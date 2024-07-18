Сын Кости Цзю сбегает от проблем. Тим снова выбирает Австралию, а не Штаты

30 марта 2024 года случилось первое поражение в карьере сына Кости Цзю. Тимофей проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре. Поражение получилось очень обидным, поскольку решающим фактором оказалась полученная боксёром сечка. Тим, даже несмотря на неё, сражался изо всех сил и пытался выправить ситуацию. Но в итоге всё равно проиграл, лишившись и своего титула, и возможности завоевать второй пояс. В итоге ему пришлось взять паузу и уйти в тень. Тим практически не появлялся в информационном пространстве, а также сидел без анонсированных поединков.

Первое поражение в карьере – это всегда болезненный удар, который вынуждает переживать самые неприятные эмоции. И далеко не все спортсмены с ним справляются. Но, как кажется, ментальности Тима должно хватить для того, чтобы преодолеть все трудности. Особенно показательно проявился его характер в последнем поединке. Фундора нанёс сечку локтем в самом начале поединка. И сына Кости на протяжении длительного времени буквально заливало кровью. Однако Тим не опустил руки и бился до самого конца, был близок к победе. Конечно, сил на финиш уже не хватило, боец потерял слишком много крови. Но даже при этом выглядел крайне достойно.

Теперь же Тим готов вернуться в ринг и вновь доказать свою состоятельность на практике. Он проведёт свой следующий бой 22 сентября. Он выступит в Австралии в отборочном поединке по версии IBF в первом среднем весе. На данный момент соперник Тима ещё не определён, но рассматриваются Эриксон Лубин и Хесус Рамос. И, говоря откровенно, это не самая топовая оппозиция для экс-чемпиона. Складывается ощущение, что команда намеренно подбирала таких соперников, с которыми можно оформить максимально безопасное и безболезненное возвращение.

Тимофей Цзю Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Любопытнее выглядит другое обстоятельство. Тим после неудачного поединка в США быстро решил вернуться в Австралию. А там пока практически все победы добывались с огромным запасом прочности. Но именно переезд в Штаты должен был стать главным прорывом в карьере боксёра. Там Цзю успел провести два поединка. И после первого же поражения было принято решение вернуться в «родные стены». В Австралии совершенно точно для Тима создаются максимально комфортные условия. Не возникает никаких проблем и с судейством, которое фактически является «домашним». Но поможет ли это карьере боксёра?

Тимофей Цзю и Никита Цзю Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Конечно, красивый рекорд и большое количество побед – статус для любого спортсмена. Но уровень оппозиции также имеет значение. Пока в карьере Тима было не так много поединков с приставкой «супер». Поэтому свою состоятельность лишь предстоит доказывать на практике. Кроме того, первое же серьёзное испытание, пусть и по объективным причинам, но завершилось неудачей. И теперь важно проделать качественную работу над ошибками. Однако делать это нужно было в более непростых для себя условиях. А предстоящий поединок может получиться слишком «тепличным».

И всё-таки спорное решение команды Тима может оказаться единственно правильным на данный момент. После такого поражения важно быстро вернуться на удачную «волну». И именно поэтому Цзю нужно провести поединок в комфортных условиях. Вот только застревать в них совершенно точно не стоит. Иначе он рискует остаться любимцем публики из Австралии, но не состояться в Штатах.