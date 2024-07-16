Джонс всё-таки окажется за решёткой? Чемпион рискует больше не выйти в октагон

Фанаты смешанных единоборств уже предвкушают огненное завершение года в UFC. Там запланировано большое количество топовых противостояний, привлекающих к себе запредельное внимание. Одно из них – битва Джона Джонса и Стипе Миочича. Бойцы уже должны были выйти в октагон, но тогда помешала серьёзная травма Костяного. Теперь все ждут, что осенью соперники всё-таки сойдутся в клетке. Однако планы лучшей лиги на планете может вновь спутать Джонс. Джон – уникальное сочетание легендарности и скандалов. И Костяной вновь угодил в неприятности, которая может больше не пустить его в октагон.

Сейчас начали доноситься отголоски той истории, которая случилась 6 апреля. Именно тогда появилась информация, что Костяной вступил в открытый конфликт с сотрудниками службы, занимающейся допинг-тестированием. Как сообщалось в СМИ, Джонс находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В этот момент в его дом вошёл сотрудник Drug Free Sport (DFS), который должен был взять допинг-тест. Но стало известно, что Джон отказался сдавать анализы для проверки на наличие запрещённых веществ. Кроме того, он угрожал допинг-офицеру, отобрал его телефон. Позже Джонс пытался обвинить сотрудников в клевете и непрофессионализме. Однако, видимо, всё действительно не так просто.

Чемпион славился своим непростым характером всегда. Но теперь он окончательно переступил черту. И может понести за это очень серьёзное наказание. Как стало известно изданию MMAFighting, Джонсу предъявлено два обвинения в мелком правонарушении — в нападении на человека и в воспрепятствовании в коммуникации. Теперь Джону грозит тюремное заключение сроком до года и штраф в $ 1,5 тыс. Такие печальные новости ставят под большой вопрос все дальнейшие выступления чемпиона UFC. Если случится самый неприятный для Джонса вариант, вернуться после длительного простоя в таком возрасте будет уже практически невозможно.

ДЖОН ДЖОНС Фото: Ronald Martinez/Getty Images

UFC пока не собирается отказываться от своих планов. И продолжает настаивать на том, что возвращение Костяного состоится. Джонс должен подраться со Стипе Миочичем, поединок вызывает запредельный интерес у олдскульных фанатов. Но при этом сомнений в его реальности становится всё больше. Во-первых, Джон только восстановился после очень серьёзной травмы, а в 36 лет такие повреждения не проходят бесследно. Любая тренировка теперь может представлять серьёзную опасность. Во-вторых, прибавились проблемы с законом. Конечно, лига приложит максимальные усилия для того, чтобы Джонс избежал наказания и вновь вышел в октагон. Однако сделать это будет крайне непросто.

ДЖОН ДЖОНС Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Поверить в реальность возвращения Джонса после такого большого простоя будет откровенно сложно. Последний выход Костяного в клетку случился 4 марта 2023 года на турнире UFC 285. Тогда соперником Джона стал Сириль Ган, а поединок закончился уже в первом раунде. Но это лишь негативный фактор в этой ситуации, поскольку за четыре года боец провёл в октагоне чуть больше двух минут. Представить, что после такого можно триумфально вернуться на самый высокий уровень, будет непросто. Да и не совсем понятно, сможет ли подраться через год Миочич. Складывается ощущение, что на более молодых оппонентов Джонс уже не согласится.

Непростой характер и поведение Джонса вновь ставят его в сложное положение. И теперь ситуация может поставить крест на остатке карьеры. Но хочется верить, что легендарный чемпион завершит свой профессиональный путь красиво. Он заслужил прощальный бой, после которого можно будет с чувством выполненного долга положить перчатки на канвас.