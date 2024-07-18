Вместо боксёра-пенсионера — опасный кулачник. С Джейка Пола собьют лоск?

В ночь на 21 июля на «Amalie Arena» в Тампе (штат Флорида, США) состоится боксёрский турнир. В главном событии вечера ринг разделят популярный блогер Джейк Пол и экс-боец UFC и звезда кулачных боёв Майк Перри.

Для Пола этот день должен был стать особенным: на эту дату у Джейка был запланирован поединок не с кем-нибудь, а с самим Майком Тайсоном. Да, Железному Майку 58 лет, но разделить ринг с такой легендой – это высочайший уровень для блогера. Однако планам Пола не было суждено сбыться: Тайсон из-за проблем со здоровьем был вынужден сняться, а на замену вышел другой Майк – Перри.

«Мне нужно набраться опыта перед боем с Майком Тайсоном. Тайсон — прирождённый убийца, поэтому я решил провести поединок с ещё одним убийцей в лице Майка Перри. Он настоящий зверь, я уважаю его как бойца, я знаю, насколько он хорош, насколько он силён, и я жду с нетерпением этого вызова», — приводит слова 27-летнего Пола Middle Easy.

32-летний Майк Перри – бывший боец UFC. В лучшей лиге мира Перри звёзд с неба не хватал, но при этом всегда закатывал яркие поединки с рубкой в стойке – за карьеру в промоушене Майк забрал четыре бонуса. До титула Перри не добрался, проиграл три из четырёх последних боёв в промоушене и был уволен.

Казалось, что на этом карьера Майка закончена, но оказалось, что она только началась. Правда, не в смешанных единоборствах, а в кулачных боях. Перри нашёл себя в новом виде спорта, где ценились те качества, которые есть у Майка – стойкость и желание рубиться.

Майк Перри Фото: Michael Reaves/Getty Images

Перри залетел в сильнейшую американскую лигу кула́чки – Bare Knuckle Fighting Championship – и стал настоящей звездой организации. Сначала Майк разобрался с Джулианом Лейном, а следом прошёл трёх известных бойцов смешанных единоборств, два из которых были в своё время чемпионами UFC – Майкла Пейджа, Люка Рокхолда и Эдди Альвареса. В своём последнем поединке Перри победил экс-претендента на титул UFC Тиаго Алвеса и закрепился в статусе первого номера рейтинга и главного претендента на чемпионский пояс организации в среднем весе.

С одной стороны, Джейку Полу вновь достался экс-боец UFC, победы над которыми на профессиональном ринге он уже поставил на конвейер: он побеждал Бена Аскрена, дважды Тайрона Вудли, Андерсона Силву, Нейта Диаза. С другой стороны, Перри выделяется из всей этой компании. Во-первых, возрастом: Пол привык драться с теми, кто прилично (и неприлично, в случае с Тайсоном) старше его. Майк же старше блогера всего на пять лет – не такая уж критичная разница. Во-вторых, Перри хорош именно в работе на руках, не зря он закрепился в кулачной лиге и стал одной из главных звёзд промоушена. Плюс Майк имеет тяжёлый удар и действительно может доставить Полу серьёзных проблем, учитывая, что Перри всегда бьётся до конца. В-третьих, Майк, в отличие от других его коллег по цеху, находится в отличной форме и на серии из пяти побед – это не Тайрона Вудли с пенсии доставать и бить.

Майк Перри Фото: Steve Marcus/Getty Images

Да, Пол является фаворитом в предстоящем поединке, но назвать это лёгкой прогулкой вряд ли получится. Если Джейк столкнётся с недооценкой соперника, то Перри вполне может сбить с блогера весь лоск. Именно с таким настроем Майк выходит на бой.

«Хочу наказать этого «проблемного ребёнка» Джейка Пола. Я должен быть сосредоточен только на нём, это моя возможность показать миру, кто я такой», — заявил Перри в интервью изданию ESPN.