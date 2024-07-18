В Саудовской Аравии готовят турнир мечты. Но супербой Бивола и Бетербиева там затеряется

2024 год не перестаёт радовать фанатов профессионального бокса яркими анонсами и интереснейшими поединками. Вот и на его финишной прямой будет за чем последить. Во-первых, все с нетерпением ждут реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика. Первый бой получился довольно близким и оставил вопрос о лучшем в этом противостоянии открытым. Во-вторых, болельщики из России предвкушают столкновение в ринге Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Они должны были встретиться раньше, но поединок сдвинулся из-за травмы одного из парней. А теперь из Саудовской Аравии пришли очень неожиданные новости.

Менеджер Фьюри Спенсер Браун решил максимально подогреть интерес к предстоящим событиям. И даже рассказал, когда Цыганский король вновь появится в ринге, чтобы провести реванш с Усиком. Он отметил, что принципиальной договорённости стороны уже достигли и даже установлена первоначальная дата. Правда, в дальнейшем она может быть скорректирована: «Усик и Фьюри подписали соглашение. Всё готово. Поединок состоится 21 декабря – я на это надеюсь. Но это ещё не подтверждено. Скоро будет анонс, после которого бой могут перенести на 13 декабря».

Первый бой Тайсон Фьюри – Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

Но на этом менеджер не остановился и поделился очень любопытным инсайдом. Он заявил, что организаторы намерены собрать кард мечты. И разогревать поединок Фьюри и Усика, видимо, предстоит Артуру Бетербиеву и Дмитрию Биволу. Такого поворота фанаты профессионального бокса вряд ли ожидали: «Ещё есть вероятность, что поединок состоится позже, а в андеркарде подерутся Бивол и Бетербиев. Мы рассматриваем три даты, но бой точно пройдёт в рамках Riyadh Season. Всё зависит от решения большого босса».

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Такое решение организаторов пока выглядит достаточно спорно. С одной стороны, турнир с таким количеством топовых поединков совершенно точно притягивает запредельное внимание. Два боя с приставкой «супер» соберут фанатов и на трибунах, и у экранов. И по продажам платных трансляций ивент может действительно стать рекордным. Однако при этом возникает вопрос относительно того, нужно ли перенасыщать один турнир, жертвуя другими событиями. Класть все яйца в одну корзину может быть чревато для самих организаторов из Саудовской Аравии. Вывеска «Бивол – Бетербиев» совершенно точно может претендовать на статус главного события. И бросать её в андеркард – сродни преступлению.

Отдельно стоит отметить, что недовольны могут быть и бойцы из России. Конечно, Бивол в последнее время часто оказывается в андеркарде крупных турниров в Саудовской Аравии. Но вряд ли его самого сильно устраивает такая ситуация. Кроме того, сама вывеска действительно стоит того, чтобы кард собирался персонально под неё. Например, турнир может изобиловать большим количеством боксёров из России. Такая ситуация лишь подчеркнула бы значимость противостояния Дмитрия и Артура. А если парни будут выступать в андеркарде, они вряд ли получат соответствующие гонорары, да и статус боя будет намного ниже.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Но и организаторов можно попытаться понять. Это для России вывеска выглядит супертоповой, поэтому сложно будет найти фаната из нашей страны, который позволит себе пропустить это противостояние. А вот для международного рынка афиша может оказаться уже не такой привлекательной. Именно это, как кажется, и является главной причиной для переживания организаторов. Так что, вполне вероятно, парни действительно будут вынуждены подраться в андеркарде. И есть уверенность, что уровень самого бокса от этого окажется ничуть не ниже.