«Мы не враги. Мы — соперники». Третий бой Исмаилова и Минеева будет «беззубым»

20 июля на площадке «Live Arena» состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира известные российские бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев проведут восьмираундовый бой по правилам бокса и поставят точку в трилогии.

История их противостояния началась ещё в 2018 году. Тогда Исмаилов и Минеев сошлись в пятираундовом противостоянии по правилам смешанных единоборств. Бой получился ярким и близким, судьи зафиксировали ничью, которая не устроила ни одного из бойцов. Реванш они вынашивали три года и в 2021 году снова сошлись в пятираундовом поединке по ММА. На этот раз победа досталась Минееву, который сумел финишировать уставшего соперника в конце третьего раунда. Удивительно, но спустя ещё три года судьба вновь свела Магомеда и Владимира, однако на этот раз — в боксёрском ринге. И есть ощущение, что сейчас всё будет не так ярко, как в их первых двух поединках.

В первую очередь кажется, что оба уже потеряли интерес к очному противостоянию, как будто точка уже была поставлена тогда, в 2021 году. Нет тех перепалок в социальных сетях, на пресс-конференциях, нет того огня, который давали Минеев и Исмаилов. Да, за неделю до боя бойцы попытались подогреть интерес к поединку, обменялись несколькими видеообращениями, но на этом всё. Медийная и околоспортивная составляющая стала «беззубой».

«Мы уже пожали руки сегодня. Мы не враги, мы — соперники. Раз мы выходим побоксировать, это наибольшее проявление уважения. Раньше отвечал на слова, что он не уважает меня как человека. Некрасиво было. Потому тогда соответствующе реагировал», — сказал Минеев на пресс-конференции.

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев на пресс-конференции Фото: РИА Новости

К спортивной составляющей третьего поединка Минеева и Исмаилова тоже есть вопросы. Первые два боя они провели в клетке, где могли использовать свои сильные стороны: Мага мог бороться, Владимир мог бить ногами и работать в клинче. Теперь же им предстоит боксёрский поединок, в котором каждый лишится своих преимуществ.

Для Владимира это и вовсе будет дебют на профессиональном ринге, ранее он никогда не выступал по правилам бокса. После второго поединка с Исмаиловым Владимир принял решение вернуться в привычный для себя кикбоксинг, с которого, собственно, и начинал карьеру в единоборствах. В своих последних поединках он выступал именно по правилам кикбоксинга, а теперь ему придётся переключаться на бокс.

Исмаилов же после второго поединка с Владимиром провёл три боя по боксу и во всех одержал победы – над Оланреваджу Дуродолой, Александром Иличем и Иваном Штырковым. Стал ли Мага боксёром? Вряд ли. Его техника, мягко говоря, далека от идеальной, он и сам не стесняется говорить о том, что его удары «корявые» и «колхозные», но при этом считает это своим преимуществом. Здесь ещё не стоит забывать про возраст Магомеда, которому недавно исполнилось 38 лет. Он никогда не отличался хорошей функциональной подготовкой, а с возрастом она точно не стала лучше. Тем более что Исмаилов не выступал больше года – простой в таком возрасте тоже может сыграть свою роль.

Если в первых двух боях мы видели противостояние двух топовых российских бойцов в привычной для них среде, с отличным настроем и огнём в глазах, то сейчас получаем боксёрский поединок базовых вольника и кикбоксёра, которые уже давно зарыли топор войны, и на первый план для обоих выходит финансовая составляющая, а не спортивная. Поэтому ждать от парней какого-то искромётного боя вряд ли стоит – это уже больше шоу, чем спорт.