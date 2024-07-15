Pulse Up Boxing: третья попытка Исмаилова разобраться с Минеевым окажется успешной? LIVE

20 июля в Москве в спортивном комплексе «Live Arena» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием вечера станет поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Формат боя — восемь раундов по три минуты.

Ранее бойцы уже дважды встречались в октагоне. В 2018 году прошёл их первый бой, который завершился ничьей после пяти раундов. Спустя три года состоялся реванш, в котором победу уже праздновал Минеев, оформивший технический нокаут. Третий поединок между собой бойцы решили провести по правилам профессионального бокса. Также на турнире пройдёт ещё ряд поединков с участием российских бойцов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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