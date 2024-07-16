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UFC 304, Мухаммад Мокаев — Манел Капе, когда бой, дата, кто фаворит, последний бой Мокаева, рекорд Джона Джонса

Рекорд Джонса не покорил, но потенциал всё ещё есть. Мокаев станет чемпионом UFC
Яхья Гасанов
UFC 304, Мухаммад Мокаев — Манел Капе
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Каратель может получить титульник уже в начале следующего года.

На ближайшем номерном турнире UFC 304, который пройдёт в ночь на 28 июля в Манчестере, выступит уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, который уже очень близко подобрался к титульному поединку в наилегчайшей весовой категории.

И сейчас для Карателя подготовили весьма тяжёлую проверку в лице португальца Манела Капе. Он занимает восьмую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона и идёт на серии из четырёх побед. К тому же совсем недавно Капе пытались свести с бойцом из топ-5 Матеусом Николау, но португалец два раза подряд слетел с поединка.

Капе уже раскручивает бой с Мокаевым:
«Даже россияне ему не помогли». На топового бойца UFC из Дагестана напали прямо на улице
«Даже россияне ему не помогли». На топового бойца UFC из Дагестана напали прямо на улице

А Мокаев получает уже третьего подряд соперника из топ-10, что говорит о желании UFC протестировать своего проспекта, прежде чем выводить на титульный поединок. При этом Мухаммад уже мог получить бой за пояс в мае этого года на UFC 301, но в руководстве промоушена по неведомой причине решили подарить этот шанс австралийцу Стиву Эрцегу, который замыкал топ-10.

Мокаев тогда остался недоволен, выдал ряд гневных постов в социальных сетях, но потом успокоился и переключился на турнир в Манчестере: бросал вызовы Каю Кара-Франсу и Брэндону Ройвалу, а ещё транслировал готовность встретиться с любым претендентом и доказать свою готовность биться на ещё более высоком уровне.

Последний бой Мухаммада получился не самым убедительным, он с большим трудом прошёл Алекса Переса. Борьба Карателя не работала, к тому же сказывались проблемы, с которыми он столкнулся во время подготовки к бою. Например, четыре стафилококковые инфекции, перенесённые накануне. И из-за близкого боя сразу был забыт тот факт, что до этого он прошёл довольно крепких соперников. Мокаев финишировал Коди Дёрдена, Малкольма Гордона, Жафела Фильо и Тима Эллиотта.

Мухаммад Мокаев в бою с Тимом Эллиоттом

Мухаммад Мокаев в бою с Тимом Эллиоттом

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Например, рекорд Дёрдена после боя с Мокаевым — 4-1, и он входит в топ-15, Фильо до встречи с Мухаммадом не проигрывал с 2017 года, а Эллиотт — экс-претендент на титул, который, по сути, проигрывал в UFC только очень высокоуровневым бойцам. Плюс была победа над Чарльзом Джонсоном, который сейчас хоронит карьеры перспективных проспектов — нанёс первое поражение в карьере Азату Максуму и нокаутировал Джошуа Вана, которого в UFC хотели уже завести в топ-15. Близкая победа над Пересом не может этого перечеркнуть.

У Мокаева достаточно высокий уровень, чтобы биться за чемпионский титул. Ему, в силу молодости, конечно же, нужно улучшаться во многих аспектах, но Мухаммад ещё в Brave CF демонстрировал хороший потенциал. Там он бился с довольно крепкими бойцами: Гленн Маквей, Джейми Келли, Абдул Хуссейн, Блейн О’Дрисколл. Двоих их них Мокаев и вовсе финишировал.

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