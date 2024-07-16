Рекорд Джонса не покорил, но потенциал всё ещё есть. Мокаев станет чемпионом UFC

На ближайшем номерном турнире UFC 304, который пройдёт в ночь на 28 июля в Манчестере, выступит уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, который уже очень близко подобрался к титульному поединку в наилегчайшей весовой категории.

И сейчас для Карателя подготовили весьма тяжёлую проверку в лице португальца Манела Капе. Он занимает восьмую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона и идёт на серии из четырёх побед. К тому же совсем недавно Капе пытались свести с бойцом из топ-5 Матеусом Николау, но португалец два раза подряд слетел с поединка.

А Мокаев получает уже третьего подряд соперника из топ-10, что говорит о желании UFC протестировать своего проспекта, прежде чем выводить на титульный поединок. При этом Мухаммад уже мог получить бой за пояс в мае этого года на UFC 301, но в руководстве промоушена по неведомой причине решили подарить этот шанс австралийцу Стиву Эрцегу, который замыкал топ-10.

Мокаев тогда остался недоволен, выдал ряд гневных постов в социальных сетях, но потом успокоился и переключился на турнир в Манчестере: бросал вызовы Каю Кара-Франсу и Брэндону Ройвалу, а ещё транслировал готовность встретиться с любым претендентом и доказать свою готовность биться на ещё более высоком уровне.

Последний бой Мухаммада получился не самым убедительным, он с большим трудом прошёл Алекса Переса. Борьба Карателя не работала, к тому же сказывались проблемы, с которыми он столкнулся во время подготовки к бою. Например, четыре стафилококковые инфекции, перенесённые накануне. И из-за близкого боя сразу был забыт тот факт, что до этого он прошёл довольно крепких соперников. Мокаев финишировал Коди Дёрдена, Малкольма Гордона, Жафела Фильо и Тима Эллиотта.

Мухаммад Мокаев в бою с Тимом Эллиоттом Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Например, рекорд Дёрдена после боя с Мокаевым — 4-1, и он входит в топ-15, Фильо до встречи с Мухаммадом не проигрывал с 2017 года, а Эллиотт — экс-претендент на титул, который, по сути, проигрывал в UFC только очень высокоуровневым бойцам. Плюс была победа над Чарльзом Джонсоном, который сейчас хоронит карьеры перспективных проспектов — нанёс первое поражение в карьере Азату Максуму и нокаутировал Джошуа Вана, которого в UFC хотели уже завести в топ-15. Близкая победа над Пересом не может этого перечеркнуть.

У Мокаева достаточно высокий уровень, чтобы биться за чемпионский титул. Ему, в силу молодости, конечно же, нужно улучшаться во многих аспектах, но Мухаммад ещё в Brave CF демонстрировал хороший потенциал. Там он бился с довольно крепкими бойцами: Гленн Маквей, Джейми Келли, Абдул Хуссейн, Блейн О’Дрисколл. Двоих их них Мокаев и вовсе финишировал.