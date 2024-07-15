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Рейтинг UFC, Ислам Махачев, с кем следующий бой, Алекс Перейра, чемпион UFC, кто лучший боец мира, Джон Джонс

Перейра почти дотянулся до Махачева. Но российский чемпион всё ещё круче
Яхья Гасанов
Перейра почти дотянулся до Махачева
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Алекс — идеальный ударник, но нужно поработать над борьбой.

В конце июня Алекс Перейра на коротком уведомлении бросился спасать разваливающийся турнир UFC 303 и поставил на кон титул чемпиона в полутяжёлом весе. Бразилец вышел на реванш с Иржи Прохазкой и брутально уничтожил чешского самурая, не оставив ему ни шанса.

Такая победа сделала Перейру первым полутяжеловесом со времён Джона Джонса, которому удалось оформить больше одной защиты пояса, а также превратила Поатана в суперзвезду UFC. Он возглавляет крупнейшие турниры, становится популярным среди болельщиков всего мира и вообще не уклоняется от любых боёв. Бонусом Перейра обошёл Джонса в рейтинге pound-for-pound и породил множество горячих дискуссий.

Перейре можно отправляться в исторический поход за третьим титулом:
Перейре не нужен Анкалаев. У бразильца есть всё, чтобы забрать третий пояс UFC
Перейре не нужен Анкалаев. У бразильца есть всё, чтобы забрать третий пояс UFC

Больше обсуждается даже не тот факт, что Алекс потеснил любимца Даны Уайта и, возможно, величайшего бойца ММА всех времён, а то, что Перейра занимает второе место, а не первое, где располагается Ислам Махачев. Опять же, как и в любом обсуждении рейтинга P4P, нужно определиться с ключевыми критериями. Если мы оцениваем всю карьеру, то Джонс должен быть первым, это не обсуждается. Можно сколько угодно его критиковать за дела вне октагона, но в клетке он победил всех, кого ему дали.

Если же мы берём текущее положение, то Джон, напротив, не должен обсуждаться в контексте первого места рейтинга P4P банально потому, что не сделал больше других чемпионов. У Джонса за три года один бой с Сирилем Ганом и после этого простой длиной в полтора года. А Махачев, к примеру, успел за полтора года стать чемпионом и провести три защиты. Вопрос в том, достоин ли Перейра обойти Ислама?

Алекс Перейра

Алекс Перейра

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Камару Усман, к примеру, считает, что нет: «Я отдаю ему должное, но мы говорим о рейтинге P4P, а это значит, что ты должен демонстрировать высочайший уровень ударной техники, борьбы, кикбоксинга, грэпплинга и джиу-джитсу». Твой стиль должен работать в любом дивизионе от наилегчайшего до тяжёлого, с кем бы ты ни встречался. Гипотетически в любом весе ты должен одержать победу и по-прежнему быть номером один. Вот что это значит. Да, ты можешь нокаутировать в стойке парней, которые не двигаются, не переводят тебя, не проверяют твой грэпплинг, но это не значит, что ты первый номер в рейтинге P4P. Поэтому не нужно из-за этого переживать и злиться. Просто покажи, что ты действительно лучший. Переведи следующего парня, заберись в полный маунт и финишируй его рычагом локтя. Да, вот тогда я скажу: «Мужик, ты действительно лучший!».

На первый взгляд, спорный тезис, если учитывать замечания о стиле. Перейра — высококлассный ударник, который максимально эффективно использует свои сильные стороны. Ему вменяют то, что руководство UFC провело его мимо неудобных соперников с точки зрения стиля. На самом деле был Ян Блахович, и Перейре пришлось туго, вот только поляк сам устал, пока пытался завалить здоровенного бразильца, и во втором и третьем раундах нашёл силы только на пассивный контроль, что не очень котируется. Близкий бой, но Перейра победил по делу. Потом были удобные Прохазка (дважды) и Джамал Хилл. Проблема в том, что сейчас в топе полутяжей не так много неудобных соперников для Алекса. Александар Ракич, идущий на двух поражениях, и Магомед Анкалаев, который, скорее всего, и будет следующим.

Анкалаев точно должен стать следующим соперником Перейры:
Анкалаеву наконец-то повезло. UFC больше не сможет игнорировать россиянина
Анкалаеву наконец-то повезло. UFC больше не сможет игнорировать россиянина

С другой стороны, у нас есть Махачев, который является гораздо более разносторонним бойцом. Он засабмитил Чарльза Оливейру — рекордсмена UFC по сабмишенам, нокаутировал Алекса Волкановски, чего не делал никто за всю его карьеру под эгидой промоушена, и перебил в боксе Дастина Порье прежде, чем его задушить. То есть в каждом бою Ислам показывал и доказывал, что он умеет в октагоне всё. Добавим к этому рекорд дивизиона по количеству побед подряд и повторение рекорда по защитам титула. А в ближайшем будущем можно и соорудить самую длинную победную серию в истории UFC. Да и побил Махачев очень высокоуровневых соперников: Волкановски — недавний лидер P4P, Оливейра входил в топ-3, Порье — бесспорная звезда и завсегдатай всех топов.

Перейра — чемпион в двух весовых категориях и, конечно, может претендовать на первую строчку P4P, но он всё же уступает Махачеву. Так, например, считает Даниэль Кормье: «Мы не должны обращать внимания на стиль. Мы лишь смотрим, насколько твой стиль позволяет тебе быть успешным в разных весовых категориях. Я согласен с Камару в том, что у Перейры свой стиль, который, по идее, не должен быть успешен. Но Перейра доказал свою состоятельность — у него уже было два чемпионских пояса. Если сравнивать Перейру с Джоном Джонсом или Исламом Махачевым, то стиль Перейры не слишком отвечает привычным требованиям pound-for-pound. Но его стиль позволяет ему добиваться успеха. И он уже давно это доказал».

Ислам Махачев

Ислам Махачев

Фото: Getty Images

В ближайшее время мы получим ещё один увлекательный «раунд» этой заочной борьбы. Махачев столкнётся с тем, кто когда-то дал ему очень тяжёлый поединок и упоминает об этом в каждом интервью, а у Перейры будет настоящая и жёсткая проверка. В UFC должны быть очень рады, что в промоушене есть два таких чемпиона. Но обойти Махачева Алекс сможет, только если совершит успешную вылазку за третьим поясом. И тогда его достижения не перекроет никто.

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