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Джейк Пол — Майк Перри, дата и время, когда бой, где смотреть, онлайн-трансляция, полный кард, следующий бой Джейка Пола

Джейк Пол — Майк Перри: звезда кулáчки заменил Тайсона и готов шокировать блогера. LIVE
Яхья Гасанов
Джейк Пол — Майк Перри
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В карде есть и другие знаменитые бойцы и боксёры.

В ночь на 21 июля на «Amalie Arena» в Тампе (штат Флорида, США) состоится боксёрский турнир, главным событием которого станет поединок между популярным блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC, ныне звездой кулачных боёв Майком Перри.

Изначально Пол должен был провести поединок с легендарным Майком Тайсоном, но из-за проблем со здоровьем у ветерана этот бой был перенесён на ноябрь, а Джейк получил нового соперника. На этом же турнире выступит чемпионка мира в семи весовых категориях Аманда Серрано, которая встретится со Стиви Морган.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

В последнем бою Пол разобрался с профи:
Вышел в костюме петуха и нокаутировал профессионала. Крутая победа Джейка Пола
Вышел в костюме петуха и нокаутировал профессионала. Крутая победа Джейка Пола

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Где смотреть турнир с боем Джейк Пол — Майк Перри Когда пройдёт турнир с боем Джейк Пол — Майк Перри Полный кард турнира с главным боем Джейк Пол — Майк Перри
Live Яхья Гасанов

⭐️ Майк Перри не сделал карьеру в UFC, но в кулáчке превратился в звезду

Немного подробностей о человеке, который заменит Майка Тайсона и сразится с Джейком Полом.

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12:47 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с боем Джейк Пол — Майк Перри

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

12:47 Яхья Гасанов

📝 Боксёрский рекорд Пола — 9-1

Джейк уже пять раз побеждал в ринге бывших бойцов UFC: Тайрона Вудли (дважды), Бена Аскрена, Андерсона Силву и Нейта Диаза. А единственное поражение Полу нанёс Томми Фьюри.

12:46 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир с боем Джейк Пол — Майк Перри

В ночь на 21 июля на «Amalie Arena» в Тампе (штат Флорида, США) состоится турнир по боксу с главным боем Джейк Пол — Майк Перри. Начало турнира — в 3:00 мск.

12:46 Яхья Гасанов

😏Хорхе Масвидаль верит в победу Майка Перри

«Я думаю, что Пол в первых трёх раундах будет смотреться лучше, но после этого поединок превратится в собачий бой и Перри поднимут руку. Джейк устанет от беготни, и придётся выяснить, кто бьёт сильнее. Майк может рисковать, и его умение принимать удары будет ему на пользу. Я чувствую, что он психологически сломает Джейка. Возможно, он нокаутирует его», — сказал Масвидаль.

12:46 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Джейк Пол — Майк Перри

Джейк Пол — Майк Перри;
Аманда Серрано — Стиви Морган;
Эштон Силв — Лукас Бахди;
Хулио Сесар Чавес-младший — Юрайя Холл;
Тони Агилар — Кори Марксмен;
Шедейша Грин — Наташа Спенс;
Анхель Барриэнтес — Эдвин Родригес;
Ариэль Перес — Дейн Герреро;
Алексис Чапарро — Кевин Хилл.

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