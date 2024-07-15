Джейк Пол — Майк Перри: звезда кулáчки заменил Тайсона и готов шокировать блогера. LIVE

В карде есть и другие знаменитые бойцы и боксёры.

В ночь на 21 июля на «Amalie Arena» в Тампе (штат Флорида, США) состоится боксёрский турнир, главным событием которого станет поединок между популярным блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC, ныне звездой кулачных боёв Майком Перри.

Изначально Пол должен был провести поединок с легендарным Майком Тайсоном, но из-за проблем со здоровьем у ветерана этот бой был перенесён на ноябрь, а Джейк получил нового соперника. На этом же турнире выступит чемпионка мира в семи весовых категориях Аманда Серрано, которая встретится со Стиви Морган.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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