поставить точку в очном противостоянии. Оба демонстрируют в боях жёсткие рубки, поэтому поединок двух топовых легковесов не оставит равнодушными любителей кулачных боёв.

В ночь с 20 на 21 июля. Джейк Пол – Майк Перри

Это мог быть звёздный час Пола – именно на турнире в ночь с 20 на 21 июля он должен был разделить ринг не с кем-нибудь, а с самим Майком Тайсоном. У Джейка за плечами много побед над звёздами UFC, но подраться с Майком Тайсоном, пусть и 58-летним, – другой уровень. Однако у Железного Майка возникли проблемы со здоровьем, и он был вынужден сняться с поединка. На замену ему вышел экс-боец UFC Майк Перри. После ухода из смешанных единоборств Перри нашёл себя в новом спорте – в кулачных боях, и он отлично зарекомендовал себя как жёсткого бойца. Теперь ему предстоит проверить в деле Джейка Пола, правда, в восьмираундовом боксёрском поединке.

В ночь с 20 на 21 июля. Аманда Лемос – Вирна Жандироба

Предстоящий турнир UFC лишён особых громких имён, но при этом на нём будут выступать молодые и голодные проспекты, которые хотят проявить себя в лучшей лиге мира. В главном событии турнира сойдутся третий и пятый номер женского минимального веса – Аманда Лемос и Вирна Жандироба. Победительница этого противостояния может стать новой соперницей Вэйли Чжан, владеющей титулом, так что ставки в будут высокими.