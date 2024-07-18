Виноваты не деньги. В UFC не дали Хабибу замахнуться на достижение Конора?

Карьера Хабиба Нурмагомедова навсегда войдёт в историю UFC. Непобеждённый российский боец завершил свой профессиональный путь с рекордом 29-0. А многие фанаты были уверены, что Орёл всё-таки проведёт ещё один поединок, но этого не случилось. Свой последний бой Хабиб провёл в 2020 году на турнире UFC 254. Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи удушающим приёмом и заявил о завершении карьеры. Россиянин сослался на то, что дал обещание маме. Но на протяжении долгого времени казалось, что Орёл всё-таки выйдет в клетку ещё хотя бы однажды.

К сожалению, Хабиба в октагоне мы больше не увидели. Пожалуй, последней надеждой был исторический турнир UFC 300. Болельщики строили теории, что организация буквально засыплет россиянина деньгами, и это заставит его вернуться. А в самом промоушене косвенно подтверждали слухи о ведущихся переговорах. Но, видимо, договориться с Орлом так и не получилось. Нурмагомедов вернулся в качестве тренера, занимает место в углу Ислама Махачева и других членов команды. Однако драться россиянин больше не собирается.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Уход Хабиба в том числе пытались связать и с деньгами. Казалось, что Орлу были неприятны влияние Конора и его гонорары. Поэтому Нурмагомедов и продемонстрировал, что мириться с такой ситуацией не собирается. Но теперь бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен, который сейчас работает аналитиком, объяснил решение легендарного чемпиона совсем иначе. Он выразил уверенность, что деньги никогда не интересовали Хабиба. И было бы странно, если бы именно они стали камнем преткновения между бойцом и организацией. Поэтому, по мнению Чейла, проблема заключалась совсем в другом.

Чейл Соннен бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе «Я всегда утверждал, что, когда шли переговоры с Хабибом и они пытались предложить новые цифры [гонорара], они меняли не ту цифру. Та же причина, по которой стрик 30-0 так и остался 29-0. Это были не запятые и нули в чеке. Это была весовая категория».



Соннен выразил уверенность, что организация даже не попыталась организовать Хабибу бой в другой весовой категории. А для самого Орла это было очень важно. Нурмагомедов мог стать двойным чемпионом – как и Конор. Да и говорили о том, что чемпиону всё сложнее даются весогонки. Поэтому Нурмагомедов и не нашёл с руководством взаимопонимания: «Если бы они взяли ещё одну попытку с Хабибом, усадили бы его за стол переговоров, по-настоящему договорились и поставили бы вес в 170 фунтов [полусредняя категория], вы бы увидели бой Хабиба или, по крайней мере, у вас было бы гораздо больше шансов на это».

Хабиб Нурмагомедов Фото: Francois Nel/Getty Images

Конечно, сейчас будет довольно сложно найти достоверное подтверждение этим словам. Прошло много времени, а главные действующие лица переговоров вряд ли приоткроют завесу тайны. Но факт остаётся фактом, Орла в клетке мы больше не увидели. А сейчас, кажется, история рискует повториться. Ислам Махачев давно заявляет о желании попробовать свои силы в новой весовой категории. Однако пока организация даёт ему бои лишь в лёгком весе, заставляет защищать пояс. А Ислам намерен замахнуться на второй титул, поэтому постепенно недовольство может продолжить расти.

Если причиной окончательного ухода Хабиба действительно были противоречия по поводу весовой категории, то боссам организации стоит задуматься. Они рискуют потерять ещё одного топового бойца, которого пока «маринуют» в лёгком весе. И Ислам вполне может решиться на такой же ход, который когда-то сделал Орёл.