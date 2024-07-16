Бетербиев или Канело? Бенавидеса ждёт самый большой бой в карьере

В июне бывший чемпион мира во втором среднем весе и обладатель временного титула WBC в этом же дивизионе Дэвид Бенавидес решился сделать вылазку в полутяжёлый вес. Причина банальна — боксёр устал ждать боя за полноценный пояс, он уже успел дважды защитить «времянку», но при этом ему не давали бой с Саулем Альваресом.

К Канело уже в принципе давно накопились претензии по части того, что он морозит заслуженных претендентов, а Бенавидес и вовсе у него в виртуальном чёрном списке:

«Бенавидес ничего не может предложить мне. Единственное, что он может предложить, это вес на 11 кг больше в день боя. Я боксирую не с ним, потому что ему нечего мне предложить. Однако если тот промоутер, с которым я работаю, придёт и предложит мне от $ 150 до $ 200 млн, я завтра же выйду на бой. Это единственная причина для меня боксировать с ним, потому что всё, что он может принести сам, это 11 кг веса».

В связи с таким положением дел Бенавидес отправился в другую весовую категорию и сразу же сразился там за ещё один временный пояс WBC с Александром Гвоздиком. Дэвид показал, что вполне может конкурировать с топами полутяжёлого веса, достаточно уверенно разобрался с бывшим чемпионом и завис в интересном положении — Бенавидес владеет двумя временными поясами WBC в двух весовых категориях.

При этом он сам всё ещё настроен в первую очередь на Канело: «Я точно хочу воспользоваться своим правом. Это то, ради чего я работал всю мою жизнь, а особенно последние три года. Это то, что было бы разумно сделать. Это была идеальная возможность для меня — подняться в весе и выиграть ещё один пояс. Но я всё ещё легко могу сделать 76,2 кг и всё ещё ищу возможности туда спуститься».

Дэвид Бенавидес Фото: Steve Marcus/Getty Images

Проблема в том, что WBC защищает Альвареса, не лишает его пояса и не подпускает к нему Бенавидеса. Это давно не секрет, иначе Дэвид не защищал бы временный пояс, а уже давно получил бы шанс побороться за полноценный титул. Поэтому ближайшими соперниками Канело могут стать Крис Юбэнк-младший либо Эдгар Берланга. Совсем другой уровень, при всём к ним уважении.

Однако глава организации Маурисио Сулейман не собирается оставлять Бенавидеса в статусе претендента в двух весовых категориях. Дэвида ещё в конце июня обязали в течение двух недель определиться с тем, где он будет биться дальше. А недавно время на раздумья продлили ещё на неделю.

У Бенавидеса есть опция остаться в полутяжёлом весе в статусе главного претендента по линии WBC. Полноценным поясом владеет Артур Бетербиев, и если Дэвид решит биться в этом дивизионе, то ему опять нужно делать сложный выбор. Либо придётся защищать временный титул, либо морально приготовиться к простою, потому что Бетербиев в октябре должен подраться с Дмитрием Биволом, и нельзя исключать возможность реванша. Очевидно, что бой за абсолютное чемпионство более выгоден, чем титульник для Бенавидеса.

Дэвид в странной ситуации, потому что ни один из выбранных вариантов не гарантирует ему бой с чемпионом. И это тот случай, когда довольно талантливый и умелый боксёр становится жертвой обстоятельств и не получает шанса подтвердить свой уровень и амбиции. Тот же Канело запросто будет биться с менее опасными соперниками и продолжит морозить Бенавидеса до тех пор, пока Дэвид сам не бросит эту затею.

В полутяжёлом весе хотя бы нет такого, что чемпион целенаправленно избегает претендента. И Бивол, и Бетербиев защищают титулы, проводят бои, просто нужно дождаться, чем закончится их очный поединок. Дэвид готов и к этому, судя по всему: «Это не бой, который я хочу. Это бой, который я заслужил. Когда ты выигрываешь временный титул WBC, ты выходишь на первое место. Эти вызовы тяжёлые, но, чтобы стать великим бойцом, чтобы стать легендой — это необходимо. Ни одной из легенд не было легко. Почему мне ожидать, что мне будет легко? Я продолжу упорно трудиться».

Так или иначе, какой бы выбор ни сделал Бенавидес, он получит самый большой бой в карьере. И Бетербиев, и Бивол, и Канело входят в десятку лучших боксёров мира, и поединок с любым из них может подарить миру бокса новую суперзвезду.