Pulse Up Boxing: третья попытка Исмаилова разобраться с Минеевым окажется успешной? LIVE

20 июля в Москве в спортивном комплексе «Live Arena» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием вечера станет поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Формат боя — восемь раундов по три минуты.
Ранее бойцы уже дважды встречались в октагоне. В 2018 году прошёл их первый бой, который завершился ничьей после пяти раундов. Спустя три года состоялся реванш, в котором победу уже праздновал Минеев, оформивший технический нокаут. Третий поединок между собой бойцы решили провести по правилам профессионального бокса. Также на турнире пройдёт ещё ряд поединков с участием российских бойцов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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😌Денис Лебедев: болеть буду за Минеева, но ничего не имею против Исмаилова
«Как фанат нашего вида спорта могу только порадоваться, что ребята, не имеющие большой практики в боксе, хотят попробовать выяснить отношения в ринге. Оба имеют хорошие шансы и положительно зарекомендовали себя. Что касается меня, то буду болеть за Минеева. Ничего не имею против Исмаилова. Это отличное противостояние. Будет жаркий бой, который я с нетерпением жду», – приводит слова Лебедева пресс-служба Университета «Синергия».
Где смотреть турнир с главным боем Минеев — Исмаилов
Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ивента.
🤝Минеев: мы — не враги, мы — соперники
«С точки зрения реваншистских настроений бой ему больше нужен. Но это противостояние всегда разжигает во мне что‑то. Я буду готов на 100%. Я всё тот же Минеев, который хочет побеждать.
Бытует мнение, что у Маги уже есть опыт в боксе. Поэтому в профессиональном боксе я дебютант, как бы вас это ни удивляло.
Мы уже пожали руки сегодня. Мы — не враги, мы — соперники. Раз мы выходим побоксировать, это наибольшее проявление уважения. Раньше отвечал на слова, что он не уважает меня как человека. Некрасиво было. Потому тогда соответствующе реагировал», — сказал Минеев на пресс-конференции.
Когда пройдёт турнир с главным боем Минеев — Исмаилов
20 июля в Москве в спортивном комплексе Live Arena состоится боксёрский вечер с главным боем Владимир Исмаилов — Магомед Исмаилов. Начало турнира — в 18:00 по московскому времени. Главный бой начнётся не ранее 23:00.
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«Минеев vs Исмаилов – это, конечно, интересное противостояние. Хоть это и бокс, и все думают, что Владимир выиграет, потому что он, грубо говоря, базовый боксёр. Но здесь я ставлю на победу Магомеда Исмаилова. Мне кажется, очень многие его недооценивают. Он очень неудобный, корявый, в хорошем смысле. Бьёт под разными углами. И что я заметил, он очень хорошо дышит. Конечно, сейчас могут все посмеяться, улыбнуться. Но я видел, как он тренируется.
Я находился рядом, он очень хорошо дышит. И руки у него очень хорошие, быстрые. Он быстро входит в дистанцию, быстро выходит из неё. И я считаю, что ему этот бой больше нужен. И это большой плюс. Хотя профессионализм Вовы ни в коем случае нельзя исключать. Он профессионал с большой буквы. И будет очень интересный бой. Я считаю, что Исмаилов выиграет по очкам», — сказал Наврузов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.
Полный кард турнира с главным боем Минеев — Исмаилов
Владимир Минеев — Магомед Исмаилов;
Чингиз Натыров — Серхио Даниэль Росалез;
Евгений Ганин — Оливер Даунда;
Артур Соловьёв — Андрей Гончаров;
Марат Исаев — Денис Погодин;
Кулбир Дакка — Харон Запольский;
Карен Маргарян — Айбар Нуралиев;
Дакка Гурмаев — Максим Попов;
Марат Хасанов — Амирбек Гаджиев;
Хурсанд Иманкулиев — Вардан Мартоян.