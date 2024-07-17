«Себя проверить и деньги заработать». Топовый российский борец рвётся покорять UFC

Современные единоборства знают массу примеров, когда спортсмены с большим удовольствием перебираются из одной дисциплины в другую. Практика стала максимально распространённой, а бойцы стараются быть всё более универсальными. Теперь, кажется, на этот эксперимент решился один из лучших российских вольных борцов – Заурбек Сидаков. В смешанных единоборствах его навыки могут быть очень кстати. А главное, Сидаков очень хочет попробовать свои силы в MMA. И с ходу рассчитывает пробиться именно в UFC.

Заурбек является очень титулованным борцом вольного стиля. Он обладатель золотой медали Олимпиады в Токио. В 2020 году Сидаков, пожалуй, добился своей главной спортивной цели. Кроме того, у него целая россыпь других наград. Заурбек – трёхкратный чемпион мира, чемпион Европейских игр, неоднократный чемпион России и заслуженный мастер спорта России. Складывается ощущение, что в вольной борьбе Сидаков добился абсолютно всего. Поэтому теперь перед ним открываются новые перспективы.

Заурбек Сидаков олимпийский чемпион в Токио, трёхкратный чемпион мира «UFC — это желание себя проверить! И деньги заработать! Пусть теперь ребята завоюют так же, как я, олимпийское золото, самое главное. И тогда пусть переходят. У меня другого выбора просто не остаётся. Я хочу оставаться в спорте, но я уже не маленький мальчик, который может пахать днём и ночью, а потом у него есть ещё пара лет, чтобы чего‑то достичь и поехать на Игры в 2028 году, в 2032‑м. Я хочу сейчас использовать своё время, которое ещё есть у меня. Самое главное, чтобы позволило здоровье».

Стоит отметить, что Сидаков действительно ещё имеет достаточно времени для того, чтобы добиться серьёзных успехов в смешанных единоборствах. Россиянину всего лишь 28 лет, поэтому он вполне может пошуметь в MMA. Правда, на родине ждать Заурбека стоит вряд ли. Он изначально заявил, что собирается пробовать свои силы именно в зарубежных промоушенах. Но, пожалуй, именно в России ему неплохо было бы провести дебютный поединок. Во-первых, он мог бы отработать важный бой в максимально комфортных условиях. Во-вторых, тогда он поедет за границу с готовой «рекламой».

ЗАУРБЕК СИДАКОВ Фото: Kadir Caliskan — United World Wrestling/Getty Images

Сидакова действительно ждут в России, потому что его бой – топовая вывеска для любой организации. Например, о желании провести поединок Заурбека уже заявили в «Нашем Деле». Об этом рассказал спортивный директор лиги Армен Гулян: «Заурбек – прославленный борец вольного стиля, олимпийский чемпион. Я уверен, при правильной подготовке и с хорошей командой он сможет достичь высоких результатов в смешанных единоборствах. Конечно, хотели бы видеть его в «Нашем Деле». Попросим наших матчмейкеров с ним связаться, возможно, свой дебют он проведёт у нас. У нас в лиге и в 70, и в 66 килограммах найдётся интересная оппозиция для него. Это и Грозин, и Эминов, и олимпийский призёр по греко-римской борьбе Мигран Арутюнян».

Верится, что Заурбек действительно может стать топовым бойцом смешанных единоборств. В вольной борьбе он уже добился невероятных успехов. И подготовки Сидакова должно хватить для того, чтобы полностью доминировать в партере. Вопрос заключается лишь в том, насколько россиянин сможет проявить себя в стойке. И если наш соотечественник выведет этот компонент на высокий уровень, он вполне способен замахнуться на серьёзнейшие успехи в UFC.