Перейра почти дотянулся до Махачева. Но российский чемпион всё ещё круче

В конце июня Алекс Перейра на коротком уведомлении бросился спасать разваливающийся турнир UFC 303 и поставил на кон титул чемпиона в полутяжёлом весе. Бразилец вышел на реванш с Иржи Прохазкой и брутально уничтожил чешского самурая, не оставив ему ни шанса.

Такая победа сделала Перейру первым полутяжеловесом со времён Джона Джонса, которому удалось оформить больше одной защиты пояса, а также превратила Поатана в суперзвезду UFC. Он возглавляет крупнейшие турниры, становится популярным среди болельщиков всего мира и вообще не уклоняется от любых боёв. Бонусом Перейра обошёл Джонса в рейтинге pound-for-pound и породил множество горячих дискуссий.

Больше обсуждается даже не тот факт, что Алекс потеснил любимца Даны Уайта и, возможно, величайшего бойца ММА всех времён, а то, что Перейра занимает второе место, а не первое, где располагается Ислам Махачев. Опять же, как и в любом обсуждении рейтинга P4P, нужно определиться с ключевыми критериями. Если мы оцениваем всю карьеру, то Джонс должен быть первым, это не обсуждается. Можно сколько угодно его критиковать за дела вне октагона, но в клетке он победил всех, кого ему дали.

Если же мы берём текущее положение, то Джон, напротив, не должен обсуждаться в контексте первого места рейтинга P4P банально потому, что не сделал больше других чемпионов. У Джонса за три года один бой с Сирилем Ганом и после этого простой длиной в полтора года. А Махачев, к примеру, успел за полтора года стать чемпионом и провести три защиты. Вопрос в том, достоин ли Перейра обойти Ислама?

Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Камару Усман, к примеру, считает, что нет: «Я отдаю ему должное, но мы говорим о рейтинге P4P, а это значит, что ты должен демонстрировать высочайший уровень ударной техники, борьбы, кикбоксинга, грэпплинга и джиу-джитсу». Твой стиль должен работать в любом дивизионе от наилегчайшего до тяжёлого, с кем бы ты ни встречался. Гипотетически в любом весе ты должен одержать победу и по-прежнему быть номером один. Вот что это значит. Да, ты можешь нокаутировать в стойке парней, которые не двигаются, не переводят тебя, не проверяют твой грэпплинг, но это не значит, что ты первый номер в рейтинге P4P. Поэтому не нужно из-за этого переживать и злиться. Просто покажи, что ты действительно лучший. Переведи следующего парня, заберись в полный маунт и финишируй его рычагом локтя. Да, вот тогда я скажу: «Мужик, ты действительно лучший!».

На первый взгляд, спорный тезис, если учитывать замечания о стиле. Перейра — высококлассный ударник, который максимально эффективно использует свои сильные стороны. Ему вменяют то, что руководство UFC провело его мимо неудобных соперников с точки зрения стиля. На самом деле был Ян Блахович, и Перейре пришлось туго, вот только поляк сам устал, пока пытался завалить здоровенного бразильца, и во втором и третьем раундах нашёл силы только на пассивный контроль, что не очень котируется. Близкий бой, но Перейра победил по делу. Потом были удобные Прохазка (дважды) и Джамал Хилл. Проблема в том, что сейчас в топе полутяжей не так много неудобных соперников для Алекса. Александар Ракич, идущий на двух поражениях, и Магомед Анкалаев, который, скорее всего, и будет следующим.

С другой стороны, у нас есть Махачев, который является гораздо более разносторонним бойцом. Он засабмитил Чарльза Оливейру — рекордсмена UFC по сабмишенам, нокаутировал Алекса Волкановски, чего не делал никто за всю его карьеру под эгидой промоушена, и перебил в боксе Дастина Порье прежде, чем его задушить. То есть в каждом бою Ислам показывал и доказывал, что он умеет в октагоне всё. Добавим к этому рекорд дивизиона по количеству побед подряд и повторение рекорда по защитам титула. А в ближайшем будущем можно и соорудить самую длинную победную серию в истории UFC. Да и побил Махачев очень высокоуровневых соперников: Волкановски — недавний лидер P4P, Оливейра входил в топ-3, Порье — бесспорная звезда и завсегдатай всех топов.

Перейра — чемпион в двух весовых категориях и, конечно, может претендовать на первую строчку P4P, но он всё же уступает Махачеву. Так, например, считает Даниэль Кормье: «Мы не должны обращать внимания на стиль. Мы лишь смотрим, насколько твой стиль позволяет тебе быть успешным в разных весовых категориях. Я согласен с Камару в том, что у Перейры свой стиль, который, по идее, не должен быть успешен. Но Перейра доказал свою состоятельность — у него уже было два чемпионских пояса. Если сравнивать Перейру с Джоном Джонсом или Исламом Махачевым, то стиль Перейры не слишком отвечает привычным требованиям pound-for-pound. Но его стиль позволяет ему добиваться успеха. И он уже давно это доказал».

Ислам Махачев Фото: Getty Images

В ближайшее время мы получим ещё один увлекательный «раунд» этой заочной борьбы. Махачев столкнётся с тем, кто когда-то дал ему очень тяжёлый поединок и упоминает об этом в каждом интервью, а у Перейры будет настоящая и жёсткая проверка. В UFC должны быть очень рады, что в промоушене есть два таких чемпиона. Но обойти Махачева Алекс сможет, только если совершит успешную вылазку за третьим поясом. И тогда его достижения не перекроет никто.