В UFC обещают бои мечты. Но половина из них под угрозой

Традиционно конец года в UFC стараются провести ударно. Впереди намечено ещё семь номерных турниров, и на пять из них нет назначенных официально главных боёв. Зато есть инсайды от Ариэля Хельвани, который рассказал, какие поединки промоушен запланировал на турниры UFC 306, 307, 308, 309, 310.

UFC 306

Это тот самый грандиозный турнир в «Сфере», который так активно раскручивает Дана Уайт. К организации даже подключилась Саудовская Аравия, и ивент станет частью программы Riyadh Season. Возглавить его, по информации журналиста, должны Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили. Неудивительно, потому что об этой дате говорили оба этих бойца. О’Мэлли, впрочем, согласен подраться и в Лас-Вегасе в декабре. Если никто не травмируется, этот бой должен обязательно состояться. Усиливать кард будет Алекса Грассо. Турнир приурочен ко Дню независимости Мексики, и очевидно, что единственная чемпионка из этой страны должна тут биться. Вопрос лишь в сопернице. Валентина Шевченко не хочет снова драться в удобную дату для Грассо, так что претенденткой вполне может стать Манон Фиоро. Ещё один нюанс — Дана Уайт обещает, что на турнире будет всего 10 боёв, и пока они, откровенно говоря, не сильно впечатляют.

Алекса Грассо Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

UFC 307

Таинственный турнир, который разделит ивенты в «Сфере» и в Абу-Даби. Пройдёт он в Солт-Лейк-Сити, и пока на него нет никаких намёток. Но Хельвани считает, что этот турнир возглавит титульный бой в полулёгком весе — Илия Топурия выйдет на первую защиту титула, и соперником должен стать Макс Холлоуэй. Тут без сюрпризов, этот поединок обсуждают с апреля. Алекс Волкановски формально тоже претендует на титульный шанс, но ему разумнее взять паузу подольше после двух нокаутов. Поэтому Топурия — Холлоуэй. Большой бой, яркое противостояние и большая интрига. В довесок к ним идёт женский титульник — Ракель Пеннингтон встретится с Джулианной Пеньей.

UFC 308

Турнир в Абу-Даби, так что тут всё очевидно — Ислам Махачев должен биться здесь. Его планируют свести в реванше с Арманом Царукяном, но надо помнить, что формальная угроза этому бою всё же есть. У Армана действует девятимесячная дисквалификация, которую он всё ещё может сократить до полугода. В августе Царукян должен сняться в социальном ролике, что должно помочь скостить срок отстранения. Но что, если этого не случится? У Махачева в таком случае практически нет претендентов. Есть Матеуш Гамрот, который должен биться в августе с Дэном Хукером на UFC 305, и есть, внезапно, Чарльз Оливейра, чья команда уже заявила, что они готовы выступить в Абу-Даби. Реванш Махачева и Царукяна гораздо интереснее, логичнее и, по идее, конкурентнее. Остаётся верить в то, что Арман приложит все усилия, чтобы сократить дисквалификацию и выступить в октябре. Бонус — тут ждём претендентский бой Александра Волкова и Сириля Гана и, возможно, Хамзата Чимаева.

UFC 309

Традиционный ноябрьский турнир в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден». В прошлом году ивент должны были возглавить Джон Джонс и Стипе Миочич, но все знают историю с травмой чемпиона, из-за которой весь дивизион встал на паузу. Теперь будет новая попытка устроить поединок двух легенд — Джонс и Миочич должны возглавить UFC 309. И здесь тоже есть опасения относительно реальности этого боя. Джонсу недавно предъявили обвинения, из-за которых он в худшем случае может попасть за решётку на год. Да и Стипе Миочич простаивает уже 2,5 года, неизвестно, в каком он сейчас состоянии. Ну а ещё наверняка в этот кард добавят бой Алекса Перейры. Он спас турнир и в прошлом году, будет готов сделать это снова. Возможно, в дуэте с Магомедом Анкалаевым. А ещё, скорее всего, в Нью-Йорк отправят китаянку Вэйли Чжан на очередную защиту титула.

UFC 310

Последний номерной турнир года и последняя возможность организовать «самое большое возвращение в истории единоборств» в 2024 году. Да, речь о Коноре Макгрегоре и Майкле Чендлере. Бой уже пытались устроить на UFC 303, а в итоге всех опять спасал Алекс Перейра. Дана Уайт не скрывает, что в UFC хотят организовать бой Макгрегора до конца года, и турнир в Лас-Вегасе — отличный вариант. При этом все отлично понимают, насколько это ненадёжно. И это большая проблема. С одной стороны, сложно представить, что ниже боя Конора будут ставить какие-либо титульники. С другой — что делать, если ирландец опять слетит? Сможет ли Перейра на коротком уведомлении снова спасти турнир? Плюс ко всему нужно понимать, будет ли Макгрегор в состоянии выйти на бой. Очень спорный мейн-ивент и, возможно, утопичный.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

В любом случае ближайшие месяцы в UFC будут крайне любопытными. Интригующих вывесок ожидается немало, и очень хотелось бы сохранить все намеченные поединки в этих кардах. Однако это ММА, и тут всё очень быстро меняется.